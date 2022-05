El Moderno, acerca de lo que implica vivir “Un día en la Tierra” (Julián Bongiovanni)

“Un día en la Tierra” es el programa de exposiciones que propone el Museo Moderno para este 2022, en el que se reivindica el rol del arte en su encuentro con el mundo de hoy. Es una aproximación a las referencias geográficas y materiales de la Tierra, con sus saberes ancestrales, con los modos en que la habitamos, desde la mirada sensible del arte.

A lo largo de 11 exposiciones y más de 100 programas educativos y sociales, el Moderno propone que, al ingresar en sus salas, podamos comprender un poco más el mundo que nos rodea, a través de obras que reflexionan y denuncian, desde las más diversas visiones, los avatares de la experiencia en la Tierra. No se trata sólo de mirar arte, de contemplar obras, ni siquiera de encontrarnos con la propuesta curatorial de una exposición en particular. Se trata de ir un poco más allá. De entender las posibilidades del arte actual, sus herramientas, sus posibilidades, sus acciones, y enfrentarnos con la propia realidad, con la propia afirmación de existencia en un mundo que nos necesita como partícipes activos y no meros testigos de lo que está pasando a nuestro alrededor.

Según el curador y filósofo alemán Boris Groys, en su libro Arte en Flujo: “El arte no predice el futuro, sino que demuestra, en cambio, el carácter transitorio del presente, y así, abre el camino a lo nuevo”. En este sentido, entonces, es factible preguntarnos: ¿Qué está pasando en la Tierra? ¿Cómo transitamos nuestra experiencia cohabitando un mundo en peligro? ¿Cómo nos conectamos con nuestras raíces ancestrales para pensar en un futuro que nos convoca? El arte es una buena respuesta.

Obra de Carlos Huffmann

El programa se irá inaugurando paulatinamente a lo largo del año. Desde el 8 de abril, una primera tanda ya se exhibe en las salas del edificio de la calle San Juan, en el barrio de San Telmo. La itinerancia de obras y muestras, bajo una misma línea conceptual permiten recorrerlo desde la novedad y al mismo tiempo, desde la investigación cada vez más profunda de un tema de importancia común.

Ubicada en la Planta Baja, El Límite es una de las exhibiciones actuales, que tiene la particularidad de ser para mayores de 16 años. La exposición incluye obras recientemente adquiridas a la colección del museo de artistas como: Nicanor Aráoz, Ana Gallardo, Nicolás García Uriburu o Martín Legón, en compañía de obras históricas como las de Pompeyo Audivert, Noemí Di Benedetto, León Ferrari o Liliana Maresca, y la sumatoria de colectivos de trabajo como Identidad Marrón o Lalolamora. Cuenta con la curaduría de Javier Villa, Francisco Lemus, Marcos Krämer, Clarisa Appendino y Violeta González Santos. En todos los casos, las obras impactan, promueven la reflexión y denuncian hechos relacionados con las violencias actuales: dictaduras, femicidios y ecocidios. Una propuesta tan fuerte como necesaria, de esas que no se pueden dejar pasar. No sólo por la calidad plástica de lo exhibido sino también, por su mensaje, claro y directo.

Obra de Mónica Girón

Otra de las propuestas es la de Mónica Girón: Enlaces Querandí, con la curaduría de Villa. Se trata de una muestra que recorre la trayectoria de la artista, con más de 40 años de trabajo, en los que aborda la violencia simbólica y real, a nivel individual y social, en todas sus formas. Entre ellas, la violencia con el entorno que nos rodea, con las geografías y las micropolíticas del poder que se ejercen en los espacios de dominación de la Tierra. Al mismo tiempo, es un intento por reconstruir, por reparar, por dar sentido a través de enlaces con nuestros ancestros, trazar redes y construir puentes entre el pasado y el futuro.

Por su parte, Vida abstracta recopila la colección de arte abstracto del Museo, tanto aquellas obras históricas como las recientemente adquiridas, y las pone en relación con artistas invitados. La exposición pone de manifiesto cómo la fuerte mirada utópica del arte moderno hizo de la abstracción un legado al que el arte contemporáneo argentino vuelve de manera constante para producir imágenes que interpelan la actualidad.

Vida abstracta (Guido Limardo)

Por último, Órbita cromática es la propuesta de Cristina Schiavi, con la curaduría de Javier Villa y Clarisa Appendino, para la transformación del Hall del Museo en conexión con el primer piso, a través de curvas y formas circulares, proponiendo que la propia arquitectura del edificio se transforme en un espacio cósmico.

En una segunda etapa, cuyas inauguraciones serán entre mayo y junio de este año, podremos seguir profundizando esta temática, a través de las muestras: Delcy Morelos: El lugar del alma, La Chola Poblete: Ejercicios del llanto, Cartón Pintado: Historia de árboles, Cuerpos Contacto. Exposición del Patrimonio del Museo en diálogo con artistas invitados, Cuerpos Mutantes. Exposición del Patrimonio del Museo en diálogo con artistas invitados, Florencia Rodríguez Giles: Sintomario y Eduardo Basualdo: Pupila.

Órbita cromática es la propuesta de Cristina Schiavi (Guido Limardo)

Volviendo a Groys, si entendemos que el sistema del arte actual es fluido, cambiante, perecedero, que las propuestas expositivas son temporarias y fugaces, la propuesta del Moderno es innovadora. Sostiene un mismo eje conceptual a través del tiempo pero con el dinamismo necesario para acoplarse a las necesidades actuales de circulación. “Actualmente, el museo deja de ser un espacio de contemplación, para ser un lugar donde suceden cosas”, afirma Groys. Y lo interesante es que las cosas que suceden en este caso, siguen siendo aportes para una misma misión: tomar conciencia de lo que implica vivir Un día en la Tierra, para, tal vez, y ojalá, poder hacer algo con ello.

*Las exhibiciones pueden visitarse en el Museo Moderno de Buenos Aires (San Juan 350, San Telmo), los lunes, miércoles, jueves y viernes de 11 a 19 hs, y los sábados, domingos y feriados, de 11 a 20 hs.

