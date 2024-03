El serbio Emir Kusturica presidirá el jurado del Festival de Cine de Pekín

Foto de archivo del director de cine y músico de origen serbio Emir Kusturica (EFE/ESTELA SILVA)

El director serbio Emir Kusturica, autor de películas como Underground o Gato negro, gato blanco será el presidente del jurado en la decimocuarta edición del Festival Internacional de Cine de Pekín.

Durante el festival, que se celebrará del 18 al 26 de abril, se mostrarán más de medio millar de filmes en los cines de la capital, y se entregarán una vez más los premios Tiantan (“Templo del Cielo”).

Además, Brasil será el invitado de honor en este 2024, en el que ambos países celebran 50 años de relaciones diplomáticas, recoge la prensa local.

La organización no ha adelantado por ahora si asistirán estrellas internacionales al festival, que en los años anteriores a la pandemia de la covid llegó a recibir a figuras como Arnold Schwarzenegger, Oliver Stone, Natalie Portman o Keanu Reeves, entre otros.

El director serbio Emir Kusturic en el Festival de Cine de Venecia (Alberto PIZZOLI / AFP)

El certamen pequinés, iniciado en 2011 y que se ha convertido en la principal cita cinematográfica del país pese a su corta edad, también se ha rendido en los últimos años al cine en español.

Este año compite como mejor película la argentina La Mujer Hormiga, de los cineastas Betania Cappato y Adrián Suárez, inspirada en la tragedia del puente en el arroyo Leyes que enlutó a varias comunidades entre Santa Fe y las ruinas de Cayastá, en Santa Fe la Vieja, en 1970.

La película argentina competirá con la serbia ‘Guardians of the Formula’, la austriaco-alemana ‘A Whole Life’, la egipcia ‘Back to Alexandria’, la finlandesa ‘Death Is a Problem for the Living’, la india ‘Stolen’, o la china ‘Gold or Shit’, entre otras.

En la edición de 2015, el galardón a la mejor película se lo llevó la mexicana ‘El comienzo del tiempo’, de Bernardo Arellano, y al año siguiente la escogida fue la argentina ‘Paulina (La Patota)’, de Santiago Mitre. También fue nominada ese 2016 la cinta ‘Un día perfecto’, del director español Fernando León de Aranoa.