“Dilbert”, la famosa tira cómica, fue cancelada tras comentarios racistas de su creador

Scott Adams, el creador de Dilbert (AP / Marcio José Sánchez)

El creador de la historieta Dilbert, Scott Adams, experimentó posiblemente la mayor repercusión de sus recientes comentarios sobre los ciudadanos afroamericanos cuando la distribuidora Andrews McMeel Universal anunció el domingo que dejaría de trabajar con el dibujante. La misma postura tomaron varios periódicos estadounidenses que decidieron dejar de publicar la famosa tira luego de que Adams publicara un video en el que se refiere a la población negra como “grupo de odio”.

Adams, de 65 años de edad, saltó a la fama en la década de 1990 con la tira en cuestión, gracias a su mordaz crónica del mundo laboral, pero sus comentarios sobre temas sociales han sido cada vez más polémicos. El último miércoles habló en su programa de YouTube sobre una encuesta reciente de Rasmussen Reports que mostraba que una escasa mayoría de personas negras encuestadas decían estar de acuerdo con que “está bien ser blanco”. “Es un grupo de odio y no quiero tener nada que ver con ellos”, afirmó. “Tal como están las cosas en este momento, el mejor consejo que podría dar a los blancos es que se alejen de los negros”, agregó el autor.

Los editores de distintos medios de comunicación de Estados Unidos denunciaron los comentarios como racistas, llenos de odio y discriminatorios, al tiempo que afirmaban que dejarían de ofrecer una plataforma para su trabajo. “Hemos decidido dejar de publicar la tira cómica Dilbert en nuestra edición impresa internacional a raíz de los comentarios racistas de Scott Adams”, dijo Danielle Rhoades Ha, portavoz de The New York Times, que precisó que Dilbert se publicaba en la edición impresa internacional, pero no en la edición estadounidense ni en Internet.

USA TODAY Network, que gestiona cientos de periódicos en Estados Unidos, anunció el viernes por la noche que “ya no publicará la historieta” debido “a los recientes comentarios discriminatorios de su creador”. Por su parte, Chris Quinn, el editor de The Plain Dealer en Cleveland, Ohio, dijo el viernes que “no fue una decisión difícil” para su periódico dejar de publicar la tira. “No acogemos a quienes propugnan el racismo”, agregó.

Scott Adams, creador de Dilbert, en 2006 (AP/Marcio Jose Sanchez, archivo)

The Washington Post anunció el sábado que la historieta no aparecería en sus páginas de ahora en adelante, aunque ya era demasiado tarde para evitar que saliera en sus ediciones del fin de semana. “A la luz de las recientes declaraciones de Scott Adams que promueven la segregación, The Washington Post ha dejado de publicar la tira cómica Dilbert”, dijo un portavoz del diario.

Los directivos de Andrews McMeel Universal dijeron que la empresa apoya la libertad de expresión, pero que los comentarios del caricaturista no eran compatibles con los valores fundamentales que manejan. “Estamos orgullosos de promover y compartir muchas voces y perspectivas diferentes. Pero nunca apoyaremos ningún comentario arraigado en la discriminación o el odio”, afirmaron en el comunicado publicado en el sitio web de la empresa y en Twitter.

El creador del cómic de larga duración que se burla de la cultura de oficina se defendió en las redes sociales de quienes, según dijo, “me odian y me están cancelando”. Elon Musk, CEO de Twitter, defendió a Adams en publicaciones en la plataforma, con el argumento de que los medios de comunicación anteriormente “eran racistas contra las personas no blancas, ahora son racistas contra los blancos y los asiáticos”.

Dilbert se hizo famosa por su retrato absurdo del mundo laboral (REUTERS/Fred Prouser/File Photo)

La encuesta de Rasmussen Reports sobre la que se refirió Adams en su programa de YouTube planteaba si la gente estaba de acuerdo con la afirmación “Está bien ser blanco”. Aunque la mayoría estaba de acuerdo, el dibujante señaló que el 26% de los encuestados negros no estaba de acuerdo y otros no estaban seguros. La Liga Antidifamación dice que la frase fue popularizada en 2017 como una campaña de trolling por miembros del foro de discusión 4chan, pero luego comenzó a ser utilizada por algunos supremacistas blancos.

En otro episodio de su programa online, el sábado último, Adams dijo que había estado insistiendo en que “todo el mundo debería ser tratado como un individuo” sin discriminación. “Pero también deberías evitar cualquier grupo que no te respete, incluso si hay gente dentro del grupo que está bien”, dijo. Para entonces, su tira ya había sido abandonada por varios medios de comunicación.

Con información de AFP y AP

