Una lista larga y variada: cómo son los 13 libros candidatos al Booker Prize

Los trece finalistas del Booker Prize: el 21 de septiembre se dará a conocer la lista final de seis candidatos. El ganador se dará a conocer a finales de noviembre (Foto: AP)

El Booker Prize, que se concede anualmente a una obra de ficción de larga duración escrita en inglés y publicada en el Reino Unido o Irlanda, anunció esta semana su lista de finalistas para 2023. El jurado, presidido por el novelista Esi Edugyan, leyó más de 160 novelas antes de seleccionar 13 títulos, entre ellos cuatro debutantes.

Desde 2014, los escritores estadounidenses pueden optar al prestigioso premio. El año pasado, seis de los trece finalistas eran estadounidenses; este año, dos. Cuatro escritores irlandeses -varios de los cuales abordan temas de historia, memoria e identidad nacional- representan el mayor porcentaje de finalistas de ese país en la historia del premio.

El jueves 21 de septiembre se dará a conocer la lista final de seis finalistas. El ganador se dará a conocer a finales de noviembre.

Finalistas del Booker Prize

1. This Other Eden, de Paul Harding

En su debut, Harding participó con su novela Tinkers y ganó el Premio Pulitzer y se convirtió en un inesperado éxito de ventas. Su tercera novela se desarrolla en 1911 en una comunidad mestiza de la costa de Maine, que ha empezado a atraer la atención supuestamente benévola de los habitantes del continente. En su reseña para The Washington Post, Wendy Smith escribió: “La prosa finamente forjada de Harding nos muestra una comunidad que se niega a verse a sí misma a través de los ojos críticos de los demás, una sociedad compuesta por personas que conceden a sus vecinos la misma libertad para seguir su propio camino que reclaman lo mismos para ellos.”

2. A Spell of Good Things, de Ayobámi Adébáyo

Adébáyo, nacida en Lagos, se está ganando rápidamente una reputación por sus incisivos retratos del deseo, la clase social y la agitación social en la Nigeria moderna. Su segundo libro, dijo la novelista en el podcast “Maris Review”, es “en gran medida una novela sobre Nigeria y lo que significa vivir en Nigeria”, incluida la realidad de que “es necesario tener un plan de respaldo. Porque no se puede confiar en las infraestructuras públicas. No puedes confiar en los sistemas”.

3. Prophet Song, de Paul Lynch

Lynch ha explorado habitualmente escenarios históricos y hechos reales: Jon Michaud describió su anterior novela, Grace, sobre la hambruna irlandesa de la papa, como “una conmovedora obra de belleza lírica y a veces alucinatoria” en su reseña para The Post. Pero en Prophet Song, que saldrá a la venta en Gran Bretaña en septiembre, Lynch mira hacia un futuro próximo, presentando una visión distópica del declive de la democracia en Irlanda.

4. The House of Doors, de Tan Twan Eng

La tercera novela del autor malayo, que ya suma tres nominaciones al Booker, se inspira en La carta, de W. Somerset Maugham. “No hay duda de que Maugham se habría molestado por la forma en que Tan lo describe en su libro”, señaló la crítica de The Guardian, y añadió: “En todos los demás aspectos, sin embargo, probablemente aprobaría la historia y escucharía su propia voz en sus páginas”.

5. The Bee Sting, de Paul Murray

El último libro de Murray es una saga familiar ambientada en las Midlands de Irlanda. Él “no tiene miedo de tentar el sentimentalismo, de escribir directamente sobre sus temas profundos, de emplear desvergonzados momentos de suspenso”, escribió Jess Walter en The Post en 2010, reseñando Skippy Dies, que fue preseleccionado para el Booker ese año. “Y tiene el talento suficiente para salirse con la suya en la mayor parte”.

6. If I Survive You, de Jonathan Escoffery

Esta colección de historias enlazadas, sobre las luchas de una familia caribeña en Florida, está narrada en gran parte por el hijo menor, Trelawney. Casi su la totalidad del material está sacado de la vida del autor, pero a diferencia de su protagonista, él se fue de Miami: “En cierto modo, estaba escribiendo sobre mis miedos”, dijo Escoffery a Terry Gross, de NPR, y añadió: “No creía que hubiera tantas oportunidades allí para mí. Y, sin embargo, me lo preguntaba”.

7. Study for Obedience, de Sarah Bernstein

Bernstein ha suscitado comparaciones con Claire-Louise Bennett y Emma Cline, y su segunda novela, que se publicará en Estados Unidos este mes, sigue a una narradora sin nombre que se traslada a un pueblo remoto y sin nombre donde parece que les ocurren cosas extrañas a los animales y a los cultivos de los residentes.

8. Western Lane, de Chetna Maroo

Una niña de 11 años que se tambalea por la muerte de su madre encuentra refugio en las competiciones de squash en esta novela. “Teniendo en cuenta todo esto, cabría esperar que Western Lane fuera una novela de fórmula, pero no es así”, afirma The Guardian. “Parece la obra de un escritor que sabe lo que quiere hacer y que tiene la rara habilidad de hacerlo”.

9. Old God’s Time, de Sebastian Barry

“Es una lastima que Sebastian Barry -uno de los mejores escritores en lengua inglesa- no sea más conocido en este país”, escribió Marie Arana, del Post, en 2014. Aunque Barry es más conocido por su ficción histórica, su última obra es una novela policíaca sobre un policía retirado al que se le pide ayuda en un caso sin resolver.

10. In Ascension, de Martin MacInnes

La única novela de ciencia ficción incluida en la lista del Booker, In Ascension envía a un biólogo marino llamado Leigh a explorar las profundidades marinas y a posibles encuentros con alienígenas. The Scotsman la calificó de “estelar y fundamental a la vez; un ejemplo de lo que la novela por sí sola aún puede hacer”.

11. All the Little Bird-Hearts, de Viktoria Lloyd-Barlow

El debut de Lloyd-Barlow tiene lugar durante un fatídico verano en el que una encantadora pareja se muda a la casa de al lado de Sunday Forrester, una madre soltera autista, poniendo patas arriba el cuidadosamente ordenado mundo de su familia.

12. Pearl, de Siân Hughes

Inspirada en un poema medieval del mismo nombre, Hughes cuenta la historia de una mujer, Marianne, que se siente fascinada por el poema mientras se enfrenta a los secretos de su familia. “El grado de dificultad que entraña escribir un libro de este tipo -a la vez tranquilo y enormemente ambicioso- es muy alto”, declararon los jueces del Booker. “Es un libro que pasará de mano en mano durante mucho tiempo”.

13. How to Build a Boat, de Elaine Feeney

Esta es la segunda novela de Feeney, que también es dramaturga y poeta. Como gran parte de su obra, transcurre en el oeste de Irlanda, donde está criando a dos hijos en la misma casa en la que creció. “Sé que puede sonar bastante claustrofóbico, pero creo que el oeste de Irlanda es un lugar muy difícil de definir. Hay belleza, es difícil, es inflexible, es mágico, es bastante brutal. Moriré aquí”, declaró al Irish Times en abril. “Pero también quiero romper esa tendencia de escritores que se marchan para reflexionar sobre el lugar y poder hablar honestamente de él”.

Fuente: The Washington Post

