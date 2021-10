Arranca la muestra internacional de cine documental DocBuenosAires

DocBuenosAires se realizará entre el 27 y el 31 de octubre

La Sala Leopoldo Lugones será sede presencial y virtual de la vigesimoprimera edición del DocBuenosAires, que se llevará a cabo del miércoles 27 al domingo 31 de octubre en la Sala Lugones y en la plataforma del Ministerio de Cultura y la web del Complejo Teatral de Buenos Aires. El DocBuenosAires es un escenario donde se verán y discutirán las mejores producciones nacionales e internacionales del cine documental de creación.

La Muestra Internacional DocBuenosAires 2021 es organizada y coordinada por la Asociación Civil DOCBSAS, el Complejo Teatral de Buenos Aires y la Fundación Cinemateca Argentina, con el apoyo del Institut Français d’Argentine, la Embajada de Francia, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y Directores Argentinos Cinematográficos (DAC).

El viernes 29 de octubre se realizará un homenaje al productor y director David Coco Blaustein en la sede presencial de DAC y en DocuDAC online.

"Virar mar" (Alemania / Brasil)

Podrá accederse a las proyecciones de la Sala Leopoldo Lugones virtual en la plataforma del Ministerio de Cultura y la web del Complejo Teatral de Buenos Aires. Todas las películas estarán disponibles por 48 horas y habilitadas solo para Argentina, excepto cuando se indique otra cosa.

Agenda completa del programa presencial

Miércoles 27

-Pacaman (República Dominicana, 2021). Dirección: Dalissa Montes de Oca.

Instantáneas (Cuba, 2021). Dirección: Diego Ercolano, Carla Valdés León y Pau Martí.

El film justifica los medios (Colombia, 2021). Dirección: Juan Jacobo del Castillo.

(A las 15 horas. Duración total del programa: 105′).

"El film justifica los medios" (Colombia)

-Caricaturana (Rumania, 2021). Dirección: Radu Jude.

A.I. at War (Francia, 2021). Dirección: Florent Marcie.

(A las 18 horas. Duración total del programa: 115′)

-Rabinos rabiosos 1959 (Argentina, 2021). Dirección: Martín Sappia.

Un cuerpo estalló en mil pedazos (Argentina, 2020). Dirección: Martín Sappia.

(A las 21 horas. Duración total del programa: 102′).

"Plastic semiotic" (Rumania)

Jueves 28

-Queridos amigos (Francia/México, 2013). Dirección: Clarisse Hahn.

Kurdish Lover (Francia, 2010). Dirección: Clarisse Hahn.

(A las 15 horas. Duración total del programa: 115′).

"Suzanne Daveau" (Portugal)

-Tierra del fuego (Argentina, 2021). Dirección: Sergio Subero.

Lugano mental (Argentina, 2021). Dirección: Sergio Subero.

An Unusual Summer (Palestina, 2020). Dirección: Kamal Aljafari.

(A las 18 horas. Duración total del programa: 90′).

-Suzanne Daveau (Portugal, 2019). Dirección: Luisa Homen.

(A las 21 horas, 119′)

"Los primeros 54 años" (Francia/ Finlandia/ Israel/ Alemania)

Viernes 29

-Los desnudos (Francia/ México, 2012). Dirección: Clarisse Hahn.

Prisons (Francia, 2012). Dirección: Clarisse Hahn.

Les protestans (Francia, 2005). Dirección: Clarisse Hahn.

(A las 15 horas. Duración total del programa: 110′)

-Vaivén (nape of the nape) (Cuba / Canadá, 2020). Dirección: Nisha Platzer.

Samen (Cuba / Canadá, 2018). Dirección: Nisha Platzer.

Los tulipanes son las flores favoritas de mi padre (Canadá, 2018). Dirección: Nisha Platzer.

El olor de las Hircanias (República Dominicana, 2021) .Dirección: Vicky Medina.

La calle del agua (España, 2020). Dirección: Celia Viada Caso.

(A las 18 horas. Duración total del programa: 107′).

-Un horizonte invisible (Argentina, 2021). Dirección: Mario Bocchicchio.

Diarios del margen. Notas sobre el miedo al fuego y al agua (Argentina, 2021). Dirección: Ileana Dell’Unti.

Veladores (Paraguay, 2021). Dirección: Paz Encina.

(A las 21 horas. Duración total del programa: 106′).

Sábado 30

-La internacional (Argentina, 2015). Dirección: Tatiana Mazú González.

Río Turbio (Argentina, 2020). Dirección: Tatiana Mazú González.

(A las 15 horas. Duración total del programa: 95′).

-Adiós a la memoria (Argentina, 2020) Dirección: Nicolás Prividera.

(A las 18 horas, 95′)

Los primeros 54 años – Un manual abreviado para la ocupación militar (The First 54 Years: An Abbreviated Manual for Military Occupation; Francia/ Finlandia/ Israel/ Alemania, 2021). Dirección: Avi Mograbi.

(A las 21 horas, 110′)

"Adiós a la memoria" (Argentina)

Domingo 31

-Mikrophonie II (Alemania, 2021). Dirección: Philipp Hartmann y PHØNIX16.

Virar mar / Meer werden (Alemania/Brasil, 2020). Dirección: Philipp Hartmann y Danilo Carvalho.

(A las 15 horas. Duración total del programa: 100′).

El piso del viento (Argentina, 2021) Dirección: Gloria Peirano y Gustavo Fontán.

A las 18 horas (70′, DM)

-Plastic Semiotic (Rumania, 2021) Dirección: Radu Jude.

3SCOMBRO5 (Argentina, 2021) Dirección: Raúl Perrone.

(A las 21 horas. Duración total del programa: 97′).

Las proyecciones se realizarán con aforo del 100% de la sala. Las entradas están en venta en la web del Complejo Teatral Buenos Aires. También se pueden adquirir localidades en las boleterías de forma presencial. El pago se realizará exclusivamente con tarjetas de débito o crédito. Entrada general $200. Estudiantes/jubilados $100.

