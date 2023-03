Joni Mitchell será galardonada con un prestigioso premio para compositores

Joni Mitchell durante la entregra de los Grammy 2022 (Crédito: REUTERS/Mario Anzuoni)

La cantante y compositora Joni Mitchell es responsable de conmovedores éxitos como A case of you, recibirá esta noche un premio nacional a su carrera en una gala repleta de estrellas para celebrar sus vastas contribuciones a la canción popular.

La artista de origen canadiense se une a una élite de compositores como Stevie Wonder, Paul McCartney, Tony Bennett y Carole King para recibir el Premio Gershwin de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, que lleva el nombre de los hermanos que crearon clásicos como I got rhythm y Rhapsody in blue.

Estrellas como James Taylor, Annie Lennox, Herbie Hancock y Graham Nash están preparados para rendir homenaje a la vida y obra de Mitchell en la ceremonia del concierto, que se retransmitirá el 31 de marzo.

La pionera Mitchell, de 79 años, ha experimentado una especie de renacimiento en el último año, en el que ha regresado a la vida pública tras sufrir un aneurisma cerebral en 2015 que la dejó temporalmente incapacitada para hablar. Desde entonces se ha sometido a una fisioterapia exhaustiva que le ha permitido incluso volver a actuar, lo que en un momento dado parecía una posibilidad remota.

Joni Mitchell sentada en el suelo tocando la guitarra acústica, noviembre de 1968 (Crédito: Jack Robinson/Getty Images)

El verano pasado ofreció su primera actuación completa en más de 20 años, sorprendiendo a los asistentes al Newport Folk Festival junto a la folk-rockera Brandi Carlile. Esa actuación siguió al cameo de Mitchell en el escenario a principios de 2022, cuando se unió a otros artistas en un emotivo homenaje al trabajo de su vida en la gala MusiCares previa a los Grammy.

La última vez que Mitchell actuó en Newport, festival anual de Rhode Island, fue en 1969. Está previsto que encabece un espectáculo Joni Jam el próximo mes de junio en el Gorge Amphitheatre del estado de Washington, de nuevo junto a Carlile.

Nacida en un pequeño pueblo del oeste de Canadá, Mitchell empezó tocando en pequeños clubes y acabó trasladándose a Los Ángeles, donde se convirtió en una figura fundamental de la escena musical de Laurel Canyon en los años sesenta y más allá.

Sus canciones, aparentemente sencillas, estaban aderezadas con una voz inconfundible y una guitarra de afinación abierta, que aportan un sonido idiosincrásico al rock y el folk habituales de la época. El álbum que definió a Mitchell fue Blue, de 1971, en el que exploró el dolor romántico y se adentró musicalmente en el folk.

Joni Mitchell, la artista que se animó a dejar el folk que la caracterizó en los años 60 para incursionar en el jazz

Recurrió a su propio dolor, incluidas las rupturas con sus compañeros Taylor y Nash, para producir un disco que es habitual en las listas de los mejores discos de todos los tiempos.

Con motivo de su 50 aniversario en 2021, Blue alcanzó el número uno en iTunes, superando incluso a Sour, de la sensación del pop Olivia Rodrigo. Incluso Mitchell expresó su asombro por el resurgimiento. Cuando se le pidió que explicara su regreso a la cima en la alfombra roja de MusiCares el año pasado, Mitchell señaló su lirismo: “Quizá la gente quiera profundizar un poco más”.

Además, antes de terminar el año, confirmó que volverá a un escenario estadounidenses el 10 de junio de 2023, después de casi dos décadas de su última presentación oficial en vivo. Será en el anfiteatro Gorge, en el estado de Washington.

