Una tira de luces se vendió por USD 13,6 millones en una subasta

Detalle de la pieza de luces del artista cubano-estadounidense Félix González-Torres, titulada 'Untitled (America #3)', que pudo ser vendida por 13,6 millones a un comprador de Japón tras una batalla de pujas durante una subasta (EFE/Christie's)

Una obra del cubano-estadounidense Félix González-Torres que consiste en una larga tira de bombillas se vendió este martes por 13,6 millones de dólares en una jornada inusual de subastas en Christie’s en Nueva York, pues su página web lleva varios días caída por un posible ciberataque.

Christie’s, que está ‘offline’ desde el pasado jueves, retransmitió por YouTube la subasta de la colección de la mecenas cubana Rosa de la Cruz y la de arte contemporáneo, ambas dentro de lo previsto excepto por la retirada de la obra estrella, ‘Event’ de Brice Marden (estimada en 30-50 millones), sin explicaciones.

A falta de Marden, el nombre más cotizado volvió a ser Jean-Michel Basquiat, cuya obra tiene una alta demanda, pero su cuadro, “The Italian Version of Popeye has no Pork in his Diet”, alcanzó 32 millones de dólares, muy lejos de los 110 millones que se han llegado a pagar por una pieza suya.

En la colección de De la Cruz, que abarcaba un centenar de obras, sobre todo de artistas latinoamericanos, destacaban el cubano-estadounidense Félix González-Torres (1957-1996) y la pintora y escultora cubana Ana Mendieta (1948-1985), y precisamente estos tuvieron resultados notables.

'The Italian Version of Popeye has no Pork in his Diet', del artista estadounidense Jean-Michel Basquiat, que alcanzó 32 millones de dólares durante una subasta (EFE/Christie's)

La pieza de luces de González-Torres “Untitled (America #3)” se pudo ver encendida en la sede de Christie’s, en Rockefeller Center, y fue la más valiosa, vendida por 13,6 millones a un comprador de Japón tras una batalla de pujas, además de convertirse en la más cara del artista hasta la fecha.

Conocido por sus instalaciones y esculturas minimalistas en las que utilizaba materiales como bombillas, relojes, pilas de papel o dulces empaquetados, en 1987 se incorporó al Grupo Material, un grupo de artistas con sede en Nueva York que tenían la intención de trabajar de manera colaborativa, adhiriéndose a los principios del activismo cultural y la educación comunitaria.

Las obras de las “cuerdas de luces” datan de 1992 a 1994. Fueron producidas por un electricista en conversación con el artista y constan de componentes eléctricos comunes. Cada obra de cuerdas de luz sólo puede existir en un lugar a la vez; lo que contrasta con las obras manifestables de González-Torres que también están hechas de materiales comunes. Las dimensiones de una cuerda ligera varían con cada instalación.

Hay 24 trabajos de cuerdas de luz individuales; 22 son obras únicas y dos son obras editadas. Los trabajos de cadenas de luces están destinados a exhibirse con todas las bombillas encendidas o apagadas; las bombillas se reemplazan con prontitud según sea necesario.

Ana Mendieta

Por su parte, Mendieta también anotó este martes su obra más cara: “Untitled (Sandwoman Series / Serie Mujer de Arena)“, vendida por 567.000 dólares, y que superó marcas previas de “Silueta Works in México, 1973-1977″, por 277.200 dólares, y “Guanaroca (Esculturas Rupestres)”, por 163.800 dólares.

La venta de De la Cruz concluyó con el último lienzo comprado por la mecenas antes de su fallecimiento en febrero de 2024, “No Way Out”, de Shara Hughes, que recaudó 567.000 dólares, comunicó la institución.

Hace dos días, y ante la preocupación del mercado del arte por la inactividad en la web de Christie’s, su consejero delegado Guillaume Cerutti dijo que la mantiene ‘offline’ siguiendo protocolos de “protección” tras “un incidente de seguridad tecnológica”, pero aseguró que sus subastas de mayo seguirán adelante.

Con Información de EFE