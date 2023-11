El sonido y la furia: la huella de Margaret Thatcher en la cultura punk británica

Videoclip de la canción "London calling", interpretada por The Clash e incluida en el álbum homónimo (1979)

El impacto de Margaret Thatcher trasciende sus políticas socioeconómicas, el monetarismo, el cierre de industrias mineras en todo el Reino Unido y la privatización masiva de los servicios públicos. Otra esfera en la que la ex primera ministra dejó una marca significativa es la música. Muchos encontraron allí una vía para expresar su descontento ante el impacto perjudicial de las leyes de Thatcher en individuos y comunidades. En muchos aspectos, la “Dama de Hierro” se convirtió en la antagonista necesaria y perfecta para el movimiento punk.

Aunque el punk surgió unos años antes, en 1976; Thatcher asumió el cargo en 1979. Los punks emplearon su música como medio de protesta contra el impacto de las políticas de Thatcher en las comunidades. La depresión que experimentaron los post-punks del norte de Inglaterra no puede entenderse sin el telón de fondo del thatcherismo. La banda multirracial e integrada de ska 2-tone, The Specials, lanzó su éxito ”Ghost Town” en respuesta a los altos niveles de desempleo en todo el país, inspirado por la vista de una anciana vendiendo sus pertenencias en Glasgow para poder comer. La letra cuestionaba: “¿Recuerdas los viejos tiempos antes de la ciudad fantasma?”

No todos expresaron su rechazo al thatcherismo de manera sutil. The Red Wedge fue un colectivo formado por músicos de todo el país con el propósito de reinstaurar a los laboristas en el poder, realizando giras con artistas como Kirsty MacColl, Madness, The Beat y Elvis Costello. Billy Bragg, un cantante de folk y punk con historial de activismo de izquierda, formó parte de Red Wedge y se inspiró en la rica cultura de protesta en la industria musical después de presenciar la actuación de The Clash en el desfile Rock Against Racism en 1978.

Billy Bragg tocando para trabajadores de Starbucks en huela, octubre de 2022 (Foto: REUTERS/Lindsay DeDario)

La canción antithatcherista más reconocida de Bragg, titulada ”Between the Wars”, incluía la línea “le doy mi consentimiento a cualquier gobierno que no niegue un salario digno a un hombre”. Otras canciones, como “Thatcherites”, de Bragg, rechazaban a los seguidores de Margaret en los años 90. Bandas clásicas de punk como The Clash, punks anarquistas como CRASS y grupos de post-punk como The Pop Group, The Slits y Public Image Ltd., protestaron contra Thatcher de diversas maneras, algunas más agresivas que otras. Muchas de las canciones creadas para desafiar sus políticas ahora son consideradas fundamentales de la década, aunque no sean reconocidas como temas de protesta.

Numerosas canciones punk han abordado el tema de Margaret Thatcher, proporcionando críticas contundentes a sus políticas y dejando una marca indeleble en la historia musical como expresiones de descontento social y político. Entre estas canciones icónicas se encuentra “Stand Down Margaret” de The Beat, que de manera directa insta a la entonces primera ministra a renunciar. En una línea similar, “Maggie Maggie Maggie (Out Out Out)” de The Larks expresa un claro deseo de que Thatcher abandone el cargo. “Fascist Groove” de Heaven 17 ofrece una crítica a las políticas de Thatcher y sus impactos en la sociedad, mientras que “Ding Dong The Witch is Dead” de Klaus Naomi ofrece una interpretación punk del clásico de El Mago de Oz, celebrando la partida de Thatcher.

"Cuando Inglaterra era la prostituta del mundo, Margaret era su madama", escribió Elvis Costello (Foto: prensa EC)

Además, “Margaret on the Guillotine” de Morrissey presenta una visión cruda y directa sobre la ex primera ministra, mientras que “Tramp the Dirt Down” de Elvis Costello expresa el deseo de que Thatcher sea derrotada y olvidada. Aunque no estrictamente punk, “Shipbuilding” de Robert Wyatt también aborda las consecuencias de la guerra de las Malvinas durante el mandato de Thatcher. Otras canciones notables sobre este tema incluyen “Ghost Town” de The Specials, que reflexiona sobre el desempleo masivo en todo el país, y “Between the Wars” de Billy Bragg, que aborda cuestiones laborales y salariales en la era neoliberal. Estas canciones, con sus letras incisivas y su energía punk, encapsulan la protesta y la resistencia de la escena musical contra las políticas y el legado de la primera ministra conservadora en el Reino Unido.

Dentro del movimiento post-punk, surgieron diversas canciones que abordaron críticamente el legado de Thatcher. “New Town” de The Slits se sumerge en el impacto de las políticas urbanas y sociales de Thatcher en las ciudades británicas, mientras que “Poptones” de Public Image Ltd., liderada por John Lydon (también conocido como Johnny Rotten de los Sex Pistols), incluye líneas crípticas que algunos interpretan como una crítica a la era de Thatcher. The Pop Group, con su canción “Capitalism”, aborda temas económicos y políticos, ofreciendo críticas implícitas a las políticas de la ex primera ministra.

Aunque The Jam no es estrictamente post-punk, su canción “Bitterest Pill (I Ever Had to Swallow)” refleja la desilusión y descontento durante la época de Thatcher. Por último, “Shipbuilding”, interpretada tanto por Elvis Costello and the Attractions como por Robert Wyatt, aborda la cuestión de la guerra de las Malvinas y su relación con las políticas del gobierno Tory. Estas canciones post-punk presentan perspectivas diversas y complejas sobre el impacto de Margaret Thatcher en la sociedad británica, utilizando la complejidad musical y lírica característica de este género para transmitir críticas profundas y reflexivas.

Johnny Rotten al frente de los Sex Pistols, en 1977 (Foto: Richard E. Aaron/Redferns)

Así como las políticas de Thatcher, muchas de las preocupaciones sobre las que los músicos escriben hoy están vinculadas al legado continuo de sus políticas (austeridad fiscal e individualismo) y al espíritu desafiante de la música que surgió durante su mandato. Mark Fisher señaló que el lema de Margaret Thatcher, “There is no alternative” (No hay alternativa), resultó eficaz al hacer que pareciera imposible concebir otro sistema económico. En la actualidad, movimientos de extrema derecha buscan lo mismo, presentándose con una inclinación totalitaria.

Sin embargo, todas estas manifestaciones pueden interpretarse, al menos en parte, como respuestas de los músicos a una creciente sensación de ira y confusión, si no desesperación, frente a las transformaciones desencadenadas en la sociedad británica por la política económica decididamente despiadada de libre mercado. En respuesta, muchos músicos jóvenes abandonaron el desempleo, tomaron una guitarra y comenzaron a atacar la agenda del Partido Conservador con aquellos que consideraban la única arma real a su disposición: un par de acordes y la verdad.