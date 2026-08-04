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YPF realizará hoy un “split” de acciones: en qué consiste y cómo impactará en su precio

El desdoblamiento multiplicará por 10 la cantidad de papeles en poder del mercado pero sin alterar el valor de la tenencia de los inversores

Los analistas destacaron que la compañía volvió a reportar una mejora de liquidez operativa. (AP)
Los analistas destacaron que la compañía volvió a reportar una mejora de liquidez operativa. (AP)
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YPF aplicará hoy un split de acciones de 10 a 1 que multiplicará por 10 la cantidad de papeles en manos de cada inversor sin alterar el valor total de su tenencia, una medida con la que la petrolera busca bajar el precio unitario de la acción, ampliar el acceso de pequeños ahorristas y mejorar la liquidez del papel en el mercado local.

El cambio será automático y no exigirá trámites por parte de los accionistas. Por cada acción actual de YPF en cartera, el inversor pasará a tener 10, con un precio ajustado en la misma proporción.

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Eso significa que el desdoblamiento no modifica el dinero invertido, el porcentaje de participación en la empresa ni los derechos políticos asociados a cada tenencia. Cada acción mantendrá un voto y la compañía indicó además que la medida no altera el patrimonio de los accionistas.

¿Qué es un split de acciones?

Un split accionario consiste en dividir cada acción existente en varias unidades más pequeñas. En este caso, YPF llevará adelante un“split 10:1″ a nivel local sobre la acción (ticker:$YPFD), con el objetivo de reducir el precio unitario del papel y ampliar su accesibilidad y liquidez para el mercado. La relación será de 10 a 1, por lo que el precio individual de cada papel caerá a una décima parte, mientras la cantidad de acciones en la cuenta aumentará en la misma proporción.

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El efecto práctico para un tenedor de acciones es directo: tendrá más unidades registradas en su cuenta comitente, pero el monto total de su posición seguirá siendo el mismo. La empresa también aclaró que no corresponderá liquidar fracciones de acciones, de acuerdo con el reglamento de listado de ByMA.

La operación implicará pasar de 393.312.793 acciones ordinarias escriturales de valor nominal $10 cada una a 3.933.127.930 acciones ordinarias de $1, de acuerdo con la nota que la compañía presentó ante la Comisión Nacional de Valores (CNV), Bolsas y Mercados Argentinos (ByMA) y A3 Mercados S.A. El capital social, según ese mismo documento, se mantendrá en 3.933.127.930 de pesos.

FOTO DE ARCHIVO-Vista del edificio central de la petrolera estatal argentina YPF, en Buenos Aires, Argentina, el 20 de noviembre de 2023. REUTERS/Agustin Marcarian
FOTO DE ARCHIVO-Vista del edificio central de la petrolera estatal argentina YPF, en Buenos Aires, Argentina, el 20 de noviembre de 2023. REUTERS/Agustin Marcarian

La nota remitida al regulador fue firmada por Margarita Chun, responsable de Relación con el Mercado de YPF. Allí la empresa sostuvo que la decisión apunta a aplicar prácticas habituales entre compañías comparables en la Argentina y en el exterior.

La petrolera explicó que el objetivo formal de la medida es mejorar la liquidez bursátil de la acción en el mercado local y hacer más accesible su compra para inversores minoristas. La comunicación también vinculó el cambio con la intención de facilitar el ingreso de un universo más amplio de participantes.

El impacto en los ADR

En el caso de los ADR, la relación también se ajustará a 1:10 y, según informó la compañía, el cambio no tendrá costo para el inversor. La aclaración incluida en la comunicación al mercado precisó que el desdoblamiento no modificará el acuerdo de depósito firmado el 9 de marzo de 2022 entre la sociedad, The Bank of New York Mellon y los tenedores de ADR, salvo por el ajuste en la cantidad de acciones Clase D representadas por cada ADR, que pasará de una a 10.

La anotación del cambio quedará asentada en los registros escriturales de Caja de Valores S.A.. Los accionistas no deberán realizar ninguna gestión adicional para recibir las nuevas acciones derivadas del desdoblamiento.

El documento regulatorio también señaló que YPF avanza en el desarrollo de una nueva funcionalidad para comprar acciones directamente a través de APP YPF. La empresa presentó el cambio de valor nominal como una herramienta para incorporar pequeños inversores a su base accionaria y acercar la inversión en sus papeles a más participantes del mercado local.

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