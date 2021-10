Las hermanas Marull llegan a la televisión con un ciclo de obras breves

Maria y Paula Marull

A partir de hoy, la señal Film&Arts presenta Teatro en Casa, una colección de piezas teatrales dirigidas por las hermanas Paula y María Marull realizadas según el esquema de Microteatro, un novedoso formato teatral que se caracteriza por recrear toda la atención, la emoción y la magia del teatro de manera condensada.

Se trata de diez guiones originales, escritos para ser actuados como en el teatro y grabados para televisión. Un elenco de excelentes actores toma turnos para interpretar cada una de las diez obras cortas, cinco de la escritora española Titania Campuzano y cinco del dúo de hermanas argentinas Paula y María Marull, quienes además dirigen la actuación y la puesta en escena en todos los casos. El equipo de producción de Film&Arts se encargó de adaptar las piezas al formato audiovisual.

Ambientadas en la actualidad, estas obras reflejan una mirada contemporánea sobre situaciones cotidianas que abordan los problemas ancestrales de las relaciones humanas a través de reflexiones, viejas heridas, confesiones y serendipias.

“Nos pareció interesante este proyecto, considerando que estábamos en pandemia, y este ciclo le permite al espectador poder ver desde su casa este genero de obra breve que tiene su encanto en sí mismo”, dijeron a Infobae las dramaturgas y directoras.

Paula y María Marull, nacidas en Rosario (Argentina), son dos reconocidas dramaturgas, directoras y actrices. Desde hace más de diez años, sus obras son referentes en la escena de Buenos Aires con récord de público y permanencia en la escena. Sus obras han sido traducidas y representadas en varios países.

El elenco de Teatro en Casa está conformado por los actores argentinos William Prociuk, Paula Ginszpam, Mara Bestelli y Héctor Díaz, además de la aparición de Paula y María Marull en algunas de las obras.

Concebido en España en 2009 y replicado alrededor del mundo, el formato Microteatro parte de la creación teatral cercana, diferente e inmediata que apunta a que la experiencia del espectador sea totalmente inmersiva con su ambiente intimista.

Teatro en Casa se transmitirá por Film&Arts en simultáneo, tanto en su pantalla como en su canal oficial de YouTube (donde estará disponible durante 48 horas), a partir de hoy, viernes 1 de octubre a las 20:30, horario de Argentina.





LAS OBRAS:

01. NO TE CASES NI TE EMBARQUES

Sara y Maribel, dos perfectas desconocidas, coinciden en un aeropuerto. Ambas están a punto de embarcarse en un vuelo que cambiará sus destinos para siempre. Sin suponer que quizás el encuentro entre ellas sea el verdadero viaje bisagra.

Elenco: Mara Bestelli es Maribel y Paula Grisnzpan es Saray.

Autora: Titania Campuzano.

Dirección: Paula y María Marull.

Estrena: Viernes 1 de octubre 20:30

(Mex/Arg/Chi)





02. MIERCOLES DE CENIZA

Carol y Laura están retirando las cenizas de Alejandro. Entre llantos y confesiones descubrirán que Alejandro se está llevando más de un secreto a su tumba.

Elenco: Mara Bestelli es Laura y Paula Grinszpan es Carol.

Autora: Titania Campuzano.

Dirección: Paula y María Marull.

Estrena: Viernes 1 de octubre - 20:30

(Mex/Arg/Chi)





03. HUEVOS REVUELTOS

En un desayuno que parecería ser igual al de todos los días, Marisa sorprenderá a Beltrán con un plato inesperado…

Elenco: Willy Prociuk es Beltrán y Paula Marull es Marisa.

Autoras: Paula y María Marull.

Dirección: Paula y María Marull.

Estrena: Viernes 8 de octubre - 20:30

(Mex/Arg/Chi)





04. RAYITO DE SOL

Un regalo particular se va volviendo cada vez más peligroso cuando Mirtha recibe el llamado de su amiga Mónica, que la llenará de preguntas que no sabrá responder.

Elenco: Mara Bestelli es Mirtha

Autoras: Paula y María Marull.

Dirección: Paula y María Marull.

Estrena: Viernes 8 de octubre - 20:30

(Mex/Arg/Chi)





05. EL MILAGRO DE LA NAVIDAD

Clara, recién divorciada, va a pasar la Nochebuena con sus padres. Viejas heridas harán peIigrar la armonía del encuentro que solo podrá ser subsanada con un milagro de Navidad.

Elenco: Paula Grinszpan y Mara Bestelli

Autoras: Paula y María Marull.

Dirección: Paula y María Marull.

Estrena: Viernes 15 de octubre - 20:30

(Mex/Arg/Chi)





06. PIEDRAS EN EL CAMINO

Sasha va a consultar a María Esther, una singular terapeuta, para que la ayude a recuperar a su pareja. Lo que no imagina es que la particular terapia de María Esther la podría llevar a recuperar algo más valioso aún.

Elenco: Paula Grinszpan es Sasha y María Marull es María Esther.

Autoras: Paula y María Marull.

Dirección: Paula y María Marull.

Estrena: Viernes 15 de octubre - 20:30 (Mex/Arg/Chi)





07. MUJER DE PIEDRA

Durante una cena asfixiante sin aparente escapatoria, Lilian se refugia en el baño, sin imaginar que en ese espacio cerrado podría encontrar una salida.

Elenco: Mara Bestelli es Lilian

Autora: Paula y María Marull.

Dirección: Paula y María Marull.

Estrena: Viernes 22 de octubre - 20:30

(Mex/Arg/Chi)





08. A DIOS PONGO DE TESTIGO

Los destinos de Amalia y Daniel confluyen casualmente en una estación de colectivo. Y contrariamente a lo que pareciera, sus contrastantes vidas tendrán mucho en común.

Elenco: Mara Bestelli es Amalia y Willy Prociuk es Daniel. Paula Grinszpan es Sara

Autora: Titania Campuzano.

Dirección: Paula Marull.

Estrena: Viernes 22 de octubre - 20:30

(Mex/Arg/Chi)





O9. ALL YOU NEED IS LOVE

Roberto y Sandra arrastran a sus amigos al universo de las citas virtuales. Lo que comienza como un esfuerzo poco prometedor podría convertirse en una noche memorable.

Elenco: Willy Prociuk es Roberto, Héctor Diaz es amigo de Roberto, Paula Grinszpan es Sandra, Mara Bestelli es amiga de Sandra.

Autora: Titania Campuzano

Dirección: Paula y María Marull.

Estrena: Viernes 29 de octubre - 20:30 (Mex/Arg/Chi)





10. CARTAS SOBRE LA MESA

Un inofensivo regalo de cumpleaños hará que la relación de Elena y Fernando, una joven pareja a punto de tener un bebé, escale a escenarios inimaginados...

Elenco: Willy Prociuk es Fernando, Paula Grinszpan es Elena, Mara Bestelli es Sonia

Autora: Titania Campuzano.

Dirección: Paula y María Marull.

Estrena: Viernes 29 de octubre - 20:30 (Mex/Arg/Chi)





