Juan Cruz de Urquiza: “No es jazz, son canciones”

Juan Cruz de Urquiza presenta este viernes en dos funciones su nuevo disco "Última chance" en Virasoro Bar

Cada nuevo trabajo discográfico de Juan Cruz de Urquiza garantiza un encuentro con el mejor jazz que se hace por estas geografías. El lanzamiento de Última chance, el registro que lo pone una vez más al frente de una excelente formación, confirma las predicciones. Seis nuevas composiciones originales, una de ellas cantadas por el propio Juan Cruz, definen el flamante trabajo que este viernes se presenta en doble función en el palermitano Virasoro.

Compositor, arreglador y docente, De Urquiza es uno de los músicos que se incluyen cada vez que se dibuja un panorama de lo mejor que dio el jazz argentino en las últimas décadas. Sea como parte fundacional del histórico Quinteto Urbano, como integrante de los combos de Guillermo Klein o Paquito D´Rivera o en función de líder de sus propias agrupaciones, con las que ha sabido mantener un alto nivel creativo.

—¿A que hace referencia un título tan terminante como Última chance?

—En principio es una de las canciones del disco. Es una manera que encontré para decir que si no nos ponemos las pilas con el cuidado del planeta estamos complicados. La letra habla de eso. De una última oportunidad de reencauzar las cosas, pero enfocado en la responsabilidad de cada uno de nosotros. Cuando se habla de estos temas siempre ponemos el acento en los Gobiernos, en los grandes poderes. Pero también está la responsabilidad de cada uno. Sin embargo, pensamos qué si bien esos problemas están al acecho, todavía son lejanos. Pero no. Están muy cerca. Eso dice un poco la canción. Como una especie de recordatorio.

Juan Cruz de Urquiza

—Las canciones no son una novedad en tu discografía. Incluiste “Rezo por vos” en Indómita luz, tu disco con temas de Charly García, y luego, “Donde no se lee”, del Flaco Spinetta, en el posterior, Convivencia. Pero esta vez las canciones son tuyas, e incluso tienen letra.

—Sí. Es la primera vez que escribo letras. Siempre me pareció que para los músicos la canción es donde mejor se puede expresar un mensaje. La música instrumental, que es mi terreno, puede resultar más distante con el oyente. Más que nada con el oyente casual, porque el que se interesa en esta vertiente no se hace esos planteos. Por esto, siempre tuve interés en abordar en algún momento este tipo de música. Poder expresarme con palabras además de hacerlo con la música. En esto fui muy alentado, por mis dos hijos músicos…

—¿Cómo fue ese impulso de tus hijos, que a la vez son colegas?

—Sebastián, que como bien sabés es contrabajista, suele tener canciones en sus discos. Y Tobías, que es baterista, acaba de sacar un disco de canciones propias. Un disco muy lindo que le produjo Mariano Otero, y en el que tocan Carto Brandán, Juan Pablo Arredondo y el mismo Mariano, y en el que yo hice algunos arreglos. No es jazz, son canciones, si bien la gente que lo integra está muy relacionada con el género. Los dos me insistieron para que concrete este proyecto, y además me inspiraron con sus propios trabajos.

—Algo de este material tuvo un recorrido anterior con otro grupo…

—Claro. Un grupo que armé con Juan Pablo Navarro en contrabajo, Lucas Goicoechea en saxos, Patricio Bottcher y Carto Brandan en batería. Eso fue justo antes de la pandemia. Tenía unas seis o siete composiciones para ese grupo y pensábamos grabar. Pero eso fue modificándose cuando volvieron los shows y todos comenzamos a trabajar de nuevo. Finalmente quedó conformado este grupo con Ernesto Jodos, Sergio Verdinelli y Sebastián y así comenzamos, como cuarteto. Luego se incorporó Lucas Goicoechea en saxo en algunos temas y Juana Sallies en voz.

"Última chance", de Juan Cruz de Urquiza

—¿Qué te decidió para convocar a Sallies? una cantante muy por afuera de la tradición jazzística…

—Justamente eso. Siempre tuve ganas de incorporar a Juana. Yo venía tocando con ella en algunos proyectos míos más informales. Ella me había invitado en alguna ocasión a tocar en sus shows. Me gusta mucho. No solo como cantante sino también como compositora. Es una artista muy original. Como decís, no es una cantante de jazz tradicional. Tiene una forma muy singular de expresarse, mucho magnetismo.

—Aquí también debutás como cantante en el tema “Desencuentro”, en una faceta casi desconocida.

—Te diría que era un deseo que se potenció últimamente. Si bien yo venía cantando desde hace un tiempo, solo lo hacía en la intimidad. Por eso ahora pensé que si lo grababa me permitiría sacarlo afuera. Obviamente no me siento un cantante y creo que no me daría para hacerlo en vivo...

—¿No hacías este tema en los shows?

—Sí, pero lo cantaban o Sebastián o Juana. Yo lo hice solo en la grabación. Y fue porque quería darle la impronta expresiva que tenía en la cabeza, más allá de las versiones de ellos, que por supuesto estaban muy buenas. Finalmente me gusta como quedó. Está expresado como yo quería.

Juan Cruz de Urquiza y Juana Sallies

—En tus shows y en tus discos, siempre hay lugar para los músicos jóvenes. Incluso de la generación de tus hijos. ¿Qué encontrás en ese intercambio?

—Es algo que me gusta mucho. Me llevo muy bien con los chicos. Pero de todas maneras yo priorizo lo musical. Lo que busco es tocar con músicos que me gusten. Más allá de la edad que tengan. Lo veo desde ese lado. Está claro que la juventud tiene una energía especial. Otra frescura y a veces otra predisposición. Entonces si alguien me gusta como toca y encima es joven, puede darse algo especial. Pero también disfruto tocando con gente como Ernesto (Jodos) o Sergio (Verdinelli), que tienen mucha experiencia y una trayectoria increíble. Como te digo, siempre la elección es musical.

—Lucas Goicoechea, que está como invitado en tu disco, es uno de los jóvenes más convocados de la escena local. ¿Qué destacarías de él?

—Sin duda que Lucas es uno de los músicos más demandados de la nueva generación. Y creo que entre los menores de 30 años es el solista más importante. Es un músico que a mí me gusta mucho. Por suerte hay muy buenos músicos jóvenes.

—Una de las características de la grabación local de jazz es la ausencia de un productor artístico en el estudio, a diferencia de Europa o Estados Unidos. ¿Los motivos son económicos o culturales?

—Creo que un poco de ambos. A veces depende del lugar que el músico le da al productor. Muchas veces tiene relación con el peso que pueda tener ese personaje. Sucede también que era una presencia importante en una época en que el músico grababa y luego se desentendía de todo el proceso posterior. Hoy no es así. Nosotros estamos involucrados en la grabación, la mezcla, en el máster. Tocamos, arreglamos, escribimos, grabamos, difundimos, buscamos fechas…nos hemos convertido en un todo terreno. Estamos seteados así.

jazz en familia: Juan Cruz y Sebastián de Urquiza

Juan Cruz de Urquiza presenta Última chance en Virasoro –Guatemala 4328, en Palermo, C. A. B. A.–, este viernes 9, a las 21 y a las 23. Músicos: Juan Cruz de Urquiza, trompeta, fluguel y voz; Ernesto Jodos, piano; Juana Sallies, voz; Sebastián de Urquiza, contrabajo; Sergio Verdinelli, batería y Lucas Goicoechea saxo tenor.

