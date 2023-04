Héctor Alterio, distinguido como Personalidad Emérita de la Cultura

El Ministerio de Cultura de la Nación, representado por Tristán Bauer, le entregó una placa y nombró a Héctor Alterio personalidad emérita de la cultura (Foto: Gentileza Ministerio de Cultura de la Nación)

En la tarde del martes 11 de abril, el Ministerio de Cultura de la Nación rindió homenaje a uno de los actores más destacados de la Argentina y el mundo. Héctor Alterio recibió de manos del ministro, Tristán Bauer, una placa en su honor y la distinción de personalidad emérita de la cultura

Gastón Pauls fue el maestro de ceremonias en una tarde cargada de emotividad que contó con la presencia del actor homenajeado, de su esposa, Ángela Bacaicoa, y de su hija, Malena. Estuvieron acompañados por familiares, amigos e invitados especiales, como el director de cine Marcelo Piñeyro, el actor Rudy Chernikov, la productora Lita Stantic, la productora Andrea Stivel y el cantante y compositor Víctor Heredia. Jorge Dubatti, Diana Saeigh, Ricardo Darín, Eduardo Blanco, Eleonora Wexler, Daniel Santoro, Víctor Laplace, Gerardo Romano, Georgina Barbarosa y Alejandra Darín que asistieron al Centro Cultural Kirchner para participar de una ceremonia inolvidable.

Antes de comenzar el acto los presentes recibieron de pie a otra de las grandes personalidades de la cultura argentina, el actor Pepe Soriano.

“Nos encontramos aquí para celebrar la trayectoria de un artista clave en la historia cultural de nuestro país. Es un honor para mí dar inicio al ‘Homenaje a la trayectoria de Héctor Alterio’”, señaló Pauls. “Este evento tiene por objetivo brindar nuestro afecto y agradecer a Héctor por su exquisito trabajo y su vínculo inagotable e imprescindible con la historia de nuestro país” agregó. Sobre su relación personal con el actor expresó: “Me encontré con un compañero, gran compañero, que además de ser un inmenso actor es todavía más grande aún por su humildad. La humildad de Héctor es todavía más grande y eso es muy difícil de encontrar”.

Gastón Pauls, que ofició de maestro de ceremonias, destacó la bonhomía de Alterio (Foto: RS Fotos)

A continuación, presentó un video homenaje al actor en el cual recorre una de las trayectorias más destacadas en la actuación tanto en la Argentina como en España.

Luego se leyeron unas palabras de la cantante Susana Rinaldi, quien no pudo estar presente pero quiso enviarle a Alterio un mensaje especial: “Por el momento te deseo lo mejor, que como la persona que sos, te mereces mañana, tarde y noche. Que la vida te lo regale, que vuelvas pronto, porque nos queda la felicidad de saber que serás muy bien recibido en tu casa. Los hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera. Hasta siempre”.

Por su parte, el actor Víctor Laplace le dedicó a Alterio la lectura de del poema “El tren” de Antonio Machado.

Víctor Laplace honró a Héctor Alterio recitando a Machado (RS Fotos)

Para continuar con el homenaje, destacados músicos ofrecieron un espectáculo musical. Sobre el escenario se hicieron presentes Rodolfo Mederos, Adriana Varela, Marcelo Balsells, Juan Esteban Cuacci y Marcelo Macri.

Mederos hizo un solo de bandoneón de “Nunca tuvo novio”. Por su parte, Balsells cantó “El corazón al sur”, acompañado por Juan Esteban Cuacci. Adriana Varela, a su vez, interpretó “Malena”, dedicada a la hija de Héctor Alterio.

Acto seguido el ministro de Cultura, Tristán Bauer, hizo entrega de una placa de distinción al actor, y le dedicó unas palabras: “Para nosotros, para todos los que estamos aquí, para los argentinos, para las argentinas, es un orgullo verdadero esta entrega. Ustedes lo saben, cuando un artista, un actor, una actriz, una bailarina, una cantante sale al escenario lo transforma todo. Con tu sola presencia por lo que es tu vida, tus trabajos, transformaste cuando entraste aquí el aire, el aura de esta cúpula, de la cúpula del viejo correo, de la cúpula del Centro Cultural Kirchner. Por eso queremos darte esta plaqueta, nos honra dártela. Una vez la Argentina te dio la espalda, conociste el exilio, lo viviste con una dignidad extraordinaria. Hoy que estamos conmemorando los 40 años de la democracia, te recibimos una vez más en tu país. Quiero que sepas que te queremos muchísimo, que te debemos muchísimo, que sos parte de nuestra historia, parte de nuestra memoria, y que estás y estarás siempre en nosotros. Por eso para ti este homenaje, y en realidad sos vos que nos regalás a nosotros”.

Entre los números musicales de la celebración, Rodolfo Mederos hizo un solo de bandoneón de “Nunca tuvo novio” (Fotos: RS Fotos)

Luego de recibir la distinción, Héctor Alterio expresó conmovido: “Han pasado 93 años y los recuerdos se agolpan, se mezclan, se distorsionan. Veo un muchachito flacucho y narigón andando en bicicleta por el barrio de Chacarita que encontró el modo de hacerse un lugar en ese vasto mundo haciendo que la gente se divierta con sus payasadas. Y así fue como los personajes me ayudaron a encubrir la timidez y lo siguen haciendo. (...) Así pasaron mis 93 años. Estoy contento de lo que he vivido. Dicen, y es verdad, que estoy en tiempo de descuento. No sé si saben que tuve un tío que fue un gran arquero de fútbol. Espero que como él atajar varios penales todavía y seguir jugando todo lo que pueda. Gracias a esta profesión y al amor de todos ustedes. Nuevamente, gracias”.

El homenaje a Héctor Alterio, realizado al calor de lo más representativo de comunidad cultural del país, quedará sin dudas en la memoria como unos de los momentos más emotivos vividos en la historia.

(RS Fotos)

Entre las autoridades del Ministerio de Cultura estuvieron presentes la secretaria de Desarrollo Cultural del Ministerio, Lucrecia Cardoso, y el secretario de Gestión Cultural, Federico Prieto.

Sobre Héctor Alterio

Héctor Benjamín Alterio Onorato nació el 21 de septiembre de 1929 en Buenos Aires, Argentina. Es de ascendencia italiana, sus padres eran originarios de Carpinone. Su debut en los escenarios fue en 1948 con Prohibido suicidarse en primavera, de Alejandro Casona. Al finalizar sus estudios de arte dramático creó la compañía Nuevo Teatro en 1950.

Su trabajo en el cine comenzó en 1965 con Todo sol es amargo, de Alfredo Mathé. Durante los años siguientes participó en algunas de las mejores películas de la entonces nueva generación de cineastas argentinos. Con Juan José Jusid, en Argentino hasta la muerte, de 1970; con Leopoldo Torres Nilson, en El santo de la espada, en 1969; La maffia, de 1971 y Los siete locos, en 1972; con Manuel Antín, en Don Segundo Sombra, de 1969 y con Héctor Olivera en La Patagonia rebelde, en 1974.

Hector Alterio agradeció conmovido el reconocimiento y sus 93 años de vida (Foto: RS Fotos)

En 1975, mientras se encontraba en España, fue amenazado de muerte por la Triple A y decidió quedarse allí con su familia: su mujer, sus hijos Ernesto Alterio y Malena Alterio. Allí tuvo un apoyo fundamental con su actuación en Cría cuervos, del recientemente fallecido Carlos Saura (1976).

Desde su exilio, siguió trabajando en películas como A un dios desconocido (1977), de Jaime Chávarri, con la que obtuvo el premio al mejor actor en el Festival de San Sebastián; El crimen de Cuenca (1979), de Pilar Miró; El nido (1980), de Jaime de Armiñan, película nominada al Oscar y premio al mejor actor de la Asociación de Cronistas de Nueva York; Don Juan de los infiernos (1991) y El detective de la muerte (1994), de Gonzalo Suárez, entre otras.

Pero nunca dejó de participar en realizaciones argentinas y fue uno de los protagonistas principales de las primeras películas que llegaron a ser candidatas en la instancia final del Oscar a la mejor película de habla no inglesa en varias oportunidades, como con La tregua (1974) de Sergio Renán; Camila (1984) de María Luisa Bemberg, y El hijo de la novia (2001) de Juan José Campanella. Con La historia oficial (1985), de Luis Puenzo, se consagró con una estatuilla.

Gran cantidad de actores, actrices y personalidades de la cultura se acercaron a acompañarlo en este homenaje en vida, como Pepe Soriano y Ricardo Darín, de entre una larga lista (RS Fotos)

Precisamente, la película dirigida por Campanella, y protagonizada por Alterio junto con Ricardo Darín, fue un éxito en las taquillas. También, del mismo director, trabajó en la serie Vientos de agua, en la que su hijo Ernesto representaba su mismo papel, de joven.

Se hizo memorable con una inolvidable frase en Caballos salvajes (1995,) de Marcelo Piñeyro, con quien además trabajó en Cenizas del paraíso (1997), Plata quemada (2000) y Kamchatka (2002).

En 2004 recibió el Goya de honor por parte de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España. En 2008 recibió el Cóndor de Plata por su trayectoria.

Con una carrera que incluye varios premios, Héctor Alterio se consagró y recibió su merecido reconocimiento (Foto: Gentileza Ministerio de Cultura de la Nación)

En teatro también se lució con obras como La pasión de Florencio Sánchez, de Wilfredo Giménez; La boda, de Anton Chéjov; Tres obras breves, de Enrique Wernicke; El mercader de Venecia, de William Shakespeare; Viaje de un largo día hacia la noche, de Eugene O’Neill; Yo, Claudio, de Robert Graves; Dos menos, de Samuel Benchetrit, y El padre, de Florian Zeller, entre muchas otras.

Regresó al país para realizar doce únicas funciones de A Buenos Aires, un hermoso espectáculo de poesía y tango con el que busca homenajear a la ciudad que lo vio nacer. La dramaturgia fue creada por su pareja, Ángela Bacaicoa, con una poética que reúne textos de grandes autores, como León Felipe, Cátulo Castillo, Astor Piazzolla, Horacio Ferrer, Hamlet Lima Quintana y Eladia Blázquez, y con la música en vivo del pianista Juan Esteban Cuacci.

150 películas y 50 obras de teatro forman parte de esta destacada trayectoria. Su nombre ocupa un lugar central en la historia del cine argentino. Héctor Alterio sigue trabajando, brilla en los escenarios y transmite pasión y compromiso como siempre lo hizo.

