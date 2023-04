Katja Alemann regresa al cine con “La Sudestada”, que se presenta en el BAFICI

Trailer de "La sudestada", de Daniel Casabé y Edgardo Dieleke

El próximo miércoles comienza el Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente (BAFICI) y es una gran oportunidad para ver las novedades de este año argentinas e internacionales en pantalla grande. Una de las películas destacadas, que participa de la Competencia Internacional, es La sudestada, de Daniel Casabé y Edgardo Dieleke.

Luego del documental La forma exacta de las islas, los directores argentino vuelven a embarcarse en una ficción difícil de definir ya que experimenta varios géneros entre el thriller, la comedia o fragmentos documentales. Se centra en la historia de Jorge “el Sabueso” Villafañez es un detective privado solitario, machista y egoísta que debe perseguir a su presa, Elvira, una famosa coreógrafa. Él quedará cautivado con ella y se desencadenará una serie de eventos inesperados. Todo sumergido en las atrapantes atmósferas del delta bonaerense y la ciudad de Buenos Aires.

Infobae Cultura conversó con los realizadores que por primera vez presentan una ficción protagonizada por la reconocida actriz Katja Alemann.

La sudestada es una adaptación de la novela gráfica homónima de Juan Sáenz Valiente

—¿Cuándo nace la idea de realizar La sudestada?

Edgardo: —Nosotros veníamos con varios proyectos en carpeta y algunas cosas en mente. Hace tiempo estábamos trabajando la idea de hacer una película de ficción, después de haber hecho el documental La forma exacta de las islas, que fue nuestra película anterior. La idea se concreta cuando nos cruzamos con el cómic La sudestada, del artista gráfico Juan Sáenz Valiente, ninguno de los dos somos especialistas ni fanáticos del tema, pero nos enganchó mucho el universo de la publicación y empezamos a trabajar en una adaptación. Vimos una historia que era muy interesante entre las locaciones de Buenos Aires y de Tigre y los personajes muy particulares como el detective y la bailarina.

Daniel: —En 2018 empezamos la adaptación y luego la pandemia nos retrasó un poco los planes de rodaje. Filmamos en marzo y abril de 2022, por suerte en ese momento ya había pocos casos de coronavirus y se podía filmar con más tranquilidad, como sabrán lo que se filmó en pandemia era, además de más caro, muy engorroso por el tema de cuidar que en el equipo nadie se enferme y respetar los protocolos.

Te puede interesar: Se presentó el BAFICI 2023, más de 250 películas y 30 actividades especiales en 15 sedes

—¿Hubo cambios entre el guión y el cómic original?

Edgardo: —Los personajes tienen los mismos oficios: un detective privado muy particular que no parece un detective, es decir, no tiene el aspecto habitual, ya que es un señor grande que tiene 60 y pico, está fuera de forma y vive medio recluido en la zona sur de la ciudad y por otro lado, la bailarina. Eso se mantiene, pero cambiamos algunas cuestiones del aspecto, los actores no conservan las mismas características. El principal cambio es el caso de la coreógrafa que era otro tipo de personaje en la novela gráfica. De entrada, decidimos que queríamos trabajar con Katja Alemann que, a diferencia del cómic, le daba todo un aspecto documental a la película porque aparecen fotos y material audiovisual de ella, fragmentos de películas experimentales que hizo en los años 70. Eso nos permitía construir otro tipo de personaje.

Daniel: —Los nombres y cierta línea narrativa se mantiene, pero hicimos muchas modificaciones en la adaptación, sobre todo el personaje de Elvira tiene otro peso y otro enfoque diferente.

Daniel Casabé y Edgardo Dieleke dirigieron juntos el documental "La forma exacta de las islas", sobre una joven investigadora argentina viaja a las Malvinas en busca de datos para su tesis

—¿Cómo fue la elección de Katja Alemann?

Daniel: —Katja fue la única actriz que pensamos desde el principio cuando escribimos el guión. Sabíamos que ella era la indicada y teníamos toda la fe, la esperanza y la confianza de hablar con ella y convencerla. Fue un proyecto súper interesante para nosotros y para ella. Es una figura tan relevante para la contracultura, para el cine experimental, su figura atravesó un montón de planos y todo el material que no se vio y que ella tiene es impresionante. Nos significaba un mundo muy lindo para explorar en la película. Además, para ella era una vuelta al cine con un protagónico, con la danza también metido en el medio que ella está muy ligada. Es una persona muy interesante Katja en un montón de aspectos y se involucrar mucho en todos los proyectos que hace desde todas las áreas.

Edgardo: —Llegamos a ella a través de Narcisa Hirsch que era compañera de cine experimental de la madre de Katja, Marie Louise Alemann. Conseguimos el contacto, le acercamos una primera carpeta, después tuvimos una conversación por Zoom porque estábamos en pleno encierro y de una le gustó la propuesta. Ella se enganchó enseguida porque entendió que nosotros estábamos trabajando bastante su personaje queriéndolo relacionar con algunos documentos de su vida. Aparece un cortometraje de Marie Louise Alemann donde baila ella de joven y es también una especie de homenaje a ella y a su madre.

Juan Carrasco está nominado al premio Trinidad Guevara por la obra María e Isabel (Una tragedia isabelina)

—¿Cómo fue la experiencia de incorporar la danza en la película?

Edgardo: —Fue un desafío, ya que a diferencia del cómic el mundo de la danza es mucho más protagonista en la película. Fueron algunas de las decisiones que tomamos en torno a la adaptación. Cuando empezamos a pensar en qué obra iba a estar desarrollando el personaje de Elvira en la película, nos impactó mucho la obra de Diana Szeinblum, una coreógrafa Argentina. Así que la convocamos para incluir su trabajo y el de sus bailarines en filmación.

Daniel: —La obra que ella nos cedió e incluimos en el film es “Adentro” donde están los bailarines Pablo Castronovo, Bárbara Hang y Andrés Molina. Además, ella también trabajó en la película como coach de danza y fue la que preparó junto a Katja y a Juan Carrasco en las escenas de baile. No es la obra exacta lo que aparece, sino algunos fragmentos. La danza es muy importante para los personajes, sobre todo para el detective, porque despierta cosas, que para un personaje de ese tipo, del mundo del que viene resulta novedosa. Fue como juntar mundos opuestos, un detective grande con sus creencias de barrio con una coreógrafa experimental que está haciendo cosas rarísimas.

"La sudestada" marca el regreso a la pantalla grande de Katja Alemann

—¿Cómo llegan a la elección de Juan Carrasco como protagonista?

Edgardo: —Una vez que contamos con Katja, el otro protagonista que necesitábamos era el papel del detective Jorge Villafañez. Fuimos probando diferentes opciones, ya que no lo teníamos tan claro, hasta que nos encontramos con Juan Carrasco. En la primera entrevista, nos dimos cuenta que Juan le iba a incorporar otra dimensión física al personaje que nosotros no pensamos inicialmente de esa manera.

Daniel: —Cuando lo vimos caminar, charlar, gesticular nos dimos cuenta de que era él. Además, le encantó el proyecto y el cómic cuando lo leyó. Nos interesaba que fuera una película protagonizada enteramente por un gran actor como Juan. Este es su primer protagónico, él es una figura que trabajó muchísimo en teatro, de hecho ahora tiene una nominación para un premio Trinidad Guevara, venía más de ese lado y combinaba muy bien con alguien un poco más conocido como Katja.

La Sudestada tendrá su estreno comercial el 11 de mayo

—¿Qué beneficios encuentran al trabajar juntos?

Edgardo: —Nos conocemos hace un montón con Daniel, desde el colegio secundario, entonces ya sabemos las mañas de cada uno. Cuando te conoces tanto ya podés leer una mirada, o si estás en el rodaje podés entender para dónde va a ir o qué está pensando el otro sin tener que hablar.

Daniel: —Nos complementamos mucho, él me potencia a mí las cosas que quiero potenciar y creo que viceversa y además, somos muy obsesivos y manejamos muy bien los buenos conflictos, las opiniones contrarias, siempre cuando discutimos en post del proyecto, para que las cosas crezcan. Quedamos felices en cómo fue la dinámica del rodaje de ficción, que es muy intensa y diferente a la de los documentales y en algún punto era una prueba que estamos confiados que íbamos a pasar y de hecho fue espectacular. Nos gusta estar a los dos en todos los rubros y aprender uno del otro y relacionarnos con el equipo técnico que fue un lujo donde pudimos contar con la participación de muchos amigos.

—¿Cómo vivieron la experiencia de presentarla por primera vez en la Competencia Internacional del Festival de Cine de Róterdam?

Edgardo: —La premiere mundial fue espectacular, un sueño. Era una sala que se veía increíble, una calidad de proyección y de sonido sensacional. Estaban llenas las 500 butacas de la sala.

Daniel: —Fue un sueño cumplido el estar en uno de los festivales más importantes del mundo, con tanta historia y se dio muy rápido porque terminamos la película y enseguida viajamos allá. Es un festival de 50 años donde va gente de Europa y de todo el mundo, tiene una programación muy interesante con películas de directores reconocidos y también algunas de noveles. Las tres funciones que hubo fueron muy bien recibidas, no lo podíamos creer y tuvimos un encuentro con el público de preguntas y respuestas muy interesantes, gente de distintos países que conectaba con la película, con el baile, con los climas, con el Tigre, con un montón de cosas.

*”La sudestada”, de de Daniel Casabé y Edgardo Dieleke se podrá ver el miércoles 26 de abril a las 21.45 horas en el Cine Gaumont (Av. Rivadavia 1635, CABA); el jueves 27 de abril a las 14.30 horas en la Alianza Francesa (Av. Córdoba 946, CABA) y el domingo 30 de abril a las 19.00 horas en El Cultural San Martín (Sarmiento 1551, CABA). Además, se estrenará en las salas argentinas el próximo 11 de mayo.

Seguir leyendo