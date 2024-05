Programa de la Feria del Libro 2024: 10 de mayo

Más de mil actividades culturales llenarán de vida la Feria del Libro este año

La Feria del Libro de este año promete ser un epicentro cultural con más de mil actividades planificadas a lo largo de 19 jornadas. Estas incluyen talleres, charlas, presentaciones de libros y actos culturales diversos, comenzando desde el 10 de Mayo. Entre los organizadores de estos eventos destacan la Fundación El Libro, el Museo Benito Quinquela Martín, la Embajada de Ucrania, el Consejo de la Magistratura, Editorial Jusbaires y Editorial Planeta, garantizando así una amplia gama de contenidos para todos los asistentes.

El programa del día inicia con el taller “Cyborg Thecnicolor” en el Pabellón Amarillo, donde los participantes tienen la oportunidad de explorar el diseño utilizando diversas técnicas artísticas. Otras actividades notables incluyen la discusión sobre “Ucrania. País Soberano”, que subraya la importancia de la cultura en tiempos de crisis, y la presentación “Borges para Centennials”, que busca conectar a las nuevas generaciones con la obra del icónico autor argentino. Además, la charla “Alianzas transfeministas más que nunca” en el Pabellón Ocre promete ser un espacio de reflexión sobre el estado actual del transfeminismo y sus conexiones con otras luchas sociales.

Talleres de arte "Cyborg Thecnicolor" para explorar el diseño en el Pabellón Amarillo

14:00: Cyborg Thecnicolor. Taller de diseño a partir del dibujo, el collage y la escritura, de un cyborg que refleje su compromiso con el cuidado del medio ambiente y el arte.

Organiza: Museo Benito Quinquela Martín

Sala: Zona Explora

Pabellón: Pabellón Amarillo

14:00: Sopa de libros: Venia a competir con tus amigos y familia a ver quien encuentra mas rapido el libro escondido

Organiza: Fundación El Libro

Sala: Espacio Digital

Pabellón: Pabellón Amarillo

14:00: Narrando en las redes: ¿Soñaste alguna vez en ser escritor? Con esta actividad; a partir de una frase aleatoria podrás crear, hasta lo imaginable.

Organiza: Fundación El Libro

Sala: Espacio Digital

Pabellón: Pabellón Amarillo

Actividades para jóvenes y niños diseñadas para inspirar amor por la lectura

14:30: Libros, Circo y Acrobacias. De 2 a 12 años.

Participa: Maru Brighenti.

Organiza: Fundación El Libro

Sala: Cuenta cuentos - Zona Infantil

Pabellón: Pabellón Amarillo

14:30: Alicia en el país de las maravillas, una selección literaria de la mágica María Elena Walsh y otras expresiones del folclore infantil se fusionan en esta propuesta de narración para luego diseñar el propio té literario. De 5 a 12 años

Participa: Valeria Rodriguez.

Organiza: Fundación El Libro

Sala: Taller - Zona Infantil

Pabellón: Pabellón Amarillo

14:30: Autonomía y Justicia: desafíos actuales y experiencias vividas del traspaso de competencias a la CABA.

Participan: Genoveva Ferrero, José Luis Giusti, Rodolfo Ariza Clerici, Martín Ocampo, Marcela Delanghe y Javier Bujan

Organiza: Consejo de la Magistratura y Editorial Jusbaires

Sala: Alfonsina Storni

Pabellón: Pabellón Blanco

Una presentación busca acercar la obra de Borges a los jóvenes del siglo XXI

16:00: Ucrania. País Soberano. “La cultura como símbolo de resistencia y resiliencia de Ucrania”.

Participa: Representantes Académicos ucranianos

Presentan: Asociación graduados Universitarios Arg.-Ucranios, Rep. Central de Ucrania.

Organiza: Embajada de Ucrania

Sala: Alfonsina Storni

Pabellón: Pabellón Blanco

17:00: “Borges para Centennials” el mundo Borges se entrelaza con el mundo Marvel.Espectáculo unipersonal para adolescentes y chicos de colegio secundario.

Participa: Daniel Mecca.

Organiza: Zona Futuro

Sala: Zona Futuro

Pabellón: Pabellón Amarillo

17:30: Presentación de “Mariposas amarillas y los señores dictadores. América Latina narra su historia” de Michi Strausfeld, una de las expertas en literatura latinoamericana más reconocidas del mundo.

La autora analiza en este espléndido libro las ideas y prejuicios que han atravesado a lo largo de más de quinientos años la historia del continente.

Participa: Sergio Olguíny Patricia Kolesnicov

Organiza: Fundación El Libro

Sala: Alejandra Pizarnik

Pabellón: Pabellón Amarillo

Pablo Mancini presenta su libro

18:30: Charla con Pablo Mancini, autor de Off the record: las historias y secretos del mundo periodístico corporativo según la experiencia del autor en varios medios (desde Infobae hasta The Washington Post).

Participan: Pablo Mancini y Guillermo Culell. Modera: Silvia Ramírez Gelbes.

Presenta: Emilio Jurado Naón

Organiza: Ampersand

Sala: Zona Futuro

Pabellón: Pabellón Amarillo

18:30: Día de la Provincia de Salta. Premiación de Ganadores del Concurso Literario de Salta.

Participan: Autoridades, ganadores del concurso literario, festival internacional de poesía

Presenta: Mariana Marocco

Organiza: Secretaría de Cultura Salta

Sala: Julio Cortázar

Pabellón: Pabellón Amarillo

19:00: Alianzas transfeministas más que nunca ¿Por qué hablar de transfeminismo? ¿En que están las relaciones entre movimiento lgbtiq+ y los feminismos? ¿Cómo construimos juntes en este contexto político? Experiencias, debates y proyecciones de la mano de Las 12 de Página /12.

Participan: Marta Dillon, Flor Monfort

Presenta: Nicolás Colfer

Organiza: Las 12

Sala: Orgullo y Prejuicio: Espacio de Diversidad Sexual y Cultura

Pabellón: Pabellón Ocre

Nuestras Madres de Gemma Ruiz

19:00: Presentación de la novela “Nuestras madres”, de Gemma Ruiz Palà, publicada por la editorial Consonni.

Las presentadoras conversarán con la autora, que se encuentra de visita en la Argentina, sobre esta obra que cuenta, con agradecimiento, admiración y un alegre desparpajo feminista, la historia de una generación de mujeres que libró una lucha en sordina contra el patriarcado.

Participan: Tamara Tenenbaum, Hinde Pomeraniec y la autora, Gemma Ruiz Palà

Organiza: Consonni

Sala: Alejandra Pizarnik

Pabellón: Pabellón Amarillo

19:30: Haciendo rap juntxs: rap y educación formal en barrios del conurbano.

Participa: Martin A. Biaggini y Dany Rap

Presenta: Martin A. Biaggini

Organiza: Editorial Leviatan

Sala: Zona Explora

Pabellón: Pabellón Amarillo

20:30: Corazón delator. Ficciones entre lo íntimo y lo público.

Participan: Luciana De Luca, Valentina Vidal, Cecilia Szperling, Veronica Boix y Paula Pérez Alonso

Presenta: Patricia Kolesnicov

Organiza: Grupo Planeta

Sala: Adolfo Bioy Casares

Pabellón: Pabellón Blanco

20:30: “Borges, cartas a Godel”. Presentación de Libro. Editorial Planeta.

Participa: Roberto Alifano y Alejandro Vaccaro

Presenta: Alejandro Vaccaro

Organiza: SADE

Sala: Domingo Faustino Sarmiento

Pabellón: Pabellón Blanco

Fotos: Gentileza Fundación El Libro