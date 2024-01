A 25 años de “Los Soprano” la estética ‘esposa de la mafia’ se apodera de TikTok

Tony Soprano es un mafioso de Nueva Jersey que enfrenta las dificultades de equilibrar su vida familiar con la dirección de una organización criminal. La icónica serie cumplió 25 años.

El 25° aniversario del estreno de Los Soprano este mes ha inspirado una serie de iniciativas creativas de marketing: una reunión del reparto en un local de Little Italy que ofrece un menú temático de Los Soprano hasta finales de mes, una nueva cuenta de TikTok con imágenes nunca vistas de la serie y proyecciones por todo el país.

Te puede interesar: Detenido en Marbella uno de los líderes de la Mocro Maffia, el fugitivo más buscado y peligroso de los Países Bajos

Y, por supuesto, hay una nueva estética correspondiente. La estética “Mob Wife” (esposa de la mafia) que muchos usuarios de TikTok llevan proclamando desde principios de año, es la nueva tendencia dominante de este año.

“Clean girl is out, and mob wife aesthetic is in”, que en castellano se traduciría como “La chica normal está fuera, y la estética de la esposa de la mafia está de moda”, comienzan innumerables vídeos -incluidas parodias y comentarios cosidos-.

Carmela Soprano, uno de los célebres personajes de la serie "Los Soprano" (HBO)

Ya no son Kim Kardashian y Hailey Bieber, con su pelo repeinado hacia atrás, labios brillantes y ropa neutra, el ideal. En su lugar, Carmela Soprano, la esposa del jefe mafioso Tony Soprano interpretado por Edie Falco, y Adriana La Cerva, la sexy y descarada pareja de Christopher Moltisanti interpretado por Drea de Matteo, son las mujeres a emular. (Incluso Francis Ford Coppola opinó en Instagram, explicando los conceptos detrás de las dos esposas al frente de su trilogía del Padrino). Empieza con ropa negra, sobre todo de cuero - “si parece que vas a un funeral, sabes que lo estás haciendo bien, dice una tiktoker-, ponete un abrigo de piel y pintalabios rojo y botas de punta y grandes gafas de sol, además de un bolso de diseño reconocible, y voilà. O mejor dicho, bada bing”.

Te puede interesar: Mocro Maffia: amenazas a la princesa de Holanda, asesinato de un periodista y control del narcotráfico desde la Costa del Sol

Al igual que la propia mafia, esta tendencia está llena de opulencia y, potencialmente, de corrupción. Algunas mujeres afirman que se trata de una apropiación cultural, que toma alegremente las tendencias de las mujeres italianas (y que tomaron al menos algunas de sus notas de estilo de los looks de las mujeres afroamericanas de los años ochenta y noventa, conscientes de las etiquetas y enjoyados). Aún más polémico, algunos usuarios creen que esta “estética” sospechosamente ubicua, tan diferente de las conversaciones sobre el “lujo tranquilo” de 2023, no es más que otra parte de los esfuerzos de marketing para promocionar Los Soprano.

“Es un testimonio de la serie y de su perdurable impacto en la cultura. Al celebrar el 25 aniversario este mes, no es de extrañar que los fans y los creadores hayan encontrado inspiración en la serie”, dijo Jason Mulderig, portavoz de HBO.

Adriana La Cerva (Drea de Matteo) y Tony Soprano (James Gandolfini) en "Los Soprano" (HBO)

Juliet Polcsa, que diseñó los memorables trajes de Los Soprano (que componen la mayoría de los moodboards de la tendencia), dice no estar convencida. “Las cosas que están haciendo no tienen realmente nada que ver con mi trabajo”, dice riendo, añadiendo que se siente “halagada, no obstante”. “Creo que lo más importante no es tanto la ropa”, dice. “Es más la actitud. Es esa fiereza. Carmela tenía fuerza y actitud. No era una pusilánime. Era una mujer fuerte. Creo que eso atrae a la gente”.

Te puede interesar: “Avatar: la leyenda de Aang”: el live-action más esperado de Netflix presenta su nuevo tráiler oficial

Sarah Arcuri, una escritora de novelas románticas que lleva desde octubre de 2022 publicando en TikTok e Instagram sobre la “estética de la esposa de la mafia”, es una residente de Nueva Jersey de 29 años que viste con pieles y estampados animales desde que tiene uso de razón (cuando un creador proclamó por primera vez a principios de enero que “esposa de la mafia” había sustituido a “chica normal”, Arcuri respondió en su propio vídeo: “¡Ok, ya estoy aquí! ¡He sido convocada! ... Estoy aquí para introducirlos en esta nueva era”, mientras deslizaba brazaletes y anillos de oro sobre sus manos de manicura francesa).

Ella ve la creciente popularidad de este look como un reflejo del resurgimiento del “glamour total de los 80, como los abrigos de piel y las uñas rojas y las joyas de oro”, combinado con un interés por “las amas de casa del efecto 2000″. En otras palabras, es un rechazo a la moda rápida y a lo que ella llama “la influencia Kardashian, porque todos hemos empezado a parecer, sonar y hacer todo igual”. Esta es una forma muy divertida de ser único”.

Los vídeos son tan prolíficos que una usuaria de TikTok, Molly Levine, se preguntó si el fenómeno era “una táctica” de HBO. “Es muy interesante porque coincide perfectamente con este aniversario”, dice en su vídeo.

Michelle Pfeiffer en "Caracortada", estética de esposa de la mafia en los años 80

Levine dice que su post era en parte en broma, aunque se muestra escéptica sobre cómo el marketing corporativo y el orgánico se han enredado tanto. “Ahora, en Internet, todo se empaqueta muy rápidamente”, afirma Levine, de 26 años, que trabaja en operaciones de producto en Google. “Las marcas quieren participar en algo, y todo el mundo ayuda cada vez más a generalizar y empaquetar estas tendencias”.

Otras mujeres ven un problema diferente en los vídeos, que, al típico estilo de TikTok, ofrecen una introducción que reduce un universo a unas pocas piezas y pasos clave: son reduccionistas e incluso apropiadores.

“Lo que están haciendo es cosplay”, dice un usuario, que a continuación ofrece una especie de etnografía sobre qué longitudes de abrigos de piel llevar y cuándo. Una serie especialmente convincente es la de una mujer anónima, que se autodenomina “ex mujer de la mafia” y relata su historia, con fotos de sus 20 años, que termina con una supuesta redada de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en su casa.

Sofía Vergara como Griselda Blanco, en la serie recién estrenada "Griselda"

Otros usuarios han señalado que “se trata más bien de una estética inmigrante”, el estilo de alguien que llegó a Estados Unidos y encontró riqueza y oportunidades y quiso demostrarlo con compras caras, y que la corriente dominante del estilo tacha de hortera o de mal gusto.

Pero en realidad, como señala Arcuri, este look no tiene tanto que ver con una prenda concreta como con una forma de ser. Si el “lujo tranquilo” y la “chica normal” eran tendencias que animaban a las mujeres a permanecer tranquilas, serenas y dóciles, la estética “esposa de la mafia” anima a ser ruidosas y mandonas: “seamos atrevidas y hagamos lo que nos dé la gana”, como dice Arcuri.

Fuente: The Washington Post