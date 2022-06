La guía más completa para disfrutar de NODO: 3 días en las galerías de arte de Buenos Aires

HACHE Galería

Conciertos de piano y DJs, charlas de NFT y expresiones contemporáneas, perfomances, lecturas, visitas guiadas y muchas inauguraciones. Se vienen tres días a puro arte en la Ciudad con NODO, el evento gratuito en el que 60 galerías de arte organizan distintos eventos, desde el jueves 9 hasta el sábado 11.

Así, se pondrán en escena la obra de más de 1.000 artistas, en un encuentro que tendrá, por primera vez, una mirada federal y que es organizado por Meridiano, la Cámara Argentina de Galerías de Arte Contemporáneo, con el apoyo de Mecenazgo de la Ciudad.

Las acciones se desarrollarán de 15 a 20 h (ver abajo el detalle) en tres circuitos segmentados por la proximidad de los espacios según los barrios, con Recoleta, Retiro y Barrio Norte (Circuito 1); Palermo, Villa Crespo, Chacarita, La Paternal y Once (Circuito 2), y San Telmo y La Boca (Circuito 3).

Ankara arte contemporáneo, uno de los espacios que se presentará en la Colección Amalita

“NODO nace con el objetivo principal de promover y expandir el desarrollo artístico argentino a través de las galerías. Invita al público a recorrer los barrios, generar vínculos y visitar una enorme cantidad de exposiciones y actividades artísticas. A su vez, da fluidez a los circuitos reafirmando vínculos y estrategias entre galerías vecinas”, explica Pablo de Sousa, presidente de Meridiano, a Infobae Cultura.

La iniciativa ingresa dentro del formato de ArtWeek, que es el evento más importante del año en varias ciudades del mundo. Como antecedente se encuentra la Gallery Night que desde hace muchos años desarrolla el grupo de Arte al Día de manera exitosa y que tendrá este año seis momentos, siendo el primero el próximo será el 2 de julio, en Palermo y Villa Crespo. La diferencia principal es que NODO es un evento de 3 días, no solo de una noche, por lo que la experiencia busca ser más abarcativa en actividades y eventos.

Esta será la tercera edición del encuentro. La primera, en septiembre de 2018 en el marco del programa Art Basel Cities Buenos Aires y la segunda, en noviembre de 2019, de las que participaron más de 20.000 visitantes. Por otro lado, en esta nueva edición participarán 12 galerías de Gran Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Tucumán (Ankara, Crudo, Diego Obligado, eSTUDIO G, Fulana, Gabelich, Luogo, María Casado, SASHA D, Subsuelo, The White Lodge y Vía Margutta) y que exhibirán sus obras en la Colección Amalita ( Olga Cossettini 141), de jueves 9 al domingo 12 de junio de 12 a 20 h, pero con una entrada de 400 pesos y 200, los menores.

Cott Gallery

“Para Meridiano es primordial el desarrollo del mercado argentino a nivel federal. Este año, gracias a la generosidad de Fundación AMALITA tenemos un espacio de primer nivel para poder mostrar el trabajo de 12 galerías cuyos espacios físicos están fuera de la ciudad. Estamos muy felices de tener un programa federal cada vez más amplio con acciones como la Microferia en Rosario, ARTCO en Corriente, Mercado de Arte en Córdoba e iniciativas como PANORAMA que realizamos con enorme esfuerzo junto a Fundación ArteBA que siempre está acompañando nuestro trabajo”, comentó de Sousa.

Además, la Colección Banco Macro se suma con el fin de compartir a la comunidad parte de su colección de obras de arte con visitas se realizarán el viernes y el sábado, con inscripción previa.

Al mismo tiempo, se realizarán visitas guiadas organizadas por el área de Artes Visuales del Ministerio de Cultura de la Ciudad y The Art Break, que invitarán al público a recorrer galerías y conocer sus propuestas. Las visitas organizadas por el Ministerio estarán coordinadas por la curadora Melisa Boratyn y serán gratuitas con cupos limitados, la inscripción se podrá realizar previamente. Por su parte, desde la plataforma The Art Break también serán gratuitas con cupos ilimitados y sin inscripción previa. Quienes deseen participar deben presentarse en los puntos de encuentro en los horarios indicados.

El Mirador, frente a Parque Lezama

“Desde The Art Break vamos a ofrecer un programa de visitas guiadas pensadas para abordar el arte contemporáneo desde una perspectiva diferente. No vamos a explicar las obras sino a tratar de dar a los visitantes pautas de lectura que les permitan un acercamiento lúdico, descontracturado y más divertido. Vamos a poner una serie de recursos a nuestra disposición para descifrar las obras: usaremos nuestros teléfonos, recurriremos a otras disciplinas como la música o la Historia, conectaremos con nuestros propios saberes y experiencias para construir colectivamente lecturas posibles de esos dispositivos tan complejos y a veces encriptados. Vamos a tratar de convertir el acto de ver arte en una experiencia de aprendizaje y descubrimiento”, explicó la historiadora del arte Victoria Cobos, co fundadora de The Art Break, a Infobae Cultura.

Algunas de las actividades destacadas:

Jueves 9/6

15.30

- Recorrido por la obra de Nora Correas junto a los curadores de la muestra Adriana Antidin y Ricardo Ocampo, en Walden (Viamonte 452), organizado junto al Centro Argentino de Arte Textil

- Inauguración de la muestra Contractura de Tobias Dirty y Norberto Gómez, en Isla Flotante (Viamonte 776)

16.00

- Inauguración de la muestra de Soledad Dahbar y Rosa Aragone, en Miranda Bosch Gallery (Montevideo 1723)

17.00

- Visita guiada con la artista Graciela Hasper por su muestra Confluencias en Vasari (Esmeralda 1357)

- Té con Malena Pizani, por su muestra El sonido del tambor, en Selvanegra Galería de Arte (Gurruchaga 301)

- Cierre de la muestra de Alec Franco y visita guiada con el artista, en OTTO (Paraná 1158)

18.00

- Inauguración de Muestra Número Doce, de Natalia Cacchiarelli en Smart Gallery (Av. Alvear 1580 PB)

- Visita guiada por Grupo de los 5 (Sarah Grilo, José Antonio Fernández-Muro, Miguel Ocampo, Kazuya Sakai y Clorindo Testa) en Jorge Mara + La Ruchev (Paraná 1133)

- Inauguración de la muestra de Romina Ressia, en Del Infinito (Pres. Manuel Quintana 325, PB)

- Inauguración de la muestra de Mariano Vilela y visita guiada con el artista en Galería Van Riel (Juncal 790 PB)

- Natalia Lo Bello y Rosario Arias Usandivaras se presentan en La Cinta de Moebius, en MM Gallery (Rocamora 4550, 2B)

- Inauguración de Faka Koda, en Atocha Galería (Batalla del Pari 613)

18.30

- Visita guiada de Florencia Wajsman por Florencio Molina Campos. Linajuda mueca moderna, en Roldán Moderno (Juncal 743)

19.00

- Presentación de Corto sorpresa en El Living, de Balbina Lightowler, Gabriela Piserchia y Mariela Paz Izurieta en Camarones Arte Contemporáneo (Camarones 1645)

Luogo

Viernes 10/6

15.00

- Visita guiada por Paisajes imaginados y otras construcciones, de Kenneth Kemble, en MCMC Galería (José León Pagano 2649)

16.00

- Acción guiada por la artista Juliana Iriart por Un muelle para el sol, en Moria Galería (Thames 608)

17.00

- DJ set en vivo y visita guiada por He construido un jardín, de Florencia Echevarríala, en Ungallery (Arroyo 932) - Hasta las 20.00

- Agustina Nuñez se presenta con Ondulaciones hacia un infinito, con música en vivo de Franco Masciarelli, en Aldo de Sousa (Arroyo 858)

18.00

- Performance y visita guiada por Algo(de)ritmos, instrumentos, mutaciones, de Alicia Herrero, en Herlitzka + Faria (Libertad 1630)

- Jose Marchi dialoga con la curadora Mercedes Casanegra sobre la exhibición Formas y transparencias, en OdA Oficinas de Arte (Paraná 759 1A)

- Proyección de los documentales Los colonos de La Flor (2017) y María (2020), de Florencia Böhtlingk junto a la muestra Verde y negro, en HACHE (Loyola 32)

- Arco reflejo de Sofía Durrieu, conjunto de esculturas performativas, y la muestra Fricciones de Luciana Lamothe, en Ruth Benzacar Galería de Arte (Juan Ramírez de Velasco 1287)

19.00

- Concierto de piano de Ulises Conti, Sally está perdiendo su cara (A Luis Frangella), en el marco de Luis Frangella. Obras 1985-1988, en Cosmocosa (Montevideo 1430 PB)

- En el marco de Parquedades: escenas de parque para una actríz, video y música de José Alejandro Restrepo y María Teresa Hincapié, se presenta la instalación y performance Soy una mujer que vuela, de Ananké Asseff y José Alejandro Restrepo, en Rolf Art (Esmeralda 1353).

- Conversación entre los artistas Daniel Corvino y Marino Santa María en Galería Rubbers Internacional (Av. Alvear 1640 PB)

- Inauguración de la muestra Relatos de lo In-visible, de María Florencia Sánchez Aquino y Nayla Solange Portas, en Pabellón 4 Arte Contemporáneo (Juan Ramírez de Velasco 556)

- Visita guiada por la muestra La exaltación de la forma de Eduardo Serón, a cargo de la profesora Ana Clara Giannini, en Alejandro Faggioni - Estudio de Arte (Sgto. Cabral 881 5K)

- BIG BANG. Arte y tecnología. Obras físicas y NFTs, charla entre el artista Gonzalo Castaño y Lajos Arregui, en Wosco Art Gallery (Nicaragua 5799).

- Inauguración de la muestra de Jimena Travaglio, en Fundación El Mirador (Av. Brasil 301).

- Inauguración de la muestra de Agustín González Goytia, en PASTO (Av. Brasil 171).

Gachi Prieto

Sábado 11/6

15.00

- Cierre de la muestra grupal POLÍPTICXS -Joaquín Aras, Carrie Bencardino, Jimena Croceri, Clara Esborraz, Santiago Gasquet, Teresa Giarcovich, Constanza Giuliani, Carla Grunauer, Mónica Heller, Josefina Labourt, Fátima Pecci Carou y Liv Schulman, en Piedras (Av. Rivadavia 2625 Piso 4)

- Activación de la artista Ana Clara Soler, escritura de textos a partir del codex en el marco de su muestra Hechizo (para los monstruos), en Quimera (Güemes 4474)

16.00

- Cierre de Presencias, de Galaxia y Mar, y continuidad de Las lunas siamesas iluminaron mi sueño, de Amparo Viau, en Galería Grasa (Santos Dumont 3703)

- Visita guiada con la curadora Jimena Ferreiro por Colección Londaibere. El artista como curador, en Nora Fisch (Av Córdoba 5222)

- Inauguración de muestra Nada más extraño, de Nicolás Pontón e intervención sonora por Nora Malvina Felino y Trinidad Landajo, hasta las 20 hs, en Acéfala (Av. Cnel. Niceto Vega 4754)

17.00

- Ceremonia de Apertura, de Paula Castro, Laura Códega y Hoco Huoc. Habrá música y escucha de vinilos de ritos y ceremonias, por Hoco Huoc y Nicolás Barraza, hasta las 20. En Mite (Av. Cordoba 380)

- Lanzamiento y proyección de NFT y vestido de María Pryor perteneciente a su colección 2022, intervenido con pintura por Ornella Ruiz Diaz. Se proyectará y presentará el archivo audiovisual correspondiente al vestido intervenido y digitalizado (17:00 a 19:00 hs), en el marco de De-formas, de Carla Gimbatti y Natalia Abot. En Cecilia Caballero Arte Contemporáneo (Suipacha 1151)

- Charla entre Laura Casanovas y María Silvia Corcuera, quienes junto a María de la Vega presentan sus obras. Además, en trastienda: Ernesto Dorato y Cristina Hauk. Todo en COTT Gallery (Juncal 3575)

18.00

- Sonido y palabra: Cruce de sistemas, activación musical a cargo de Pablo Aslan y lectura performática de Nora Aslan, en la exhibición Caleidoscopio, de Nora Aslan, en Gachi Prieto (Uriarte 1373)

- Lecturas en el marco de la muestra Ronda de árboles, de Maruki Nowacki, en Constitución (Dr. del Valle Iberlucea 1140)

19.00

- Inauguración de la muestra “Amatorio,” de El Pelele y performance del artista en Galería Sendrós (Wenceslao Villafañe 584)

*Click aquí para la guía de actividades completa y aquí para conocer los circuitos al detalle.





