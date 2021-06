Hugo Sigman, a punto de comprar la mayoría de las acciones de la editorial Siglo XXI en México y Argentina

La editorial argentina Capital Intelectual anunció que llegó a un acuerdo de adquisición del sello de origen mexicano Siglo XXI, que se produciría de forma oficial en 60 días. Fuentes cercanas a la editorial explicaron a Infobae cultura que la adquisición sería del 58% del paquete accionario de la casa norteamericana, lo que comprende el 90% de la sucursal en Argentina.

“Durante parte de 2020 y 2021, Capital Intelectual mantuvo conversaciones con Jaime Labastida, director y principal accionista de Siglo XXI, la prestigiosa editorial mexicana con casa en Argentina, con vistas a una posible adquisición. Finalmente, el 10 de junio llegamos a un acuerdo preliminar. Para terminar de perfeccionarlo es necesario cumplir con una serie de pasos formales que se extenderán a lo largo de los próximos 60 días”, informaron en un comunicado.

Capital Intelectual es una editorial argentina con una filial en España (Editorial Clave Intelectual), con un regitro de publicación que atraviesa el ensayo político, económico y social. Fundada por Hugo Sigman, médico psiquiatra y empresario, se dedicó a impulsar diversos proyectos culturales y fomentar el debate intelectual.

Así, se crearon revistas como TXT y 3puntos, la edición de Le Monde Diplomatique para el Cono Sur y la versión en español de The New York Review of Books. También le pertenece la productora de cine, K&S, responsable, entre otras, de películas como Relatos Salvajes, El Clan y La Cordillera.

Por su parte, Siglo XXI, fundada en la década del ‘60 en México, es una de las editoriales más importantes y prestigiosas en lengua española, que en su catálogo incluye autores como Michel Foucault, Roland Barthes, Pierre Bourdieu, Julia Kristeva, Jacques Lacan, Eduardo Galeano, Paulo Freire y Antonio Gramsci, entre otros.

En ese sentido, complementa su línea de autores clásicos con la publicación de autores contemporáneos, en el campo de las ciencias sociales, la cultura y el debate político, pero también en áreas como la educación, la historia, el periodismo y la divulgación científica. La casa argentina (Siglo Veintiuno Editores Argentina) está a cargo de Carlos Díaz desde el año 2000.

“Siglo XXI Editores México es un baluarte de la cultura mexicana y latinoamericana, un valor que queremos preservar a como dé lugar. Nuestro objetivo es potenciar la empresa en el contexto de las nuevas condiciones del mundo editorial, respetando su rica historia y los valores que le imprimieron desde su fundación Arnaldo Orfila Reynal, Jaime Labastida y el grupo de intelectuales que los acompañaron. Creemos que estamos ante una excelente oportunidad para potenciar el trabajo que viene desarrollando la editorial mediante la asociación con Capital Intelectual, Le Monde diplomatique - Edición Cono Sur y Review. Revista de Libros, que comparten los mismos valores e intereses”, explicaron en el comunicado.

SEGUIR LEYENDO