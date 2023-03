Abrió la convocatoria al concurso de cuento Premio de Literatura Manuel Mujica Láinez

Con un jurado compuesto por Mercedes Halfon, Agustina Bazterrica y Juan José Becerra se presentó la 17.ª edición del Premio Municipal de Literatura Manuel Mujica Láinez

La Secretaría de Cultura y Ciudad de San Isidro lanzó la convocatoria para participar en la 17.ª edición del Premio Municipal de Literatura Manuel Mujica Láinez, uno de los certámenes más importantes del país dirigido al cuento, que tiene alcance internacional e inscripción digital hasta el 12 de mayo con un jurado compuesto por las escritoras Mercedes Halfon, Agustina Bazterrica y el escritor Juan José Becerra.

Con el objetivo de estimular las carreras de los ganadores, el Premio Municipal de Literatura Manuel Mujica Láinez entregará $180.000 y $90.000 en dinero en efectivo a los dos primeros puestos, además de sus respectivos diplomas, y ocho menciones.

La convocatoria es para la presentación de cuentos en lengua castellana (hasta tres por autor), inéditos, de tema libre y de hasta diez páginas (tamaño A4, letra Times New Roman, cuerpo de fuente 12, interlineado doble y firmado con seudónimo). Los interesados deberán inscribirse y enviar las obras exclusivamente de forma online a través de la siguiente plataforma: https://www.sanisidro.gob.ar/concursoliterariosi.

“Nuestro premio de literatura ya evaluó desde su creación a cerca de 15.000 cuentos y publicó a más de 160 escritores y escritoras en su tradicional Antología. Un concurso que ha permitido visibilizar nuevas y potentes voces de nuestra literatura y que sirvió como trampolín para muchas carreras y es todo un homenaje al gran Manucho Mujica Láinez y también a la enorme tradición cuentística de la Argentina”, contó Eleonora Jaureguiberry, secretaria de Cultura y Ciudad de San Isidro.

Un aspecto muy valorado del Premio es la publicación de la tradicional Antología con los diez cuentos finalistas que se publicará en 2024 en formato físico y también en modo digital en BajaLibros.com, con descarga libre y gratuita desde cualquier lugar del mundo.

Los resultados se darán a conocer el lunes 2 de octubre en un acto público que tendrá lugar en el Museo Beccar Varela con la participación de los diez finalistas.

Este concurso ha permitido visibilizar nuevas voces de la literatura argentina y es un homenaje a Manuel Mujica Láinez, expresó Eleonora Jaureguiberry, secretaria de Cultura y Ciudad de San Isidro (Foto de archivo del escritor)

“Me alegra y honra ser jurado en este concurso, no solo por el prestigio y la trayectoria que tiene, sino porque es un trabajo que disfruto enormemente y que me tomo muy en serio. He participado en muchos concursos literarios y entiendo la ansiedad y la ilusión de que lean tu obra con responsabilidad, y eso es lo que voy a hacer. Ojalá presenten cuentos que me absorban, me involucren, me generen adicción, cuentos que sean tan buenos que me den ganas de que los lea todo el mundo”, indicó Agustina Bazterrica, ganadora del Premio Novela de Clarín 2017 y del Premio Ladies of Horror Fiction a la mejor novela.

Bazterrica estará acompañada por Juan José Becerra (1965), autor de los ensayos Grasa, Viaje a la pampa carnívora y Patriotas; de los relatos Dos cuentos vulgares; y de las novelas Santo, Atlántida, Toda la verdad, El espectáculo del tiempo, entre otras.

La tercera integrante del jurado, Mercedes Halfon (1980), es escritora, periodista, curadora escénica y becada por la Fundación Gabriel García Márquez en 2008. Publicó textos breves de narrativa y libros de poesía, como Tres islas (2011), Hebilla de pasto y la antología Lámparas ideales. En 2017, publicó su primera novela, El trabajo de los ojos (Editorial Entropía) y en 2020, la novela corta Diario pinchado.

Fuente: Télam S. E.

Seguir leyendo