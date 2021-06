La belleza del día: “El gol del siglo”, de Juha Tamminen

"El gol del siglo" de Diego Maradona, por Juha Tamminen

La admiración por Diego Maradona trascendió fronteras. Una prueba de ello son las fotografías del finlandés Juha Tamminen (Nakkila, 1957), quien asistió a casi todos los partidos que el astro argentino juegó en mundiales y que hizo las imagénes más conocidas del “gol del siglo” a los ingleses en México ‘86, del que hoy se cumplen 35 años.

Es curiosa la historia de Tamminen, quien en un principio se desempeñaba como cronista deportivo, actividad que fue dejando de lado a partir de su amor por la cámara y, sobre todo, cuando vio a un jugador expecional, diferente a todos, en el mundial de España ‘82, su debut en las competiciones internacionales. A lo largo de su carrera, trabajó para medios como Guerín Sportivo, World Soccer y Don Balón.

Durante los ‘80 y ’90 vivió en diferentes países de sudamérica, como Argentina, Brasil, Ecuado, Chile y Uruguay, donde siguió las ligas locales y los partidos de selecciones, conformando un archivo único en el mundo. Durante esa época también trabajó como cazatalentos, transfiriendo jugadores a las ligas de fútbol finlandesas.

Después de habere maravillado en España, debió esperar unos años para conocer al ídolo personalmente. Lo vio por primera vez en el otoño de 1985, en Nápoles, cuando lo entrevistó para medios de su país, encuentro al que también asistió el preparador físico personal, Fernando Signorini.

Tamminen no solo fotografió al astro argentina el día de “la mano de Dios” y el “gol del siglo”, sino también en todos los partidos de las cuatro copas del mundo que participó con la albiceleste, salvo contra la URSS en 1990. “Me siento privilegiado”, twitteó el día del fallecimiento de Maradona, el 20 de noviembre de 2020. Por otro lado, retrató al astro durante su etapa en Napoli y Sevilla.

Homenaje de periodista de la BBC a Maradona La Mano de Dios

En una entrevista con un medio finlandés, aquel día aciago de 2020, comentó: “Diego es el número uno y Leo Messi es el número dos. El orden no cambiará si Messi no lleva a Argentina al campeonato mundial”.

Desde 2012, Tamminen comenzó el largo y eterno proceso de digitalizar su archivo, donde han aparecido imágenes, por ejemplo, de los primeros años de Romario. “Pensé que me llevaría cuatro años digitalizar todo lo que tengo. Pero he estado haciendo esto durante ocho años. En cuarentena, como no hay nada aquí, el campeonato está parado (en Finlandia), y jugaba partidos cada dos días, comienzo a las 8:30 am y escaneo hasta las 11 pm. Son unas 15 horas de trabajo. Pero creo que se necesitarán otros cuatro años para digitalizar todo”, dijo a globoesporte.

Con alrededor de 200 carpetas con negativos y cajas de cartón almacenadas durante más de 3 décadas, el fotógrafo fue convocado paracontribuir a a la creación de un museo del deporte en Finlandia, como por la federación de fútbol del país, ya que también posee una extensa obra de la liga europea.

La cuenta de Twitter de Tamminen es un hermoso viaje al pasado no solo del deporte en sudamérica, sino también de torneos como la Eurocopa. Un viaje para nostálgicos y amantes del deporte.

