De “Superman” a “Los Goonies”: un repaso por el cine de Richard Donner, el hombre que marcó a una generación

La muerte de Richard Donner —confirmada por su esposa, la productora Lauren Schuler— fue una puñalada de nostalgia para toda una generación. Nacido en el Bronx de Nueva York, el 24 de abril de 1930, comenzó su carrera dirigiendo para la televisión. En esa larga lista de títulos estrenados en la pantalla chica están Route 66, The Rifleman, The Twilight Zone, The Man From U.N.C.L.E., Gilligan’s Island, Perry Mason y The Wild Wild West, entre otros.

Su debut cinematográfico fue X-15 en 1961 donde presenta un relato ficticio del programa de aviones de cohetes de investigación X-15. Luego, siete años después, llegó la que para muchos es su verdadera ópera prima: Sal y pimienta, una comedia criminal protagonizada por Sammy Davis Jr. y Peter Lawford. Desde entonces se abocó al cine en tiempo completo. Tenía una certeza: dedicaría su vida a eso. Y así lo hizo, hasta hoy.

El legado que deja es enorme en muchos aspectos. Muchos de sus films —no sólo como director, también fue el productor de muchísimas películas que no dirigió como Cuentos de la Cripta, Liberen a Willy y X-Men— fueron parte de la iconografía generacional del cine de los años setenta y ochenta, incluso de los años noventa. Por eso, para homenajearlo, ¿qué mejor que repasar su legado: esas historias que nadie podrá olvidar jamás?

La profecía (1976)

Un ícono en la historia del cine de terror. Eso representa La profecía, estrenada en 1976 a partir de la idea original del productor Harvey Bernhard, el desarrollo del guionista David Seltzer y las actuaciones de Gregory Peck, Lee Remick, David Warner, Harvey Stephens, Billie Whitelaw, Patrick Troughton, Martin Benson y Leo McKern. Junto con a El bebé de Rosemary y El exorcista es una de las pocas producciones cuya calidad trascendió el género.

Años después tuvo tres secuelas, con las que forma una especie de tetralogía, y en 2006 se produjo una remake que se estrenó en la “fecha del Anticristo”: 06/06/06. La historia es la siguiente: una pareja tiene un bebé que al poco tiempo muere, un sacerdote le propone sustituir a su hijo fallecido por un huérfano cuya madre murió en su parto. De pronto comienzan a pasar cosas extrañas, asesinatos, suicidios, desapariciones. Un hombre lo confirma: “ese niño no es humano”.

Trailer de "La profecía" (1976)

Superman (1978)

Basada en el personaje homónimo de DC Comics, Donner dirigió Superman (1978) en una coproducción internacional realizada entre el Reino Unido, Suiza, Panamá y Estados Unidos. El elenco coral estuvo formado por Marlon Brando, Gene Hackman, Christopher Reeve, Jeff East, Margot Kidder, Glenn Ford, Phyllis Thaxter, Jackie Cooper, Trevor Howard, Marc McClure, Terence Stamp, Valerie Perrine, Ned Beatty, Jack O’Halloran, Maria Schell y Sarah Douglas.

Lo que la película muestra es el origen de Superman, desde su infancia como Kal-El en Krypton y sus años de juventud en la ciudad rural de Smallville. Bajo la identidad del reportero Clark Kent, se instala en la ciudad de Metrópolis y se enamora de Lois Lane, mientras se enfrenta al malvado Lex Luthor. Con un presupuesto de 55 millones de dólares era el film más caro realizado hasta ese momento. Sus ganancias ascendieron a 300 millones.

Los Goonies (1985)

La historia es de Steven Spielberg, el guión de Chris Columbus, pero el encargado de llevarla a la pantalla, de hacerla posible, de transformarla en una película, fue Richard Donner. Hablamos de Los Goonies, estrenada en 1985, que relata el viaje de un grupo de amigos en busca de un tesoro perdido. Es un film de culto para toda una generación. Donner había anunciado en 2014 que filmaría una segunda parte; lamentablemente no pudo ocurrir.

Hay una escena muy particular en la película: cuando los niños ven el barco. Donner explicó que quería que ese efecto fuera real. Según sus palabras, ”el día en que ellos entran en escena, giran y ven el barco por primera vez. Los traje a todos de espaldas. Todos sabían de lo que se trataba, pero no tenían ni idea de lo que iban a ver. Y así, en la película, cuando ellos giran y ven el barco por primera vez, sus reacciones son reales”.

Trailer de Superman (1978)

Arma letal (saga)

Mel Gibson y Danny Glover son la dupla que protagoniza esta saga dirigida por Richard Donner, producida por Joel Silvery escrita por Shane Black. Arma letal comienza en 1987 siendo un verdadero éxito de taquilla: recaudó más de 120 millones de dólares mientras que su presupuesto de producción fue de 15 millones de dólares. Este motivo fue determinante para crear una franquicia que sumó tres películas más, que fueron estrenadas en 1989, 1992 y 1998.

Asesinos (1995)

Otra gran dupla: Sylvester Stallone y Antonio Banderas, asesinos a sueldo que se encuentran en la misma escena y con el mismo objetivo. Entonces compiten para determinar quién es el mejor. El film se estrenó en 1995 y el guión fue escrito por los hermanos Wachowski y Brian Helgeland, aunque los Wachowski declararon que se trataba de su guion y que fue completamente reescrito por Helgeland, por lo que intentaron eliminar sus nombres pero no pudieron.

Según trascendió, a Donner le parecía demasiado sangriento el guion original que le compraron a los Wahowski por lo que contrataron a Helgeland para que lo apacigüe y desarrolle, además, una historia de amor. Si bien recaudó dinero, la película fue muy criticada por la prensa y la actuación de Stallone en la película le valió una nominación al Premio Golden Raspberry al peor actor que, por suerte, no ganó.

16 bloques (2006)

La última película en la larga carrera cinematográfica de Richard Donner fue 16 bloques, estrenada en 2006 con los protagónicos de Bruce Willis, Mos Def y David Morse. Un veterano agente de policía de Nueva York con problemas de alcohol tiene que escoltar hasta los tribunales a un ladrón. Aparecen obstáculos impensados y una persecución increíble. Todo transcurre en tiempo real, todo sucede en una cronología perfecta.





