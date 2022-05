Ya está en marcha el Festival Internacional de Cine Latino-Árabe

La décima edición del Festival LatinArab se desarrolla entre el 3 y el 19 de mayo

Desde ayer, martes 3, hasta el jueves 19 de mayo, en Argentina, Chile y Brasil se lleva a cabo la décima edición del Festival Internacional de Cine Latino Árabe LatinArab.

Este año, las sedes porteñas y puntos de encuentro serán Cinépolis Recoleta, La Manzana de las Luces, el Auditorio de la Universidad del Cine y el Centro Cultural Kirchner. La plataforma que alojará los films en forma virtual y totalmente gratuita será Vivamos Cultura, y se podrá acceder también a través de CLACSO.tv.

La Décima Edición del Festival LatinArab se realizará en homenaje a Edgardo Bechara El Khoury, cofundador del festival, fallecido en marzo de 2021. Politólogo egresado de la UBA, se especializó en Relaciones Internacionales con foco en política y cultura del mundo árabe y trabajó incansablemente por implementar estrategias de promoción de la diversidad cultural mediante la organización de festivales de cine y otros eventos.

LatinArab10 presenta una programación de más de 40 películas de los países latinoamericanos y árabes en siete secciones: Competencia de Largometrajes Árabes; Competencia de Cortometrajes Árabes; Competencia de Largometrajes Latinoamericanos; Competencia de Cortometrajes Latinoamericanos; Proyecciones Especiales (fuera de competencia); Lo Mejor de LatinArab: Una retrospectiva con algunas de las películas que pasaron por el festival en las 9 ediciones anteriores y recibieron el reconocimiento del jurado y el público; Panorama LatinArab: Películas latinoamericanas vinculadas temáticamente con los países árabes.

LatinArab contará con la presencia de los directores palestinos Arab y Tarzan Nasser

Gracias al apoyo del Instituto Francés de Argentina y la Embajada de Palestina en Argentina, LatinArab recibirá a los directores palestinos Arab y Tarzan Nasser. Arab y Tarzan Nasser son hermanos gemelos y pareja creativa. Nacieron en Gaza un año después de que el único cine de la región cerrara. Hoy, son uno de los jóvenes talentos del cine árabe en la actualidad. Estudiaron Bellas Artes en la Universidad de Al-Aqsa. Han escrito y dirigido los cortometrajes Condom Lead, Colourfoul Journey, With Premeditation y Apartment 10/14, que participaron en las Competencias Oficiales de festivales de alta categoría como Cannes, Rotterdam, Cartago, El Cairo, entre otros. En 2010 recibieron el prestigioso Premio a Joven Artista del Año, otorgado por la Fundación A.M. Qattan por su obra conceptual Gazawood. Su primer largometraje de ficción Degradé, protagonizado por Hyam Abbass, estrenó en la Semaine de la Critique del Festival de Cannes y recibió el Premio a Mejor Película en el Festival de Cine de Atenas. La película participó de la Competencia de Largometrajes Árabes en la quinta edición de LatinArab.

El Festival Internacional de Cine Latino-Árabe (LatinArab), organizado por la Asociación Civil Creciente Cine Fértil, es el único festival que conecta las culturas árabes y latinoamericanas a través del cine. Organizado por Cine Fértil, cuenta con una programación de películas que reflejan la diversidad cultural de los países latinoamericanos y árabes a través de cuatro secciones competitivas, dedicadas a largometrajes y cortometrajes de ambas regiones. Además, propone todos los años retrospectivas, focos en países y una sección especial con películas latinoamericanas vinculadas temáticamente a los países árabes.

El festival propone instancias de encuentro con los directores de las películas, tanto en las salas como de manera virtual, así como una serie de actividades especiales que complementan la programación. Desde sus comienzos, LatinArab es un espacio para el diálogo intercultural. En su décima edición, lleva a una nueva escala su tarea de trabajar por la promoción de la diversidad cultural, llegando a nuevos territorios y audiencias.

Fotograma del corto "Condom Lead", de Arab y Tarzan Nasser

La Asociación Civil Creciente Cine Fértil es una asociación civil sin fines de lucro que diseña e implementa estrategias de promoción de la diversidad cultural mediante la organización de festivales de cine, eventos de industria y la producción de contenidos audiovisuales. Cine Fértil lleva organizadas nueve ediciones del Festival LatinArab, un programa itinerante del festival en numerosas ciudades de la región, tres ediciones de LatinArab Sevilla y cuatro ediciones del Foro de Coproducción Latino Árabe, contribuyendo al desarrollo de un escenario inédito de cooperación cinematográfica Sur-Sur entre los países de ambas regiones. Como corolario de más de diez años de trabajo profesional sostenido, Cine Fértil fue reconocida con la declaración de interés cultural por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y tiene el orgullo de haber recibido en París, el 15 de mayo de 2018, el Premio UNESCO Sharjah de la Cultura Árabe.

Programación completa

Competencia de Largometrajes Árabes: El director o la directora del Mejor Largometraje Árabe seleccionado por el jurado recibirá el Premio La Haye-Pomeranec, un premio de posproducción en servicios equivalente a USD 10,000 para que el ganador o la ganadora utilice en su próximo proyecto.

● AN UNUSUAL SUMMER - Kamal Aljafari | Palestina, Alemania (2020)

● BEFORE THE DYING OF THE LIGHT - Ali Essafi | Marruecos (2020)

● BLACK MEDUSA - ismäel, codirigida por Youseff Chebbi | Túnez (2020)

● DEATH OF A VIRGIN, AND THE SIN OF NOT LIVING - George Peter Barbari | Líbano (2021)

● LIFE SUITS ME WELL - Al Hadi Ulad-Mohand | Marruecos, Francia (2021)

● MAPPING LESSONS - Philip Rizk | Egipto (2020)

● THEIR ALGERIA - Lina Soualem | Argelia, Suiza, Catar (2020)

Fotograma de "Their Algeria", de Lina Soualem

Competencia de Cortometrajes Árabes

● AL-SIT - Suzannah Mirghani | Sudán, Catar (2020)

● AN EVENING WITH LAILA - Haya Alghanim | Kuwait (2020)

● AND THEN THEY BURN THE SEA - Majid Al-Remaihi | Catar (2021)

● ARNOOS - Samer Battikhi | Jordania (2021)

● DROUGHT - Remi Itani | Líbano, Reino Unido (2020)

● HOW MY GRANDMOTHER BECAME A CHAIR - Nicolas Fattouh | Líbano, Catar, Alemania (2020)

● I AM AFRAID TO FORGET YOUR FACE - Sameh Alaa | Egipto, Francia, Catar, Bélgica (2020)

● THE ADAM BASMA PROJECT - Leila Basma | Líbano, República Checa (2020)

Fotograma de "Al-Sit", de Suzannah Mirghani

Competencia de Largometrajes Latinoamericanos

● AMOR DENTRO DE CÁMARA - Jamille Fortunato, Lara Beck Belov |Brasil (2021)

● EL CANTO DE LAS MARIPOSAS - Núria Frigola Torrent | Perú (2020)

● LA CIUDAD DE LAS FIERAS - Henry Rincón | Colombia (2021)

● ME TOK - Martín Solá | Argentina, Italia, Tíbet (2021)

● MUJER OCÉANO - Djin Sganzerla | Brasil, Japón (2020)

● NUESTROS DÍAS MÁS FELICES - Sol Berruezo Pichon-Rivière | Argentina (2021)

● SOLO EL MAR NOS SEPARA - Khaldiya Amer Ali, Marah Mohammad Alkhateeb, Karoli Bautista Pizarro, Christy Cauper Silvano | Perú, Jordania, Estados Unidos (2021)

● VACÍO - Paúl Venegas | Ecuador, Uruguay (2020)

Fotograma de "Solo el mar nos separa", coproducción de Perú, Jordania y Estados Unidos (2021)

Competencia de Cortometrajes Latinoamericanos: El director o la directora del Mejor Cortometraje Latinoamericano seleccionado por el jurado recibirá una beca para uno de los cursos que ofrece la Universidad del Cine en Espacio Cursos.

● ÉRASE UNA VEZ EN QUIZCA - Nicolás Torchinsky | Argentina (2021)

● FACUNDO - Yamil Chadad | Argentina (2022)

● HERBARIUM - Francisca Lila | Chile (2020)

● IGUAL / DEFERENTES / AMBAS / NINGUNA - Adriana Barbosa, Fernanda Pessoa | Brasil, Estados Unidos (2020)

● LA LUZ DE MASAO NAKAGAWA - Hideki Nakazaki | Perú, México (2021)

● LOOSE FISH - Patricio Martínez, Francisco Cantón | Argentina, Marruecos, Estados Unidos (2020)

● PAPÁ ARTEMIO - Annie Mendoza | Perú (2020)

● TUNDRA - José Luis Aparicio | Cuba (2022)

Fotograma de "Herbarium", de Francisca Lila

Proyecciones Especiales

● GAZA MON AMOUR - Arab Nasser, Tarzan Nasser | Palestina, Francia, Alemania, Portugal, Catar (2020) [Película de apertura]

● A LA IZQUIERDA DEL PADRE - Luiz Fernando Carvalho | Brasil (2012) [Película de clausura]

● CONDOM LEAD - Arab Nasser, Tarzan Nasser | Palestina (2013)

Lo Mejor de LatinArab: Una retrospectiva con películas que pasaron por el festival en las 9 ediciones anteriores y recibieron el reconocimiento del jurado y el público.

● A MAID FOR EACH - Maher Abi-Samra | Líbano, Francia (2016)

● AMAL - Aïda Senna | Marruecos (2015)

● ABU RAMI - Sabah Haider | Líbano, Canadá (2012)

● BEIRUT BUENOS AIRES BEIRUT - Hernán Belón | Argentina,Catar (2011)

● FIDAÏ - Damien Ounouri | Francia, China, Argelia, Alemania, Kuwait (2012)

● I SAY DUST - Darine Hotait | Estados Unidos, Líbano (2015)

● IBRAHIM: A FATE TO DEFINE - Lina Al Abed | Líbano, Palestina, Catar, Dinamarca, Eslovenia (2019)

● KIRIRI - Miguel Agüero | Paraguay (2018)

● LES JOURS D’AVANT - Karim Moussaoui | Argelia, Francia (2013)

● MOLLEMENT UN SAMEDI MATIN -Sofía Djama | Argelia, Francia (2013)

● POISONOUS ROSES - Ahmed Fawzi Saleh | Egipto, Francia, Catar (2018)

● ROCK THE CASBAH - Laïla Marrakchi | Marruecos, Francia (2013)

Fotograma de "Black Medusa" (Túnez, 2020)

Panorama LatinArab: Películas latinoamericanas vinculadas temáticamente a los países árabes.

● 13000 KM DE SIRIA - Fernando Lojo | Argentina (2021)

● MASAR - CAMINOS A LA MESA - Amina Nogueira, Ana Sanz |Brasil (2021)

● THE REVOLUTION OF THE YEAR - Diogo Faggiano | Brasil (2014)

● ¡YALLAH! ¡YALLAH! - Fernando Romanazzo, Cristian Pirovano | Argentina, Palestina (2017)

