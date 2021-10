Adelanto exclusivo de “Sin disfraz”, el libro que recorre las entrevistas esenciales a Federico Moura

La portada de "Sin disfraz"

“No agredamos absolutamente a nadie, no perdamos tiempo en eso”

Por Marcelo Gasió

Bar El Oasis, Callao 1147, 4 de mayo de 1982

Doce días antes del polémico Festival de la Solidaridad Latinoamericana realizado en plena guerra de Malvinas con la intención de recaudar fondos y víveres para los soldados argentinos, el periodista Marcelo Gasió entrevistó a Virus y Los Violadores, dos de los grupos que intentaban agilizar el cambio de década en el rock argentino y, cuenta la leyenda, se negaron a participar de aquel evento en el que la dictadura militar tenía mucho que ver. La entrevista permaneció inédita durante muchos años y el flamante libro “Sin disfraz (Federico Moura: entrevistas esenciales)” la recupera y la publica por primera vez de manera íntegra.

La extensa charla de más de dos horas entre Gasió (cronista por entonces de Expreso Imaginario), Virus y Los Violadores, transita por diversos caminos y tiene en Federico Moura una centralidad casi excluyente. Pero llama la atención que a lo largo de toda la conversación no haya ni una sola mención al ya inminente Festival de la Solidaridad. “No era un tema que realmente me importara hablar con ellos”, dice hoy Gasió, casi 40 años más tarde y bajándole un poco el tono al gesto heroico de estos grupos al negarse a participar del evento.

“Virus recién había publicado su primer disco y Los Violadores ni siquiera habían grabado. Eran algo bastante periférico para el mainstream del rock nacional. Es decir: no eran grupos lo suficientemente importantes como para participar allí, como para convocar gente, eran grupos casi desconocidos”.

Lo que sigue, y exclusivo para Infobae, es un fragmento de aquel histórico encuentro:

—¿Ustedes son conscientes de que le rompieron los esquemas a la gente?

Federico: Mirá, soy consciente cuando leo algunas notas, porque no me parece que sea para tanto.

—Y qué se tiene que dar para que haya una aceptación mayor, un cambio más profundo en la gente.

Federico: Un poco más de tiempo, que salga el segundo longplay [de Virus], que Los Violadores toquen más… Hay una cosa muy clara: la gente aquí en Argentina siempre mira un poco para atrás y compara todo con lo que ya hubo. Hay que esperar a que tu trabajo tenga un poco más de recorrido, entonces la gente [dirá]: “Ah, ahora sí”, es un poco más lerdo, nada más.

Pil: Lo peligroso de llamar “moderno” a las cosas es decir que todo lo anterior es antiguo.

Federico: A mí no me interesa eso, lo anterior está hecho, fantástico, pero escuchá a la gente que es de tu edad y está haciendo cosas nuevas, no las ignores.

—¿Con qué parámetros medís vos lo que es lo último, digamos?

Federico: ¿Con qué parámetros? Musicales. Entiendo lo que es la música, la investigación de ritmos, los nuevos ritmos, armonías, entiendo cosas. Es mi elección de lo que es la música. Considero que Devo y B’52, por decir dos grupos, me parecen muy progresistas musicalmente. Las cantantes de B’52 capitalizan una cosa que fue siempre negada: los gritos. ¿Quién iba a pensar que alguien iba a grabar un longplay con esos gritos y que son maravillosos?

Federico Moura

—Hay mucha gente que descree del rock moderno porque dicen que esto ya lo escuchaban hace 20 años. ¿Qué les contestás?

Federico: Que “rock moderno” lo puso el productor, Horacio Martínez, y a mí siempre me pareció una huevada.

—Pero en los carteles de ustedes decía “rock moderno”.

Federico: Pero no lo decidíamos nosotros, me parece una tilinguería poner “rock moderno”. Poné “rock”. Ahora, ¿qué me parece esa comparación con la música de los 60? Que hay algunos temas que puedan tener alguna cosa de música de los 60, la mayoría no, que [quien dice eso] no escuchó el longplay, que no sabe lo que es la música de los 60 y que no está informada y no sabe nada de la música de los 80. ‘Loco Coco’ no tiene nada que ver con los 60, que abran la oreja y haga funcionar su cabeza.

Hari B: Que es otra de las cosas que pasó acá, que la música del 60 como música vanguardista que podía tener gente que se identificara con un movimiento, acá no existió.

Federico: Bueno, Manal en su momento me parecía muy interesante y muy nuevo en el rock argentino. Los Gatos me parecían muy buenos. Almendra cuando salió me parecía muy bueno, en ese momento a mí me encantaba. Cosa que no me interesa lo que hace ahora [en relación al regreso de Almendra a principios de la década del 80]. No importa, no agredamos absolutamente a nadie, no perdamos tiempo en eso.

Hari B: ¿No podemos criticar a Charly García?

Federico: Nosotros decimos lo que pensamos nosotros y no nos preocupamos en dedicarle una canción a los otros. Hacemos lo que nos preocupa a nosotros y no criticar a Charly García o a León Gieco, tengo otras que decir.

Hari B: Pappo es el único que mantuvo una coherencia. Lo fui a ver en La Cova en Martínez y salí bien, como cuando lo veía hace diez años que salía aturdido.

Pil: A mí me gustan las actitudes de Pappo.

Federico: Y antes era mucho más loco. Era famoso que en bambalinas de los festivales cagaba a guitarrazos a todo el mundo.

Hari B: En un recital de Polifemo quiso cagar a trompadas a Nito porque decía que Sui Generis había podrido a todo el rock nacional. Y tiene razón…

Federico: Igual no estoy de acuerdo en cagar a trompadas a nadie, con una opinión puede devolverle un tiro en la cabeza. Sino vas a salir a la calle a matar a alguien, hay cierta distancia que hay que manejar.

—Hablemos del tema de García ‘Mientras miro las nuevas olas’, lo conocen, ¿no?

Federico: ¿Tiene como un riff medio parecido a ‘Popotitos’? Yo sé que a Charly García le gusta realmente la música del Club del Clan y sabe sus letras… Y eso de las olas es como un estado, ¿no? Pero él no está criticando a las nuevas olas, justamente lo que está diciendo o reconociendo que la nueva ola es parte del mar también…

Hari B: Yo creo que le salió mal porque se vio a sí mismo como el superstar y que de ahí no lo bajaba nadie. Y cuando empezó a venir toda a esta bola él no la entendió para nada, me parece a mí.

Federico: Él la entendió mucho más tarde.

Hari B: Cuando salió ese tema la había entendido muy mal, [pensó] que solo se trataba de algo que era solo la pilchita. Ahora vio que la bola pintó de otra manera porque es la música del momento y se mete en esa. Y el otro día en la TV le preguntaron qué pensaba de la nueva ola y dijo “y yo ahora estoy en esa”. Pero el tema evidentemente manifiesta algo en contra de lo nuevo.

Federico: Uno puede estar en contra de algunas músicas o te puede gustar una cosa u otra, pero Charly no es un policía. Para nada. Lo conozco bastante. Hay que darle la posibilidad que por desinformación o un montón de cosas haya quedado distante de nuevos movimientos, y ahora él reacciona. El músico más popular de Buenos Aires está hablando a favor de eso. Que además lo haga con un interés de por medio pensando que si se une a esto será más amplio su espectro, puede ser. Pero está haciendo una cosa buena, su música te puede gustar o no, pero no es un policía.

SEGUIR LEYENDO: