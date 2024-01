El conmovedor himno “We Are the World” y los secretos de su creación son revelados en documental de Netflix

El documental "La gran noche del pop" se centra en la creación y grabación de la canción "We Are the World", ideada para recaudar fondos que combatan el hambre en África. (Créditos: Netflix)

Antes de que Michael Jackson y Lionel Richie compusieran “We Are the World”, ambas leyendas de la música se encerraron en el estudio para escuchar decenas de himnos nacionales. El objetivo era lograr una pieza majestuosa, la más grande jamás creada. Pero de la idea a la realización hay un abismo de diferencia, y por esta razón, la histórica canción es el eje central de un nuevo documental titulado La gran noche del pop (The Greatest Night in Pop), el cual se estrenará en Netflix el próximo 29 de enero, tras su debut mundial en el Festival de Cine de Sundance este viernes 19.

Dirigido por Bao Nguyen, el proyecto invita a revivir la icónica reunión del 25 de enero de 1985. En aquel entonces, el desafío era monumental: reunir a un elenco estelar de músicos en un estudio de Los Ángeles, para grabar el tema con el noble fin de aliviar la hambruna en África. Aunque la idea inicial consistía en juntar alrededor de una veintena de cantantes bajo el seudónimo de “USA for Africa”, finalmente fueron 45 personas frente a los micrófonos, entre ellos Bruce Springsteen, Tina Turner, Billy Joel, Diana Ross, Bob Dylan y Cyndi Lauper.

Un éxito comercial

El exitoso resultado vendió al menos ocho millones de copias solo en Estados Unidos, recaudando un aproximado de 147 millones de dólares que se tradujo en ayuda tangible, pero que también marcó un hito en la industria, culminando la experiencia con cuatro Premios Grammy en 1986.

En total, 45 artistas participaron en la grabación de "We Are the World", incluyendo a Bruce Springsteen, Tina Turner, Billy Joel, y Diana Ross​​. (Créditos: AP Photo)

El largometraje desgrana el esfuerzo colectivo que conllevó reunir a esta especie de superbanda repleta de leyendas, pero también de grandes egos. Las estrellas [y uno que otro rival] tuvieron que forzarse a abandonar las pretensiones para alinearse con el propósito común bajo el liderazgo de Jackson y Richie.

Tras la filmación del tema, así como el videoclip, surgieron teorías que especulaban sobre el nerviosismo e incomodidad de Bob Dylan, la tirria del Rey del Pop frente a las carrasperas de Cyndi Lauper y en general, la abrumante situación que tuvo que enfrentar. El metraje inédito que llegará junto a la publicación del documental por fin podrá arrojar luces sobre estos conflictos, pero sobre todo por espíritu colaborativo y de compromiso durante las sesiones de escritura y la propia grabación.

"We Are The World" ganó tres Premios Grammy en 1986, incluyendo Canción del año y Grabación del año. (Créditos: AP Photo)

La producción del filme estuvo a cargo de Julia Nottingham, así como Richie, Bruce Eskowitz, Larry Klein, Harriet Sternberg y George Hencken. Angus Wall, Amit Dey y Becky Read figuran como productores ejecutivos.

Sinopsis y dónde ver “La gran noche del pop”

Según la sinopsis oficial: El 25 de enero de 1985, docenas de los nombres más importantes de la música se reunieron en un estudio de Los Ángeles para grabar una canción a beneficio de la hambruna africana que cambiaría la historia de la cultura pop mundial. Con imágenes nunca vistas, la película detalla las primeras fases de planificación, incluidas las sesiones de composición con Richie y Jackson, y se adentra en los famosos estudios Henson, donde se grabó ‘We Are the World’”.

"La gran noche del pop" repasará la grabación grupal de "We Are the World" que se realizó el 28 de enero de 1985, en A&M Recording Studios en Hollywood, California. (Créditos: AP Photo)

Con 96 minutos de duración, La gran noche del pop llegará al catálogo de Netflix el próximo 29 de enero.