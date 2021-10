Abdulrazak Gurnah: cuándo llegan las nuevas traducciones al español del Nobel de Literatura

Abdulrazak Gurnah posa durante la rueda de prensa en Londres (Foto: EFE/EPA/NEIL HALL)

Cuatro novelas del tanzano Abdulrazak Gurnah, premiado con el Nobel de Literatura 2021, por una obra en la que aborda los efectos del colonialismo y el destino de los refugiados, se publicarán en español por el sello Salamandra, del grupo Penguin Random House, y llegarán a la Argentina el año próximo. Las obras que se podrán leer a partir de 2022 en Argentina del escritor nacido en Zanzíbar, Tanzania, en 1948, son By the sea (2001), Paradise (1994), Afterlives (2020) y Desertion (2005), informó la editorial.

La primera de las obras que llegará al país es By the sea, escrita en 2001, que narra la travesía de un hombre que llega desde una isla del océano Índico a Gattwick, con una simple valija en la que no hay más que incienso. En Londres su historia se cruza con la de otra emigrante que fue importante en su pasado y que moldeará su experiencia de la migración. “Es una novela tan actual, es alucinante, porque te das cuenta de que nada ha cambiado, ves los conflictos entre diferentes grupos de inmigrantes”, sostuvo la directora de Salamandra, Sigrid Krauss.

Salvo en Reino Unido, donde Gurnah lleva viviendo desde finales de la década de 1960, sus libros han traspasado pocas fronteras, incluso en el continente africano. “La intención del sello del grupo Penguin Random House es que la obra del Nobel de Literatura esté disponible para los lectores españoles e hispanoamericanos a finales de este año”, manifestó Krauss al diario ABC. Gurnah es el quinto autor africano en ganar este premio, en el intento de la Academia sueca para ampliar la mirada sobre destacadas obras y autores, ya que el 81% de los ganadores han sido europeos o norteamericanos.

Algunas obras en inglés de Abdulrazak Gurnah

Afterlives, su última novela, narra la ocupación alemana de África del Este, dice Krauss, al considerar que “es fascinante, porque te muestra, a través de su lectura, el choque entre las culturas alemana y africana. Lo que él tiene es que siempre es multicultural, te da datos totalmente desconocidos, como el hecho de que cuando entró el Ejército británico en África no mandó a ingleses, sino que envió a hindús a conquistar. Es fascinante ver cómo todas esas culturas se cruzan, te da una visión completamente distinta de la que tenías antes”. Esta novela vendió alrededor de tres mil ejemplares en Estados Unidos.

Paradise -“Paraíso” en español- fue nominada al Booker Prize y es una historia de iniciación en la que Yussuf, un niño africano, se construye en relación con la injusticia del colonialismo europeo y el conflicto entre los musulmanes y los cristianos en el este del continente. La novela aparece descrita como una saga, como una historia casi de aventuras que para los lectores europeos tiene formas ya conocidas: Isak Dinesen y William Boyd fueron las comparaciones empleadas. Gurnah escribió su obra en inglés, aunque la primera lengua del autor fuera el suajili, y fue este idioma y la tradición literaria inglesa lo que marcó su carrera desde que empezó a escribir a los 21 años.

Según Kraus, el ganador del Premio Nobel “nos ofrece una visión fresca, íntima y desconocida de África oriental y de su compleja relación con Occidente” y por eso considera que “merece ser leído por un público más amplio”.

Fuente: Télam





