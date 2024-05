Florencia Bonelli, con nueva novela en la Feria del Libro: “No podría escribir un final triste”

Florencia Bonelli presenta en la Feria del Libro la segunda parte de su trilogía "La casa Neville" (foto: prensa Editorial Planeta)

“DAME ESA SEGUNDA PARTE PARA AYER, FLORENCIAAAA 💥”. El clamor expresado en mayúsculas por la usuaria identificada como Carolina en la plataforma Goodreads sintetiza el ruego y la urgencia que experimentaron las fieles lectoras de Florencia Bonelli al arribar a la página 619 de La casa Neville. La formidable señorita Manon.

Allí se anuncia el fin de la primera parte de esta historia que la editorial Planeta publica como trilogía y cuya esperadísima continuación tendrá su presentación oficial este sábado 4 de mayo en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, ocasión en que la autora firmará ejemplares y se reencontrará con sus lectoras.

“Dadme el control de la moneda de un país y no me importará quién hace las leyes”. Esta frase, atribuida al banquero alemán Mayer Aschel Rothschild, es uno de los epígrafes con los que abre No quieras nada vil, el volumen intermedio de esta trilogía en la que Bonelli nos presenta a la familia Neville, propietaria del banco más importante del Reino Unido, e incluso de Europa, a comienzos del siglo XIX.

"No quieras nada vil", el nuevo libro de Florencia Bonelli.

La casa Neville está administrada por la hábil Manon, la hija menor de la familia. Alrededor de ella se teje una red de intrigas, ambiciones y traiciones. En medio de la lucha por la supervivencia en ese complejo entramado familiar y de negocios –que se desarrolla no sólo en Londres sino también en geografías tan distantes como China y el Río de la Plata–, la heroína deberá defender además su amor por el conde Alexander Blackraven. Porque, por supuesto, el romance es el sello distintivo y el motor de la creación para Florencia Bonelli.

Entonces sus lectores están de parabienes, dado que ya tienen a disposición la segunda parte de la historia. Además, quienes lo deseen, podrán tener su ejemplar firmado por la propia autora, el 4 de mayo en la Feria del Libro y más adelante en otras ciudades del interior del país que Florencia visitará y donde ansía también el mano a mano con su público.

Unos días antes de la presentación del libro en Buenos Aires, la supervendedora escritora cordobesa conversó con Infobae Cultura.

—Tus lectoras expresan como una necesidad visceral y urgente la continuación de La familia Neville.

—¡Sí! Cuando terminaron de leer la primera parte decían “la segunda no la quiero, la necesito”. Pero lo decían muchas. Yo no sé si se copiaban o les nacía decirlo así; me encantó esto de no es querer, es necesitar, es distinto el verbo. Yo como lectora las entiendo, eh. Y sí, yo también he leído sagas, ha habido sagas que hemos esperado años para que se publicaran.

El 4 de mayo Florencia Bonelli se presenta nuevamente en la Feria del Libro (Luciano González)

—¿Cómo definirías a Manon?

—Es formidable mi hija. No tuve hijos de carne y hueso, pero tengo hijos literarios. Manon es de esas personas que me sirven de inspiración. Me parece una persona digna de ser tenida como ejemplo. Y como guía, como maestra. Es un personaje muy completo, porque además está llena de defectos. Tiene esa cosa de sentirse menos cuando es tan, tan linda persona. De tener dudas, de ser rencorosa, y al mismo tiempo es tan dulce, tan buena. Y es una banquera, ¿no?, una mujer que se dedica a manejar el banco de su familia en una época donde eso parecía impensable.

—¿Cómo dialoga esta historia que transcurre hace 200 años con la sociedad actual, con las mujeres de hoy?

—Dialoga en todo. Porque el ser humano es, para mí, siempre el mismo. Cambian un poco las costumbres, cambian las tradiciones, cambian los lenguajes, las modas, pero el ser humano sigue teniendo una necesidad y es la necesidad de ser amado y de amar; aquí y en cualquier momento. Lo ves a lo largo de la historia. Es clarísimo eso. Cuando vos vas y te metés en la verdadera historia de la humanidad, no la que te cuentan en los libros de historia que nos enseñan en la escuela –que, para mí, eso no es historia–, es una lucha permanente del ser humano para ser amado, para tener la serenidad que se logra con el amor. Y creo que dialogan en todo, en las inseguridades que tienen los personajes, que son las mismas que tenemos ahora, más allá de la tecnología. La capacidad o la incapacidad que tienen muchos seres humanos de amar y de ser amados. Y eso es lo que conecta a la historia con la actualidad.

La primera parte de la saga de los Neville.

—¿Cómo llegaste a la historia de los Neville?

—Porque me inspiran varias familias de famosos banqueros ingleses. De hecho, he leído muchos libros que son biografías de estas familias. Son familias que crean el sistema financiero en ese momento, más hacia finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Nosotros estamos en 1833, o sea, ya pasó el principio del siglo XIX, pero son familias que nacen en la City de Londres. Que quizás no eran de alcurnia, no eran de la aristocracia, sino que son personas que supieron manejarse financieramente y lograron grandes capitales y después fueron subiendo, escalando socialmente, y que existen hasta el día de hoy. Nosotros como argentinos conocemos a una de ellas, tuvimos contacto con los Baring Brothers, que es una familia que hasta el día de hoy está en la banca. Entonces, esta cosa de haber nacido allá por finales del siglo XVIII y haber perdurado hasta el día de hoy en la City de Londres, dije guau… Eso me sedujo. Dije “a ver cómo son estas familias, investiguemos”. Y me puse a investigar mucho de la Baring Brothers, de la Royal.

—¿Cómo fue ese proceso de investigación? ¿Qué fuentes consultaste?

—Hay bastante escrito. Nada en lengua castellana, pero por suerte leo en italiano y en inglés. También estudié a muchas familias italianas banqueras, más antiguas todavía. Sobre todo, una que es muy interesante, los Torloni, porque era una familia de banqueros que están hasta el día de hoy.

—¿De qué parte de Italia?

—Ellos estaban en Génova, pero después se fueron a Roma. Ellos construyen la Villa Torlonia, que se la ceden a Mussolini para que viva allí con su familia. Bueno, investigué mucho la familia Torloni. Y te tiro una nota de color: una de las Torloni era la abuela de Brooke Shields. Hoy los Torloni son parte de la aristocracia italiana, pero al comienzo eran personas, quizás comerciantes, que se habían hecho muy ricas porque eran muy hábiles. Y también estudié una de las familias de banqueros más famosas del Renacimiento. Una es Gracia Nasi, que es la que me inspira a mí, básicamente, para Manon. Es una familia del Renacimiento, del siglo XVI. También estaba el alemán Jakob Fugger, que llevó a su familia a la riqueza, que era el que les prestaba dinero a casi todos los reyes, sobre todo a Carlos V.

Bonelli presentará su libro en Buenos Aires y en otras ciudades del interior (foto: prensa Editorial Planeta)

Y lo interesante es que muchos de estos aprendieron el oficio en Venecia. Entonces fui a investigar Venecia y no terminaba nunca. Así que terminé investigando muchísimo de la historia europea, del Renacimiento hasta el siglo XX. Es muy importante entender esto, porque empezás a entender la política; estos banqueros eran un poco los que manejaban la política. Entonces, lo que quiero decir es que el peso del sistema financiero en la historia no te lo cuentan y es lo que maneja el mapa político y geopolítico. Eso es lo que yo fui a investigar.

—Esto tiene que ver un poco con tu profesión original.

—Me resultó más fácil quizá entender las cuestiones bursátiles, aunque en la formación de contador la parte bursátil no la estudiamos. Muchas cosas las investigué. Por ejemplo, la fijación del precio del oro, ¿quién lo fijaba? ¿Por qué el oro cuesta tanto? ¿Quién fija el precio? ¿Quién lo dice y por qué? Y eso mueve toda la economía del mundo. Fue fascinante hacer esa investigación, tardé muchísimo.

—¿Cuánto tiempo?

—Estuve como dos años investigando. Y yo misma me limito, porque si no, ¿qué voy a hacer, un tratado de Economía o de sistema financiero? ¿O voy a escribir una novela romántica?

—Justamente en La casa Neville pareciera que corrés un poco el foco del género romántico para dar más lugar a la novela de intriga, centrándote en el trabajo de Manon como banquera.

—Es verdad. Es más un thriller, te diría. Siempre pongo thriller porque yo necesito el conflicto, la intriga, el misterio. Para mí es fundamental, cuando leo un libro, que haya algo de eso. Y en el caso de esta novela, debo admitir que hay un hincapié en la parte de thriller, de suspenso, de intriga, de asesinatos, de investigaciones policiales. Pero la parte romántica está.

Florencia Bonelli firmará ejemplares de sus libros en la Feria del Libro de Buenos Aires (Magda Tagtachian)

—¿Y termina bien?

—¡Obvio! Esa es mi tarjeta de presentación. Te juro que no podría escribir un final triste. Bueno, me acuerdo cuando escribí Me llaman Artemio Furia. Tiene un final ensombrecido. Termina bien, feliz, todo, pero hay una manchita ahí en las últimas partes. ¡Me costó mucho escribirlo! Pero había una razón para escribir esa parte, aunque fue durísimo, porque hacer sufrir a tus hijos no es fácil.

—Para calmar un poco la ansiedad de las lectoras, ¿querés anticipar algo de lo que trae la segunda parte de La casa Neville?

—Ellas saben que mis partes intermedias no terminan bien, pero que confíen, que confíen en mí, porque el final va a ser muy feliz, que estén tranquilas. Y que un poco es thriller, también. Tiene su romance, quizá un poco más que la primera parte, pero sigue el thriller, sigue el suspenso, los misterios se ponen más tupidos, más oscuros. Creo que tienen que esperar eso. Más thriller y mucho romance también.

—¿Cómo es tu relación con tus lectoras, cómo es el feedback, qué puerta les abrís?

—Les abro la puerta que una persona le abre a un amigo. Yo defino mi vínculo con las lectoras como una amistad. Me hice muy amiga de muchas de ellas; ya pasó el vínculo lector-escritor, somos hermanas de la vida. Con otras no, porque bueno, no hay posibilidad, pero es tal el agradecimiento que yo siento por ellas… Yo, habiendo empezado desde tan abajo… Me acuerdo cuando yo era adolescente que Silvina Bullrich publicaba un libro y vendía cincuenta mil ejemplares. Eso después dejó de existir durante la década del 80, 90. Y de la novela romántica, olvídate, ni se hablaba. Entonces, habiendo empezado desde tan abajo, cuando el mercado estaba tan deprimido y no se vendía nada... Bueno, eso se lo debo todo a ellos que regalan mis libros, que los prestan, que los comparten, los comentan, que forman todos estos grupos donde se encuentran para sentirse hermanadas en esta locura de creer que los protagonistas existen. Es muy lindo eso, así que sí, siento tanto agradecimiento que mi vínculo es de amistad, así lo siento yo.

Florencia Bonelli mantiene una comunicación muy cercana con sus lectoras (Luciano González)

—Es un diálogo muy fluido.

—Sí, eso es lo que propicio. Eso es un buen aspecto de Internet, que tiene muchos aspectos oscuros. Pero este es un aspecto muy luminoso, el vínculo lindo entre los seres humanos. Y yo lo exploto, lo súper aprovecho.

—Entonces tu expectativa para la Feria del Libro es encontrarte con muchas de ellas.

—En la Feria del Libro, y después viajo a Córdoba, a Tucumán, a Mar del Plata. Me muevo un poco por este este gran territorio nacional que tenemos, porque no todas pueden venir a Buenos Aires. Me gustaría ir a todas las provincias, pero no puedo, no.

