“Oppenheimer” tendrá su estreno en la Sala Leopoldo Lugones, un templo de la cinefilia porteña

La película de Christopher Nolan cuenta la historia del físico J Robert Oppenheimer, al frente de un equipo de científicos durante el Proyecto Manhattan que condujo al desarrollo de la bomba atómica.

Oppenheimer, la nueva película de Christopher Nolan y una de las más esperadas del año, tendrá su estreno en Buenos Aires en un lugar muy especial para la cultura cinéfila porteña. El largometraje, que cuenta la historia del físico líder del equipo científico que desarrolló la bomba atómica, será exhibido en la Sala Leopoldo Lugones del Teatro San Martín a partir del jueves 20 de julio. La particularidad es que se verá en una copia de 35 mm (a pedido del cineasta, un puntilloso defensor de este formato clásico), enviada especialmente desde Los Ángeles y arribada a Buenos Aires durante el jueves.

“La idea de proyectar en 35mm surge del propio Nolan que es un fanático de los formatos analógicos. En líneas generales, él filma siempre en fílmico y la producción de la película pidió que en todos los mercados del mundo donde hubiera salas con capacidad de proyectar en 70 mm o en IMAX 70 mm o en 35 mm, fuera programada. En la Sala Lugones no estamos acostumbrados a programar este tipo de blockbusters de Hollywood en simultáneo con los otros complejos, pero ante la posibilidad de exhibir un estreno en copia 35 mm, que es algo prácticamente inexistente hoy, obviamente nos da mucho mucho orgullo y placer” dice Diego Brodersen, programador de la mítica sala (”La Lugones”, para todos los cinéfilos porteños), en diálogo con Infobae Cultura. Y remata: “Además, Oppenheimer no es Rápidos y Furiosos 10, va por otro lado”.

Christopher Nolan, durante la filmación de "Oppenheimer"

El formato 35mm o “fílmico” es el que se utilizaba en todos los cines antes que se implementara el digital. Las películas se trasladan en varios rollos que tienen distintos fotogramas que pasan rápidamente entre un lente y una lámpara para que se proyecten en la pantalla. Si bien casi no hay diferencia con el digital, son muchos los cineastas, como Christopher Nolan o Quentin Tarantino, que eligen seguir filmando y proyectando con este sistema.

Con respecto a la elección, Brodersen aclara: “Somos de las pocas salas del país que sigue proyectando en este formato. Tenemos dos proyectores. Es decir, que los nueve rollos en que está dividido Oppenheimer se proyectan pasando del proyector 1 al 2 y viceversa. Es a la vieja usanza. Nosotros seguimos proyectando en 35mm cuando tenemos algunos ciclos de revisión, por ejemplo, a fines de septiembre / principio de octubre vamos a tener un ciclo dedicado a Akira Kurosawa. No es un formato que hayamos abandonado, pero si es algo raro exhibir una película nueva”.

Publicación de la cuenta de Twitter de la Sala Leopoldo Lugones: los rollos de la copia 35 mm de "Oppenheimer" ya están en Buenos Aires

De qué se trata “Oppenheimer”

Oppenheimer está basada en el libro American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer, una biografía escrita por Kai Bird y Martin J. Sherwin sobre J. Robert Oppenheimer que detalla tanto sus logros como las tragedias de su vida. El film, que retrata la paradoja del enigmático hombre que debe arriesgarse a destruir el mundo para poder salvarlo, está protagonizado por Cillian Murphy, Emily Blunt, Robert Downey Jr. y Matt Damon entre otros.

Oppenheimer, figura icónica del siglo XX, fue un brillante físico teórico estadounidense de origen judío y profesor de física. Y la obra de Nolan narra su liderazgo en los esfuerzos por construir la bomba atómica para su país, durante la Segunda Guerra Mundial. El 16 de julio de 1945, en el desierto de Nuevo México, se detonó en secreto la primera bomba atómica, un evento en el que Oppenheimer jugó un papel crucial en su realización.

El actor irlandés Cillian Murphy encarna al físico Robert Oppenheimer (Foto: Universal Pictures)

Quién es Christopher Nolan

Christopher Nolan cuenta en su haber con excelentes producciones, de las cuales muchas de ellas se convirtieron en clásicos. En 2000, realizó Memento y luego se sucedieron impactantes historias como Insomnia en 2002. Sus películas más recientes y elogiadas fueron Dunquerque (2017) y Tenet (2020).

A lo largo de su carrera, Nolan se ha establecido como uno de los directores más importantes de su generación. Su estilo distintivo y su habilidad para combinar narrativas complejas con efectos visuales impresionantes, han hecho de sus películas una experiencia única para los espectadores. Su enfoque meticuloso y su dedicación a la artesanía cinematográfica han sido una constante en su carrera, y ha sido reconocido con numerosas nominaciones a los premios de la Academia.

* Las funciones de Oppenheimer en la Sala Leopoldo Lugones (Av. Corrientes 1530, CABA) serán el jueves 20, viernes 21, sábado 22 y domingo 23 a las 20 hs; viernes 28, sábado 29 y domingo 30 a las 17 hs.

