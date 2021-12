Nuevo Jazz argentino: un panorama de los discos más destacados

Nuevos discos de jazz en Argentina

Contra viento y marea el jazz que se hace en la Argentina sigue produciendo música de la buena, perseverando un arte que se niega a ser encasillado. En las últimas semanas y a poco de finalizar la edición 2021 del Festival Internacional de Buenos Aires, en la que participaron 250 artistas, nuevos registros dan cuenta de la vitalidad de una movida, que, como un empecinado Quijote, se resiste al silencio.

Entre las nuevas ediciones hay para todos los gustos y los formatos. Desde la singular recreación del cancionero de Luis Alberto Spinetta en las personales versiones de Lucio Balduini o los boleros jazzeados de Georgina Díaz junto a Chico Novarro, hasta la creatividad de Juan Bayón, en uno de los mejores discos del año. También Esteban Sehinkman y Gustavo Musso con sus sonoridades electrónicas, la búsqueda de Martin Robbio y Victoria Zotalis en las raíces folclóricas o la pujanza del joven jazz del interior, con la mirada experimental de Rocío Giménez López y Matías Formica.

"Para ir", de Lucio Balduini

En Para ir, el cuarto disco en su carrera solista, el guitarrista Lucio Balduini afronta un desafío para pocos. Versionar en guitarra acústica un puñado de canciones de Luis Alberto Spinetta, un trabajo que imaginó por años, y que finalmente concretó impulsado por su colega Ernesto Snajer, el talentoso guitarrista y productor.

“Para mí es un disco muy especial, le dice Balduini a Infobae Cultura. Te diría que es uno de esos que se hace solo una vez en la vida. En todos mis discos el impulso fue siempre el de seguir mi intuición y a partir de allí darle forma al proyecto. Pero este caso fue especial. Son canciones de Spinetta, pero no es un homenaje. No está pensado así. Es puro deseo mío. Tardé un montón de años en concretarlo, pero cuando lo hice sentí que estaba tocando una música que me atravesaba. Me encontraba todo el tiempo en esas canciones. En las melodías. No sé si algún día volveré a hacer un disco así, pero me alegro de haber podido hacer este”.

"Habitar", de Georgina Díaz

También Georgina Díaz transitó los caminos de la nostalgia y los recuerdos en su nuevo trabajo, Habitar, el segundo registro a su nombre, en el que aborda un gratificante repertorio de jazz y boleros. El dúo con Chico Novarro en “Cuenta conmigo”, al que se suma la personal guitarra de Rodrigo Agudelo, es uno de los puntos altos de un trabajo de indudable calidad.

“Un disco siempre representa un momento —dice Georgina Díaz—. Uno sigue buscando y el camino se modifica. Es inevitable. Pero sigo sintiendo que este disco me representa. Es un trabajo que tiene cosas que son muy importantes para mí. Pude hacer ‘Piel canela’, un bolero que siempre cantaba mi padre y eso fue muy emotivo, como también el compartir un tema con Chico, a quien admiro. Él me había hecho una devolución muy linda de mi primer disco y ahora lo llamé para pedirle permiso para hacer dos de sus temas. En esa charla surgió la idea de invitarlo a cantar. Me dijo que sí enseguida y vino a grabar. Tuvo siempre la mejor predisposición. Fue un momento único y le estoy superagradecida”.

"Mutable", de Esteban Sehinkman y Gustavo Musso

Algo similar sucedió con Esteban Sehinkman y Gustavo Musso. Socios en distintos proyectos, se debían, sin embargo, hasta aquí la edición de un registro conjunto. La deuda quedó saldada con Mutable, el reciente disco donde el saxofonista y el tecladista recrean un puñado de temas emblemáticos con la particular sonoridad del Ewi, el saxo electrónico inventado en los 60 por Nyle Steiner, pero que alcanzó popularidad masiva en los años del jazz rock de la mano de músicos como Bob Mintzer en los Yellow Jackets o el recordado Michael Brecker, fallecido prematuramente en enero de 2007.

Aquí, el saxo del grupo Escalandrum y el tecladista de Pájaro de fuego se embarcan en una aventura musical que no admite prejuicios. Sehinkman recuerda para Infobae Cultura los orígenes de este proyecto. “Me llamó Gustavo para hacer una versión de “Parker’s Mood”, buscando una sonoridad complementaria para su Ewi. Ahí arrancamos. Como funcionó bien, decidimos agregar repertorio. Después de hacer tres o cuatro temas se empezó a manifestar la estética que buscábamos y que finalmente quedó en el disco”.

"Silencio ensordecedor", de Juan Bayón

Este ultima tramo del año también fue testigo de una nueva entrega de Juan Bayón, el talentoso contrabajista y compositor, que además de participar en decenas de otros grupos, ha sabido cimentar una interesante carrera como líder, con cinco discos a su nombre. En este reciente, Silencio ensordecedor, que editó el sello norteamericano ears&eyes, Bayón lidera un combo de primera línea, con el experimentado Juan Cruz de Urquiza en trompeta, el ascendente Lucas Goicoechea en saxos, Fran Cosavella en batería y percusión y el pianista de Venado Tuerto Leo Genovese, radicado hace décadas en Nueva York, donde graba y comparte escenarios con figuras como Esperanza Spalding, Joe Lovano o Wayne Shorter.

“Este disco —dice Bayón— es un ciclo de composiciones escritas entre el nacimiento de mi hijo, en septiembre de 2019, y la muerte de mi padre, en enero de 2021. Está cruzado por las sensaciones contradictorias pero complementarias de esas experiencias: vida y muerte, amor, desesperación, esperanza. Ese silencio ensordecedor, aplastante, que aparece cuando no hay palabras ni actos que parezcan alcanzar para contener la situación que atravesamos. Mi objetivo con esta música fue la de sublimar la ausencia y cambiar ese silencio por una música que transforme el vacío en algo mejor”.

"Eclipse II", de Victoria Zotalis y Martin Robbio

Otro de los dúos que editó reciente material es el conformado por la personal voz de Victoria Zotalis y el creativo piano de Martin Robbio, quienes vuelven a reiterar en Eclipse II el creativo encuentro que habían iniciado en el primer registro de esta serie. Autores emblemáticos, como Homero Manzi, Luis Alberto Spinetta, Chico Buarque o Charles Mingus, regresan aquí convocados por el talento y la creatividad de un dúo singular.

Robbio recuerda que el proyecto Eclipse se inició hace unos cinco años con un primer volumen de Eclipse, para concretar luego el segundo en plena pandemia. “Creemos que este nuevo trabajo no solo profundiza la interacción del dúo, sino que también es un paso más en la amalgama entre piano y voz. Además ahora buscamos ampliar la paleta de colores con bombo, berimbau e improvisaciones. Nosotros buscamos habitar las canciones. Hacerlas propias”, remarca Robbio. “Es como un revoltijo de emociones fuetes que vinieron en nuestro auxilio en tiempos difíciles”.

"Reunión en la granja", de Rocío Giménez López y Luciana Bass

Y ya promediando el año un nuevo registro vino a reafirmar la presencia cada vez más protagónica de las mujeres instrumentistas en el panorama del nuevo jazz argentino. En este caso es una evidencia de la creativa sociedad artística entre la pianista rosarina Rocío Giménez López y la artista sonora Luciana Bass. Este Reunión en la granja, editado por BlueArt, reúne temas de figuras emblemáticas del free jazz, como Ornette Coleman, Albert Ayler y Paul Motian, a través de la personal mirada de estas jóvenes artistas.

“Esto surge de un proyecto grupal que tengo con Luciana que se llama Chancho a rayas. Pensamos que la música de este disco se desprende de alguna manera de aquel otro y tiene que ver con algunas investigaciones musicales que hicimos juntas. Con tocar esas melodías. Pensar en esa música. Claro que también sabíamos qué si versionábamos temas conocidos teníamos que darles una vuelta de tuerca. Por eso nos enfocamos en trabajar ese concepto de energía más que en hacer una copia de la versión original”, dice Rocío.

"Hastío y paranoia", de Matías Formica

Y así también, junto a los más experimentados, se hace cada vez más notoria la presencia de una nueva generación de músicos creativos. La ciudad de La Plata no es ajena a ese crecimiento y bastaría un puñado de nombres para dar crédito a esa mirada. Entre esos nuevos talentos destaca sin dudas Matías Formica, un saxofonista inquieto que navega sin ataduras las aguas turbulentas de la libre improvisación.

En este Hastío y paranoia, editado en octubre por el sello Numeral, Formica asume el liderazgo de un proyecto que agrupa 12 improvisadores en formaciones de trío. “La idea de este proyecto fue tener distintas formaciones con instrumentaciones variadas, para generar experiencias tímbricas con distintas combinaciones instrumentales. Pero a la vez contemplando los diferentes encares que tiene cada improvisador. Hay piezas qué al tomarlas individualmente se observan muy variadas conceptualmente, pero que también combinan perfecto si se las escucha en orden”, señaló Formica.

Entre los convocados se cuentan algunos de los máximos exponentes del género en el país; como el saxofonista Pablo Ledesma, la joven pianista Pía Hernández, el bajista norteamericano Matthew Golombisky, Marcos Edward en guitarra eléctrica, Jonatan Schenone en contrabajo y las voces de Lara Alarcón y Juana Sallies.

