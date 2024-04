Tras la carta de Martha Argerich, la Secretaría de Cultura responde: “Habrá reintegro de becas, pero no reincorporaciones”

Martha Argerich (Laura Szenkierman)

“Están privando a los jóvenes la oportunidad de tener un brillante futuro musical”, escribió la prestigiosa pianista argentina Martha Argerich en una carta pública, en la que lamentó los recortes en el Programa de Orquestas Infantiles y Juveniles, dependiente de la Secretaría de Cultura de la Nación, a partir de los cuales las clases del periodo 2024 aún no comenzaron, se despidió a 12 profesores y no se entregaron las Becas Martha Argerich.

Infobae Cultura dialogó con el Maestro Rolando Goldman, creador del Programa y ex director (hoy el proyecto se encuentra acéfalo) para profundizar en los tópicos que Argerich toca en su misiva, y con fuentes directas de la Secretaría de Cultura, desde donde aseguraron que “sólo hubo un atraso por trámites administrativos” y que las “becas van a seguir vigentes y se le va a dar a los estudiantes como se venía dando”, pero también confirmaron que no se restituirá a los profesores porque “se las llamó y no aparecieron, ni dieron señales de vida”.

El conflicto

Las becas bianuales a las que se refirió Argerich en su carta comenzaron a entregarse en 2021, como parte del Programa -creado en 2005- por iniciativa del maestro Goldman, con la colaboración de Eduardo Hubert, y se encuentran orientadas hacia jóvenes mayores de 18 años.

Las becas, explicó la artista, deberían haberse reiniciado en febrero, lo que no sucedió. Además, la pianista expresó su malestar porque a la mitad de los profesores del Programa no les renovaron el contrato. En total fueron 12, de un cuerpo de profesores de 25, los que recibieron un mail con la comunicación de su despido, siendo cuatro de ellos jóvenes que habían recibido la beca durante 2021-2022, y que habían empezado a dar clases en 2023.

Estudiantes de las "Becas Martha Argerich" del Programa de Orquestas Infantiles y Juveniles

Así lo confirmó a Infobae Cultura, el ex director del Programa, Rolando Goldman: “Una primera camada transitó la beca en los años 2021-2022. Y hay una segunda camada que debía transitar la beca en el 2023 y 2024. El 2023 trabajaron de forma normal y el 2024, que tenía que comenzar en febrero, al día de hoy no ha empezado. Además, la mitad del cuerpo docente fue despedido”.

“Uno de los objetivos de estas becas es dotar de herramientas a los jóvenes que han estado en sus orquestas desde que son niños y han encontrado una vocación en esta actividad, con la idea de que puedan convertirse ellos mismos en profesores de las orquestas propias o de otros profesores o directores de orquestas. Son chicos o jóvenes que hace años que están con la música. Es decir, no puede ir cualquier persona a presentarse”, explicó.

Las becas, que se pagaban de manera mensual era de $ 45.000 por estudiante, tenían como contraprestación formarse de manera intensiva en distintas materias que van cursando a lo largo de esos dos años. Las becas generaron “un entusiasmo muy grande y además tienen un contenido federal fundamental: hay estudiantes de Tucumán, de La Rioja, de Chubut, de Santa Cruz, de Río Negro. Entre todos ellos, además conforman una orquesta, hacen prácticas orquestales”, dijo.

Rolando Goldman, creador y ex director del Programa

En su carta, Argerich escribió: “En marzo de 2021 el Maestro Rolando Goldman me propuso, con la colaboración de Eduardo Hubert, crear las Becas que llevan mi nombre (Becas Martha Argerich), dentro del ámbito del Ministerio de Cultura de la Nación Argentina. Me pareció una buena idea con la finalidad de ayudar a jóvenes músicos de las Orquestas Infantiles y Juveniles de los barrios populares para que pudieran hacer una capacitación intensiva con sus instrumentos musicales”.

“A partir de ese momento, 35 jóvenes fueron elegidos por un jurado de figuras reconocidas en nuestro país. Algunos de los estudiantes de la Primera Beca Bianual Martha Argerich, luego fueron contratados y se convirtieron en Profesores de las Orquestas. De ese modo, pudieron transmitir lo aprendido a otros jóvenes. Y les cambió la vida en cuanto a su futuro, de manera notoria”, sostuvo la intérprete.

Argerich, que fue nombrada “madrina” del programa, agregó: “En 2023 una nueva camada de 40 jóvenes de todo el país, se incorporaron a las Becas. El trabajo que han realizado es muy importante, y una cantidad de docentes los están formando con indudable seriedad, dedicación y mucho amor”.

La carta de Martha Argerich

“Lamentablemente, las autoridades del Gobierno nacional de mi país decidieron interrumpir las Becas (que debieron comenzar en febrero de este año) y despidieron a esos, y otros profesores de las Orquestas Infantiles. De esta manera están privando a los jóvenes la oportunidad de tener un brillante futuro musical”.

Por su parte, Goldman sostuvo: “En los últimos cuatro años se crearon más de 60 orquestas nuevas en todo el país. En diciembre le entregué un informe escrito de 100 páginas al secretario de Cultura Leonardo Cifelli con todo lo que se había hecho y me ofrecí para transmitir esta experiencia. Hace diez días, efectivamente, me reuní con un director de la Secretaría y él me dijo que no iba a haber ni un despido en el área del programa de Orquestas infantiles. Y cuatro, cinco días después le llegaron estos famosos correos electrónicos”.

En comunicación con Infobae, fuentes directas de la Secretaría aseguraron que “no habrá cambios en en las becas”: “Va a seguir todo igual, sólo hubo un atraso por trámites administrativos que se demoraron producto de la transición que tuvo la Secretaría”.

Por su parte, Goldman -que presentó su renuncia a finales del 2023- consideró que el interés de Cifelli por mantener el Programa es real: “Ayer mismo se han comunicado conmigo, aunque la verdad que yo ya no tengo nada que ver con esto, para confirmarme que el Programa y las becas iban a seguir. Cifelli habló de la importancia que para él tenía esto y me dijo que iban a continuar y yo en ningún momento dudo, ni dudé, de su intención, ni de su palabra”.

Desde la Secretaría agregaron: “Las becas van a seguir vigentes y se le va a dar a los estudiantes que corresponde y que estaba previsto dárselas. Eso no está ni en tela de juicio, ni en duda, ni nada por el estilo”.

Además, sostuvieron que los 12 profesores no serán reincorporados: “Desde que llegamos a la gestión y desde que se puso hacer la transición, estas 12 personas nunca aparecieron. Se las buscó, se las convocó, se las llamó y no aparecieron ni dieron señales de vida”.

Y finalizaron: “Antes de evaluar que el programa sea bueno o malo sin estas 12 personas, tenemos que dejar que el programa corra y después evaluemos. Esas personas no aparecieron cuando las convocamos para que se presenten con las nuevas autoridades de la Secretaría. Nunca aparecieron y por eso se les dio de baja. La Secretaría de Cultura tiene un montón de empleados menos y no quiere decir que la cultura vaya a funcionar mal, todo lo contrario, estamos esforzándonos para que funcione mejor de lo que funcionaba antes”.