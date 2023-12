Estrellas de Broadway pueblan el elenco de “Maestro”, la biopic de Leonard Bernstein

Del director Bradley Cooper, "Maestro" es una poderosa historia de amor que sigue la larga relación entre Leonard Bernstein y Felicia Montealegre Cohn Bernstein. Esta oda al arte y a la vida es, en esencia, un retrato conmovedor del amor y la familia. (Netflix).

Leonard Bernstein fue una figura imponente en Broadway. Así que parece lógico que la nueva película sobre su figura se apoye en la llamada “Gran Vía Blanca” para contar bien la historia.

La película de Bradley Cooper Maestro está repleta de estrellas del teatro: 29 de los 38 miembros principales del reparto tienen experiencia teatral, como Gideon Glick, Michael Urie, Greg Hildreth, Nick Blaemire, Ryan Steele, Zachary Booth y Gaby Diaz.

Fíjese bien y encontrará al actor reconvertido en director Scott Ellis en el papel del representante de Bernstein, Harry Kraut, y a la estrella de teatro en ciernes Jordan Dobson –cuyos créditos incluyen La mala Cenicienta, Hadestown y, significativamente, West Side Story– interpretando a un joven director de orquesta.

La directora de casting, Shayna Markowitz, dice que no se propuso necesariamente contar con profesionales del teatro, sino que surgió de forma natural al intentar poblar el mundo de Bernstein con autenticidad.

“Hay una sinergia asombrosa entre los actores de teatro para representar a gente del mundo del teatro y del mundo de Lenny”, dijo Markowitz. “Creo que hemos tenido mucha suerte con estos maravillosos actores neoyorquinos que están aquí y que querían formar parte de esto”.

"Maestro" refleja la complejidad del amor y la familia a través de la vida de Bernstein

Markowitz trabajó con Cooper para contar la historia de un director de orquesta, compositor y pianista que ayudó a crear clásicos del teatro musical como West Side Story, Candide, On the Town y Wonderful Town. Cooper protagoniza junto a Carey Mulligan, que tiene el papel de la esposa de Bernstein.

Algunas selecciones parecen inspiradas, como el casting del bailarín Ricky Ubeda por el coreógrafo Justin Peck. En 2015, el ganador de So You Think You Can Dance, Ubeda, hizo su debut en Broadway al unirse al conjunto de una reposición de On the Town y en Maestro se le puede ver en una secuencia onírica de, sí, On the Town.

Pero quizá el mejor huevo de Pascua sea una escena de la película en la que el reparto ensaya Candide con Cooper dirigiendo. El actor June Gable se acerca al personaje de Mulligan para hacerle una pregunta. Los espectadores con ojos de águila reconocerán que es la misma Gable que fue nominada a un premio Tony a mediados de los 70 por Candide.

“Conocía a Lenny Bernstein, por lo que tuvo una experiencia extracorporal al estar en esa escena con Bradley”, explica Markowitz. “Fue una locura. Estaba llorando. Era como si él estuviera allí'. Fue un momento genial”.

Los directores de casting como Markowitz utilizan un servicio que avisa a los agentes y directores de talento sobre los próximos papeles y ella confecciona sus propias listas de actores que cree que serían perfectos, como hizo para Maestro.

Bradley Cooper crea un ambiente lúdico y relajado en el set de "Maestro"

“Cada director trabaja de forma un poco diferente. Cada proyecto es obviamente distinto y las necesidades son diferentes. Yo me adapto a cómo le gusta trabajar al cineasta”, dice Markowitz. “Creo que uno quiere encontrar a los mejores actores, los más adecuados para los papeles. Eso nunca cambia”.

Glick, que ha actuado en Broadway en Spring Awakening, Spider-Man: Apaga la oscuridad y fue nominado al Tony por Matar a un ruiseñor, hizo una audición en cinta para el papel de Tommy Cothran, director musical de una emisora de radio de San Francisco y amante de Bernstein.

“Bradley creó un ambiente muy relajado y envolvente, muy, muy lúdico, que me recordó en cierto modo a esa fase del proceso de ensayo en la que, cuando estás haciendo una obra de teatro o un musical, no te centras en los resultados, sino que exploras y te arriesgas”, dice Glick. “Creo que eso se nota en la película”.

Algunos papeles en Maestro son muy pequeños –apenas unos segundos de película que necesitan un día de trabajo– pero tienen un profundo significado para la comunidad teatral, como el legendario equipo de compositores de Betty Comden y Adolph Green, interpretado en Maestro por Mallory Portnoy y Nick Blaemire.

“Los actores se apuntan a proyectos o se presentan a audiciones porque quieren formar parte de ellos. Así que entendieron la importancia de ambas partes”, dijo Markowitz. “Algunos actores simplemente quieren formar parte de ello pase lo que pase y sea como sea”.

La película "Maestro" de Bradley Cooper traslada la grandeza teatral de Leonard Bernstein al cine, con un elenco mayoritariamente experimentado en Broadway

Ellis, director nominado a varios premios Tony, fue persuadido por Cooper, un amigo y colega que habían trabajado juntos en el escenario, sobre todo en El hombre elefante en Broadway.

Cooper pensó que su cálida y afectuosa relación con Ellis podría infundir la relación en pantalla que quería mostrar entre Bernstein y su mánager.

“Fue muy relajante, una experiencia increíble y algo que se salía de mi zona de confort”, dice Ellis, que calcula que actuó por última vez hace 30 años.

“Estoy ahí sentado en un camerino rodeado de estos actores increíbles que, como director, diría: ‘Dios, me encantaría trabajar contigo en una obra’. Pero, de repente, me doy cuenta: ‘No, sólo soy uno de ellos’”.

Bradley Cooper y Carey Mulligan durante la premiere de "Maestro" en Londres (Foto: REUTERS/Maja Smiejkowska)

En muchos sentidos, Maestro es el último abrevadero artístico para los veteranos de Broadway, uniéndose a Ley y orden, Glee, The Marvelous Mrs. Maisel, The Good Fight, The Gilded Age, Fosse/Verdon, Zoey’s Extraordinary Playlist, Only Murders in the Building y Smash.

Markowitz, que trabaja en cine y televisión y que ha realizado papeles en Dash & Lily, Ocean’s Eight, y que ganó el premio BAFTA inaugural al mejor reparto en 2020 por Joker, dijo que Maestro es especial.

“Esta es una película que marca un hito una vez en la vida, sin duda”, dijo. “Me siento muy afortunada de haber tenido esta experiencia, y estoy muy contenta de cómo la gente la está recibiendo como algo realmente especial, porque es muy especial para mí”.

Fuente: AP

[Fotos: AP y Netflix por Jason McDonald]