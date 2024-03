La Filarmónica de Viena rompe sus propias barreras de género

Albena Danailova, a la izquierda, y Franz Welser-Möst después de una función con la Filarmónica de Viena en el Carnegie Hall en Nueva York, el 3 de marzo de 2024

Andrea Götsch se sorprendió cuando ganó su audición en 2019 que la llevó a convertirse en miembro de la Filarmónica de Viena. “Cuando volví a casa, simplemente me reía porque no podía creer que realmente me habían tomado”, cuenta la clarinetista de 29 años. “Siempre fue como un sueño. Desde niña, ya veía el concierto de Año Nuevo, pero nunca fue un objetivo. Pensé que estaba demasiado lejos”.

Un bastión masculino desde su fundación en 1842 hasta 1997, la Filarmónica de Viena ahora tiene 24 músicas entre sus 145 miembros, con tres vacantes mientras realiza una gira por Estados Unidos. “Para mí es muy positivo. Es una forma completamente normal de convivir. Y todos tenemos un objetivo principal, dar el mejor concierto posible, y eso nos une”, dijo Daniel Froschauer, presidente del conjunto autogestionado. “Miren las escuelas de música: hay muchas más mujeres que hombres. Y queremos los mejores miembros, así que fue la decisión correcta”.

Con sede desde 1870 en el Musikverein de Viena, la Filarmónica de Viena elige su liderazgo, contrata directores, elige programas y programa giras y sesiones de grabación. Selecciona a los miembros de la Orquesta de la Ópera Estatal de Viena y ha tenido una residencia de verano en el Festival de Salzburgo desde 1922.

De izquierda a derecha, el violinista de la Filarmónica de Viena y presidente Daniel Froschauer, la clarinetista Andrea Goetsch y la arpista Anneleen Lenaerts

La arpista Anna Lelkes tocó con la Filarmónica durante 26 años como no miembro antes de ser admitida como la primera mujer. Albena Danailova se convirtió en concertino en funciones en 2008 y obtuvo su membresía en 2010. La mujer de 48 años ocupó la prominente posición liderando las cuerdas en la interpretación de la Novena Sinfonía de Mahler con el director Franz Welser-Möst en el Carnegie Hall. Las mujeres de la VPO incluyen 14 violines, dos violas, dos chelos, un contrabajo, dos arpas, una flauta, un clarinete y un fagot.

La Filarmónica de Berlín, considerada ampliamente como otra de las grandes orquestas de Europa, admitió a la violinista suiza Madeleine Carruzzo como su primera mujer en 1982 y actualmente tiene 26 mujeres, 99 hombres y cinco vacantes. La Primera Orchestra Femenina de la Filarmónica de Nueva York fue la arpista Stephanie “Steffy” Goldner en 1922 y ahora tiene 49 hombres y 45 mujeres con 12 vacantes. La Orquesta Sinfónica de Chicago hizo a la principal trompa Helen Kotas su primera mujer en nómina en 1941 y comenzó esta temporada con 59 hombres, 34 mujeres y 15 aperturas.

Froschauer, primer violín y miembro de la VPO desde 1998, fue elegido presidente en 2017. Dijo que unas 100 personas solicitan cada posición abierta en la Orquesta de la Ópera Estatal y a un cuarto se les dan audiciones detrás de pantallas para un jurado de aproximadamente dos docenas. Tocan piezas elegidas por el jefe del jurado y son calificados, con 20 puntos como máximo. Aquellos con 11 puntos o más avanzan, y después de la segunda ronda el campo se reduce a cinco, luego se reduce aún más para la ronda final.

En los jardines del Palacio de Schönbrunn, conocido como el Versalles vienés, la Orquesta Filarmónica de Viena suele dar conciertos nocturnos de verano

“Un miembro del jurado tiene que decir ‘Me gustaría pedir que se retire la pantalla’”, dice Froschauer. “Todos los puntos son acumulativos y generalmente hay una persona que tiene una cierta cantidad. Ya no hay más pantalla y a veces hay tres damas y a veces hay tres chicos. A veces es una mezcla. Pero lo más importante es ¿cuántos puntos tienen?”. Los ganadores obtienen un período de prueba de uno a dos años con la Orquesta de la Ópera Estatal, y luego se considerará su admisión. Después de dos años más, pueden solicitar la membresía en la Filarmónica.

La arpista Anneleen Lenaerts, de 36 años, solicitó una plaza por sugerencia de un amigo, Xavier de Maistre, quien dejó la Filarmónica para una carrera de violonchelo en solitario. Tomó un vuelo desde Bruselas justo antes de Navidad para una preaudición y luego para la audición principal al día siguiente en la Sala Mahler de la Ópera Estatal. Estaba entre dos finalistas que esperaban en una habitación contigua mientras el jurado deliberaba, y ambos fueron llamados para el anuncio por Michael Bladerer, el contrabajo que presidía el jurado y ahora es el gerente general de la orquesta, su segundo oficial más importante. Debutó en la Ópera Estatal en Arabella de Strauss con Welser-Möst en 2011 y fue admitida en la Filarmónica en 2014, siendo apenas su octava mujer.

“Era una freelancer, tocando como solista y música de cámara, lo que amaba. Y nunca esperé terminar en una orquesta como esta”, dijo Lenaerts. “Es un país diferente con una historia diferente, mentalidad diferente, idioma diferente. Todo eso era nuevo para mí. (...) Simplemente tienes que prepararte lo mejor que puedas y luego esperar que en el foso todo salga bien. Y encima de eso, está el horario de la Filarmónica de Viena”.

La Filarmónica de Viena aumenta año tras año las integrantes femeninas de su formación

Götsch, clarinetista de Bolzano (Italia), fue llamada a la orquesta como sustituta por sugerencia del miembro de la VPO Johann Hindler. Comenzó en la ópera con La Traviata de Verdi en 2016 y tocó con la VPO por primera vez un año después en la Sexta Sinfonía de Mahler con Daniel Harding. Ganó su audición en 2019.

Un año después, fue confirmada para la Orquesta de la Ópera y en 2022 se convirtió en miembro de la VPO. Götsch se sienta en el comité de gestión de la orquesta con el título de Ordnungswahrerin (Guardiana del Orden), donde se encarga de llevar el registro de asistencia a ensayos y actuaciones y manejar los cambios rápidos de personal.

“A veces se enferman una hora antes del concierto y entonces me llaman y dicen ‘No puedo tocar. ¿Puedes ayudar?’”, dijo. “Tengo que asegurarme de que haya suficientes personas”.

Fuente: AP

[Fotos: Steve J. Sherman/Carnegie Hall vía AP; Ron Blum/AP; EFE/Florian Wieser/Archivo]