Las cuñadas, o cómo salvar el negocio familiar en medio de una sesión de belleza facial y manicure

"Las Cuñadas" se presenta los miércoles de febrero en el Teatro Metropolitan

¿Pero qué otra situación más relajante, despreocupada, cuando no lúdica, que juntarse entre cuñadas para una sesión de masajes, cremas exfoliantes, tragos y la contratación de una manicura profesional como el resorte mecánico que dé comienzo a la función? Bueno, ya lo dijo Tu Sam: “Puede fallar”. Y es que la jornada de apacibilidad sorora en la casa de una de las cuñadas, que viven en el mismo country, sufre una pequeña transformación. Bah, pequeña como quien dice “grande”.

Las cuñadas Gynette y Gyselle pertenecen a ese mundo social elevado pero que no posee los mausoleos de la alcurnia, por así decirlo, sino que basa su fortuna en la posesión de una financiera que también hace al centro de su propia sociabilidad del barrio cerrado, ya que varios de sus miembros confían sus ahorros al negocio familiar que promete ganancias rápidas o, por lo menos, la legalización de dineros sospechosos, como suele suceder con el noble fin de estas empresas.

Gynette y Gyselle se disponen, entonces, a disfrutar lo ganado con el sudor de la rentabilidad de los billetes y las bolsas cuando comienzan a surgir algunas revelaciones que, no por conocidas, dejan de ser secretas. Y que podrían, horror de los horrores, afectar el patrimonio de la financiera si esos secretos dejasen de serlo. La jornada que había comenzado como una gloriosa tarde de exfoliación, relax, hipocresía y espumantes bien helados comienza a transformarse en la posibilidad de un futuro oscuro y la circulación de las preferencias del marido de una de las cuñadas, desde hace mucho tiempo de viaje en Europa con un amigo.

Mercedes Moltedo, Julia Galeano y Florencia Naftulewicz en una escena de "Las cuñadas"

¿Pero qué problema hay que no resuelva un buen plan? Gynette y Gyselle deciden entonces ofrecer, al principio, una propina a la manicura paraguaya para que tome un papel en el escenario central del country, el Club House, que dé por tierra cualquier preocupación. Pero, otra vez, “puede fallar”, a la vez que toda propina se puede incrementar.

La obra, protagonizada por Mercedes Moltedo (como Gyselle), Julia Galeano (como Myriam Almirón, la manicura y experta en las sesiones de belleza) y Florencia Naftulewicz (como Gynette) revela toda una dinámica social atravesada por lo que no se debe decir y la hipocresía a través del ritmo de una comedia sin pausa. Los más bajos instintos afloran mientras las cremas exfoliantes van actuando y los planes de las cuñadas, que –dicho sea de paso– evidentemente poseen un vínculo que supera el solamente casto y puro de la sororidad.

Con unas pocas funciones programadas en un gran teatro de la calle Corrientes luego de su debut en el circuito Off Corrientes previo a la pandemia, la comedia también escrita por Naftulewicz y dirigida por ella misma junto a Pilar Boyle no sólo merece verse por el hilarante clima que las tres actrices logran imprimirle al escenario, sino porque muestra una aguda crítica a la moral new rich que tanto abunda y a veces se celebra sin razón. Con un elenco a la altura de las circunstancias, la performance de Julia Galeano, que permanece en silencio la mitad de la obra aplicando cremas y dándole brillo estético a las uñas, descolla luego como protagonista central del plan de las cuñadas.

Las cuñadas se puede ver los miércoles a las 20:30 en el Metropolitan Sura, Corrientes 1343. Localidades en venta por PLATEANET.

