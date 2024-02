Del desplante de Prince al despiste de Dylan: el historias detrás del docu sobre “We Are the World”

USA For Africa - We Are The World (Video oficial)

Hace 39 años, las estrellas musicales más importantes del mundo se apiñaron en un estudio de grabación en Los Ángeles para una sesión que duró toda la noche y esperaban que pudiera alterar la historia de la música.

“We Are the World” fue un sencillo benéfico de 1985 para aliviar la hambruna en África que incluía las voces de Michael Jackson, Willie Nelson, Bob Dylan, Ray Charles, Diana Ross, Stevie Wonder, Smokey Robinson, Paul Simon, Tina Turner, Dionne Warwick, Lionel Richie, Billy Joel y Bruce Springsteen.

Los fanáticos tienen la oportunidad de casi entrar en esa sesión de grabación este mes con el documental de Netflix La gran noche del pop, una mirada detrás de escena al complejo nacimiento de un megaéxito. Comienza a transmitirse el lunes.

“Es una celebración del poder de la creatividad y el poder de la humanidad colectiva”, dice la productora Julia Nottingham. “Lo sorprendente de la canción es que es una gran inspiración para muchos artistas”.

Willie Nelson, de izquierda a derecha, Quincy Jones y Bruce Springsteen en una escena de "La gran noche del pop" (Netflix vía AP)

Los realizadores obtuvieron nuevas ideas después de entrevistar a Richie, Springsteen, Robinson, Cyndi Lauper, Kenny Loggins, Dionne Warwick y Huey Lewis y, como beneficio adicional, hablaron con ellos dentro de A&M Studios, el lugar de su triunfo en 1985.

“Sabía que era importante recrear esos recuerdos simplemente entrando a esa habitación y lo que esa energía creaba para ellos”, dijo el director Bao Nguyen, que solo tenía dos años cuando salió el sencillo.

Los realizadores combinaron imágenes nunca antes vistas tomadas con cuatro cámaras que capturaron la sesión de Estados Unidos por África con audio del periodista David Breskin, ofreciendo una visión de la dinámica y el drama en la sala que el video musical oficial no pudo.

La gran noche del pop no tiene reparos en explorar algunas de las cosas menos halagadoras, como que Al Jarreau bebió demasiado vino y cómo Dylan estaba fuera de su elemento, necesitando que Wonder imitara al premio Nobel podría abordar su solo.

La historia jamás contada de cómo el éxito mundial "We are the World" estuvo a punto de no producirse. Cuarenta y seis artistas tuvieron sólo una noche para convertir el caos en magia. Contada por las estrellas que estuvieron allí, esta película revela la montaña rusa que supuso escribir y grabar la revolucionaria canción que recaudaría millones para paliar la hambruna en África, ganaría 2 Grammys y se convertiría en una sensación mundial. (Netflix)

Lauper prolongó accidentalmente la sesión de grabación porque sus joyas tintineantes estropearon la grabación, mientras que Prince, que estaba en un restaurante mexicano en Sunset Strip, se ofreció a hacer un solo de guitarra aislado. Sheila E confiesa que se sintió como si la hubieran invitado a la sesión de grabación solo para atraer a Prince. Al final, Prince nunca lo logró, robándole al sencillo un doble golpe entre Jackson y Prince.

“Para mí, era importante contar una historia que fuera honesta”, dijo Nguyen. “Es una historia honesta sobre esa noche y todas las cosas que podrían haber salido mal, que salieron mal, pero al final del día, se convirtió en esta hermosa familia”.

Los detalles en el documental son gloriosos: la imagen de Joel besando a su entonces esposa Christie Brinkley antes de entrar al estudio, y la pepita de que Springsteen condujo hasta el lugar en un Pontiac GTO. Otros aspectos destacados: ver al cantautor Joel explorar una letra alternativa, las estrellas reuniéndose alrededor de Wonder en un piano para la primera versión, y Richie, siempre el embajador, suavizando posibles disputas

Hay un momento en el que a las más de 40 superestrellas se les pide que se muevan desde las rodillas y dejen de golpear las contrahuellas con los pies, lo que alteraba el sonido. El productor Quincy Jones intentó evitar cualquier arrogancia pegando con cinta adhesiva un cartel: “Controla tu ego en la puerta”.

Lionel Richie, a la izquierda, y Cyndi Lauper en una escena de "La gran noche del pop" (Netflix vía AP)

En una entrevista con la AP en el Festival de Cine de Sundance, Richie recordó que tener a Charles allí fue útil, ya que era venerado. La presencia de Dylan también ayudó a neutralizar cualquier queja.

“Conseguimos que vinieran los jugadores adecuados. Y luego, una vez que nos dimos cuenta de que estábamos tratando de salvar vidas de personas, ya no se trata de nosotros”, dijo Richie. “¿Pero entregar eso en una noche? Una imposibilidad”.

El documental centra el esfuerzo en el activismo de Harry Belafonte, quien había dado la alarma sobre la hambruna en Etiopía, y tenerlo en el estudio cantando “We Are the World” fue conmovedor.

El grupo, exhausto y mareado en las primeras horas de la madrugada, también le dio una serenata a la leyenda con una versión espontánea de “Banana Boat” de Belafonte, con la letra “Daylight come and we want to go home” (”Llega la luz del día y queremos volver a casa”).

El documental "La gran noche del pop" se centra en la creación y grabación de la canción "We are the world", ideada para recaudar fondos que combatan el hambre en África. (Créditos: Netflix) Netflix | Courtesy of Netflix

Se revela que Loggins sugirió que Huey Lewis reemplazara a Prince en los solos, justo después de Jackson. Sin presión, ¿verdad? “Era sólo una línea, pero mis piernas literalmente temblaban”, recuerda Lewis en la película.

Hubo un momento clave en el que Wonder sugirió que algunas letras se cantaran en swahili, idea que provocó que Waylon Jennings se resistiera. La idea fue descartada cuando se supo que en Etiopía no se hablaba swahili. También hay imágenes de Bob Geldof, quien fue una fuerza impulsora detrás de Live Aid, inspirando al grupo en un discurso antes de la sesión. El concierto de Live Aid se celebraría ese verano.

El documental también vuelve a explorar los eventos previos a la grabación, como aquella canción en la que los coautores Jackson y Richie todavía estaban trabajando 10 días antes de la sesión de grabación el 28 de enero de 1985. Una vez en el estudio, las imágenes capturan a las superestrellas –no se permiten asistentes– abrazándose nerviosamente. “Fue como el primer día en el jardín de infantes”, dice Richie.

Huey Lewis, Quincy Jones y Michael Jackson (Netflix vía AP)

La decisión de elegir esa noche en particular para grabar el sencillo se tomó para aprovechar la afluencia de la realeza musical que asistía a los American Music Awards, presentados por Richie, quien actuó dos veces y ganó seis premios. La crema de la crema luego se dirigió a la sesión de grabación que duró toda la noche en A&M Studios.

Lauper, que deslumbró a todos con su destreza vocal, casi no se presentó. Su novio le aconsejó que se saltara la grabación porque pensaba que el sencillo no sería un éxito. Pero Richie le dijo: “Es muy importante que tomes la decisión correcta. No te pierdas la sesión de esta noche”.

Nottingham, productor de documentales, no cree que una sesión de grabación similar con superestrellas de la música pueda llegar a producirse hoy en día, sobre todo con la omnipresencia de las redes sociales y los ejércitos de asistentes. “Estaba muy adelantado a su tiempo en términos de los años 80 y la tecnología. Pero espero que sirva de inspiración para que otros artistas sigan intentándolo y hagan estas cosas por grandes causas”.

*El periodista de Associated Press Ryan Pearson contribuyó a este informe.

