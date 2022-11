Cecilia Roth, Dolores Fonzi y Daniel Hendler, una familia tóxica en el Festival de Cine Mar del Plata

Cecilia Roth, Dolores Fonzi y Daniel Hendler hablaron con la prensa antes de la presentación de la película (Foto: Damaris Hidalgo)

Cuando uno tiene un excelente guión y un gran elenco nada puede salir mal. Estos requisitos los cumple Las fiestas, la nueva ficción de Ignacio Rogers, protagonizada por Cecilia Roth, Dolores Fonzi, Daniel Hendler y Ezequiel Díaz. El guión estuvo a cargo de Ignacio Rogers, Julieta Zylberberg, Esteban Lamothe, Ezequiel Díaz y Alberto Rojas Apel.

Se trata de una película que hace que el espectador pase por todos los climas: humor, suspenso, preocupación. Además, muestra personajes imperfectos y muy humanos, donde no hay un malo ni tampoco un salvador. Todos en su justa medida tratan de hacer lo mejor que pueden con sus vidas, aunque muchas veces, el resultado no es el esperado.

La trama se centra en el personaje de María Paz, interpretado por Roth, que luego de una larga internación y de atravesar una experiencia cercana a la muerte, quiere darle un vuelco a su vida y modificar la conflictiva relación con sus tres hijos. La protagonista no tiene mejor idea que reunirlos en su quinta de las afueras para pasar las fiestas de fin de año. Ellos se sorprenden de la nueva personalidad de su madre y acceden por miedo que sean las últimas fiestas juntos. Sin embargo, poco a poco, ella vuelve a recuperar su carácter de siempre y volviendo a abrir las heridas que todos tenían.

Los actores en plena filmación de "Las fiestas"

Infobae Cultura conversó con sus protagonista sobre el proceso creativo de la película y cómo fueron construyendo cada personaje:

- Muchos de ustedes ya se conocían de antes, ¿cómo fue el clima que se creó en el set de grabación?

Dolores Fonzi: - El director es amigo mío desde hace 10 años mínimo, encima es la pareja de Ezequiel Díaz que es el actor que hace de Mali; a Daniel lo conozco hace más de 20 años, trabajamos mucho juntos, lo mismo con Cecilia y que hace años hicimos vidas privadas. Así que el ámbito era muy familiar, no había que armar algo entre nosotros. Esa naturalidad que nos daban nuestros propios vínculos hizo que sea algo súper fácil y genial.

Daniel Hendler: - Yo era el que menos confianza tenía en el grupo ya que a la que más conocía era a Cecilia, con ella ya había trabajado en varias películas pero se estableció muy rápidamente una complicidad y un juego. Yo sabía que era gente con la que me iba a divertir y la verdad que eso es fundamental. Es lo único importante para que en una película se produzcan esas verdades compartidas y ahí aparece el trabajo en equipo. Cuando uno va pensando cómo quiere hacer y trabajar tiene que pensarlo en conjunto, como si cada músico llevara su partitura y pretendiera que de eso se creara una música conjunta. En realidad, en la actuación y en este tipo de procesos colectivos uno construye su personaje en base a la mirada de los otros, como en la vida misma. No tendríamos idea de quiénes somos y qué queremos si no fuera por el espejo que son los otros y lo que nos devuelven. En la actuación, eso es multiplicado.

Cecilia Roth: - La pasé muy bien. Somos muy amigos todos y la idea de trabajar con amigos siempre es espectacular. Ahorrás muchos tramos en el camino a la ahora de crear un clima. Dije que sí al papel antes de leer el guión. Sabía todo el trabajo que le habían puesto es estos siete años que tardaron en terminarlo. Fue muy fácil y hermoso pero sobretodo divertido, verdadero y muy gozado.

Dolores Fonzi interpreta a Luz, una mujer con una relación muy conflictiva con su madre (Foto: Damaris Hidalgo)

- ¿Qué pueden decir del guión y de sus personajes?

Fonzi: - Disfruté mucho del guión y de hacer el personaje de Luz que es una madre un poco añiñada, infantil que no está tan conectada con la maternidad porque está muy conectada con su propia madre. Deja un poco a la deriva a esa hija para que la cuide su hermano. Es decir, tiene a esa hija pero cree que no es la única responsable de esa existencia. Creo que si todos buscamos tenemos algo de ese vínculo con nuestras madres de donde agarrar para reclamar algo.

Hendler: - Mi personaje tiene el rol de sostener, de mediar para que ese organismo vivo que es la familia no explote o desbarranque. Es un rol que quizás le fueron asignando o él mismo fue tomando porque seguramente si uno se corre de esos lugares descubre que en realidad no pasa nada. Él asume esa posición de tapar lo que hay que tapar, evadir lo que hay que evadir, negar, cosas tan necesarias en una familia a veces para para que se mantenga funcionando. Ese claro oscuro es donde el personaje no termina de definirse porque se va acomodando y adaptando tiene que ver con algo de lo que quería Ignacio como director y Ezequiel Díaz, uno de los guionistas. Ellos querían mostrar una familia no desde la idea de causa consecuencia, roles claros y establecidos, sino como algo vivo, algo turbio en el sentido que es difícil de definir en pocas palabras como en la vida misma.

Roth: - A mí me tocó ser la madre de ellos. Recuperé y trabajé a través de mi maternidad, de mi hijo. Eso único que te pasa con los hijos que los amás más que a nadie del mundo y cuando los quieres matar, los querés matar más que a nadie en el mundo. Hay una una frase de Donald Winnicott, que es un psicoanalista pediátrico, que dice: “la mejor madre es aquella que quiere tirar a los hijos por la ventana y no lo hace”. Yo creo que tiene que ver con eso porque que los hijos producen muchos sentimientos muy diferentes. De todos modos, María Paz es una madre bastante particular, no lo quiero spoilear mucho pero plantea esa idea de que todos cometemos errores como madres, como hijos o como hermanos y en casi todos los casos los cometemos sin darnos cuenta.

Daniel Hendler es el hijo que busca mediar entre sus hermanas y su madre (Foto: Damaris Hidalgo)

- ¿Sobre qué puntos de las relaciones familiares creen que busca ubicarse la película?

Fonzi:- Indaga un poco sobre qué te pasa cuando volvés a la casa de tu madre. En este caso, la madre estaba enferma, entonces van a compartir las fiestas porque podrían ser las últimas y qué pasa cuando alguien se muere, qué pasa con esa persona que vos le depositaste tanta tantas preguntas y tantas dudas y de repente un día desaparece y qué haces con eso. Cómo evolucionan esos vínculos para que después no tengas algo pendiente con alguien, sobre todo con tus padres o con tu madre. Es como un retrato íntimo de una familia que puede ser la de todos. Filmadas de manera muy sensible. Replicar la vida en la ficción o cómo es que la vida replica la ficción y donde empieza cada cosa. Ese es también un debate interesante.

- En esa construcción del personaje, ¿propusiste algún cambio?

Hendler: - Lo primero fue que Sergio, mi personaje, no tuviera el cuerpo tanto tonificado como tendría un profesor de spinning. Hubiera sido imposible llegar a hacerlo. La verdad es que no hay algo tan preciso que te pueda decir, porque estos personajes no se construyen tampoco en base a ideas tan unívocas sino que fuimos encontrando una zona de sensibilidad de este personaje que a priori parece ser el que lleva su vida con más organización y más claridad y más esquematismos. Encontrar ese quiebre es algo en lo que a mí me interesó trabajar y proponerselo a Nacho.

Cecilia Roth vuelve a la comedia para interpretar a María Paz (Foto: Damaris Hidalgo)

- ¿Qué sentimientos te despertaron haber recibido el Premio a la trayectoria en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata?

Roth: - Me genera muchas cosas, en especial mucho agradecimiento. Es muy impresionante mirar para atrás y ver todo lo que he hecho, había escenas que no las recordaba. Es como si fueran otras vidas. Hay una frase de Salinger que creo que define todo esto que dice “Soy un paranoico al revés. Sospecho que la gente conspira para hacerme feliz”. Es muy raro tener esta felicidad tan cercana, no suele ser algo que nos pase a los seres humanos todo el tiempo. Me hizo muy feliz este premio.

-¿Cómo ves el presente del cine argentino?

Roth:- Siento que hay dos mundos paralelos entre las grandes producciones y las películas más independientes y la pandemia acrecentó todo ya que muy pocos fueron los que pudieron trabajar porque tenían la posibilidad económica de tener todo lo que se necesitaba, como los protocolos que se necesitaban. Muy pocas películas chicas se hicieron. Si bien hay apoyos, hay que hacer películas contra viento y marea para realizar todo el proceso, desde la filmación, la distribución, para que este un tiempito en el cine antes de llegar a las plataformas. Yo soy de la época del fílmico que es muy distinto a lo que hacemos ahora de manera digital.

*Luego de su paso por la 37º edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, la película Las Fiestas, de Ignacio Rogers, llegará a los cines en el mes de enero del 2023.

