La belleza del día: “Venus y Adonis”, de Stephen McKenna

"Venus and Adonis" [Venus y Adonis"], pintada en 1981 por Stephen McKenna, pertenece a la colección de la galería Tate de Londres. No se encuentra expuesta

La pintura Venus y Adonis, un lienzo pintado al óleo cuyas dimensiones son 150 x 200 cm, pertenece a la colección de la galería Tate de Londres, aunque no se encuentra expuesta, y fue realizada por el artista británico contemporáneo Stephen McKenna. La escena muestra a un Adonis asesinado –o al menos moribundo– por un jabalí al que buscaba cazar. Venus, su enamorada, llega demasiado tarde para salvarlo. McKenna muestra muchos detalles de la historia: a Cupido, de pie detrás de Adonis; a la madre de Adonis, convertida en árbol, en el centro; y a su vez, como telón de fondo, otro tema de caza, la muerte de Acteón, al fondo, sobre la derecha. El sabueso del primer plano está tomado, como referencia, de un cuadro de Stubbs.

McKenna fue durante un gran lector de Ovidio durante mucho tiempo, y si bien se inspiró para pintar esta obra en esas lecturas y en gran número de tratamientos memorables de este tema, no hay una fuente concreta para la composición o el estilo de Venus y Adonis en su conjunto.

Stephen McKenna, que a veces firmaba como SMCK, nació el 20 de marzo de 1939 y fue un artista visual de origen británico conocido por sus pinturas figurativas posmodernas. Fue preseleccionado para el Premio Turner en 1986. Sus obras pueden verse en las colecciones de las galerías Tate, el British Council y el Museo Imperial de la Guerra de Londres, y se han expuesto en varias galerías, como en la Royal Hibernian Academy (RHA, por sus siglas en inglés), de Dublín, de la que además fue miembro y en el Museo Irlandés de Arte Moderno (IMMA, por sus siglas en inglés).

Se formó en la Slade School of Art (afiliada al University College London). En 1973 se trasladó a Donegal, Irlanda. También vivió en Bélgica, Alemania e Italia. Fue profesor invitado en la Hochschule für Bildende Künste Braunschweig (Brunswick, Alemania) de 1995 a 1996. En 1997 comisarió la exposición The Pursuit of Painting en el IMMA. Se convirtió en miembro asociado de la RHA en 2001, en miembro de pleno derecho en 2002, y presidente desde 2005 hasta 2009.

"The Irish Coast", pintado en 1981 por Stephen McKenna, pertenece a la colección del IMMA de Dublín. No se encuentra expuesto

Es considerado un pintor impermeable a las modas, su obra alcanzó, sin embargo, una especial relevancia internacional durante la década de 1980 como parte de la corriente neoclásica del posmodernismo pictórico. Sin embargo, para McKenna el clasicismo fue más una cuestión de actitud que de temática. Las referencias pictóricas abiertas a la antigüedad clásica dieron paso durante la década de 1990 a una sofisticada exploración de la naturaleza muerta, el interior, el paisaje y el paisaje marino, en las que representó estas escenas con gran atención a las condiciones atmosféricas de luz, aire, espacio y agua. Se basó en las habilidades y el conocimiento de la historia de la pintura para crear obras contemporáneas que intrigan y cuestionan, y que tienen la capacidad de resistir el paso del tiempo.

Gran cantidad de sus obras muestran interiores y exteriores como si de revistas de arquitectura o decoración fueran. Plagadas de detalles –cuadros, libros, lámparas, cuadros, sillones, bibliotecas, reposeras, sombrillas– se ven contrapuestas por la ausencia total de presencias: no hay animales ni humanos que habiten esos espacios que parecieran ser de su propiedad.

Las composiciones de bodegones, paisajes e interiores de McKenna hacen referencia a la antigüedad clásica y exploran el potencial contemporáneo de esos géneros tradicionales.

"Large Studio at Castiglion", pintada en 1993, pertenece a la colección de la galería Tate de Londres. No se encuentra expuesta

En la Fundación Hans y Sophie Tauber Arp de Bonn, Alemania, se celebró una retrospectiva de su obra, que ha aparecido en numerosas exposiciones colectivas a nivel internacional.

Stephen McKenna vivía y trabajaba en el condado de Carlow, Irlanda, al momento de su muerte, que sucedió el 4 de mayo de 2017.

