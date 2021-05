Fiesta de la Lectura: Diamela Eltit, Françoise Waquet, Liniers y las Piel de Lava celebran los distintos modos de leer

Françoise Waquet

Con la participación de la escritora chilena Diamela Eltit, la investigadora francesa Françoise Waquet, el dibujante Liniers y el colectivo Piel de Lava, la Fiesta de la Lectura que organiza el Malba celebrará el sábado una nueva edición de otoño con un encuentro virtual que se propone expandir la lectura a otros territorios como el teatro, las artes visuales, las ciencias sociales y la escritura, para compartir ese refugio que son los libros en tiempos de hiperconexión digital y retracción social.

En cada cambio de estación, el Museo Latinoamericano de Buenos Aires se vale de los ritmos de las temporadas para festejar una actividad que a priori parece solitaria. Pero de solitarias poco tienen las fiestas: ¿por qué de qué modo hacer de la lectura una celebración si no es en grupo, al convite? En palabras de Magdalena Arrupe, del equipo de Malba Literatura, “existen muchas formas de pensar la lectura. Las más contemporáneas piensan la lectura no como una actividad pasiva, de desciframiento o de recepción pura, de una novela o un libro de ficción o no ficción de cualquier género, sino como una práctica, que también es creativa y creadora, en la que se produce y se construye significado”.

“Incluso, una práctica que no necesariamente debe ser solitaria y silenciosa. En latín, por ejemplo, existen por lo menos dos términos para describir la acción de leer. Uno que describe a la lectura en voz alta (recitatio) y otro a la acción de leer para sí mismo (lectio). Por eso la lectura también puede ser una actividad colectiva, activa y de aprendizaje”, dice la coordinadora del evento que en “cada edición propone crear capas de reflexión y pensamiento en torno a la lectura”.

Si en sus ediciones prepandemia, la Fiesta de la Lectura invitaba a dejar por un rato los dispositivos, desalentando sus distracciones, poniendo a disposición un museo que para ese día desmontaba su función de exposición para entrar de lleno en los libros con charlas y una biblioteca ambulante, en pandemia el evento debió resignificarse haciendo de la hiperconexión y las pantallas otra gama de posibilidades.

Diamela Eltit

Pero así como las políticas de cuidado limitaron el encuentro social, la virtualidad habilitó la chance de traer figuras internacionales difíciles de conseguir. En esta edición: la francesa Françoise Waquet, que participará a las 17 de una charla sobre la oralidad en el mundo de los libros; y la chilena Diamela Eltit, narradora, ensayista, ganadora este año del Premio Internacional Carlos Fuentes y autora del reciente título publicado por Ampersand El ojo en la mira, que a las 18 compartirá sus lecturas de formación a partir de un recorrido por su biblioteca.

Como adelanta Arrupe, “la conferencia de Françoise Waquet propone pensar a la comunicación oral como una instancia fundamental en la producción de libros, en las ciencias humanas y también en las sociales y las llamadas ciencias duras. Es imprescindible escucharla para pensar los alcances de lo escrito y lo oral en el traspaso vertiginoso a los nuevos escenarios de educación y consumo cultural virtuales que estamos viviendo”, invita.

En el cruce de formatos, a las 20.30 del sábado se proyectará Historia de una lectura, una pieza audiovisual del colectivo Piel de Lava integrado por Elisa Carricajo, Valeria Correa, Pilar Gamboa y Laura Paredes. Invitadas por el Malba, las actrices buscaron de manera individual lecturas y autores que influyeron en su formación y luego hicieron “el ejercicio de intercambiar en vivo los materiales que cada una buscó. De contarnos por qué esas lecturas habían sido fundamentales en nuestra formación como grupo, qué reconocíamos en nuestra trayectoria de esos autores que habíamos leído hace 15 o 20 años, qué repercusiones tenía hoy en día esa lectura personal que siempre está enlazada con nuestra identidad grupal”, cuenta a Carricajo.

Liniers

“La intención fue buscar qué de compartidas tenían esas lecturas, qué de personales, en qué espacio de nuestras historias y emociones anclaban pero también qué había pasado en la circulación de esos textos en las dinámicas grupales. Y habilitar una especie de puesta en escena de algo muy habitual en los ensayos: leernos textos unas a las otras. Ya sea textos que escribimos, textos que encontramos porque, en general, en la forma en la que cada una lee hay un modo de entender ese texto”, explica. “El grupo tiene mucho tiempo en el una se pasa leyéndole a las otras, que, por otra parte, es una práctica que reconozco en muchas amistades y vínculos la de leer los materiales en voz alta porque cuando encontramos algo en una lectura queremos compartirlo enseguida”, amplía.

La edición otoñal y virtual de este 2021 arrancará con una clínica de dibujo en vivo de Liniers en la que el dibujante hará un recorrido por sus influencias, lecturas y relación con los libros; continuará con un taller de escritura creativa para niñas y niños de 8 a 12 años a cargo de Nicolás Schuff que ya tiene cupo completo pero se transmitirá por Youtube. Con el título ‘Todo junto’ se escribe separado y ‘separado’ se escribe todo junto, el autor brindará de forma reducida por la cantidad de gente anotada algunas pautas de su forma habitual de trabajar en los talleres que dicta de escritura.

La jornada continuará con una actividad recomendada para mayores de 12 años: un taller de filosofía para jóvenes a cargo del filósofo Lucas Soares que “propone dar algunas pistas para empezar a leer filosofía. El discurso filosófico también trabaja sobre las cuestiones humanas más evidentes, incluso prácticas, mucho más que otros discursos. Y creemos que el público joven es muy poroso a pensar nuevos modos de habitar el presente”, explica Arrupe.

Piel de Lava (Foto: Martín Rosenzveig)

El día sumará un video de la escritora y artista Leticia Obeid que lleva por título Leer con las manos, donde recorrerá su relación con los libros y abordará un problema, que la creadora describe así: “El Malba me invitó a desmontar el proceso de una obra que hice hace unos años que se llamaba así, Leer con las manos, porque era una reflexión sobre la materia del tiempo, y el libro como metáfora de nuestra percepción temporal también, el canto de sus hojas como la mínima porción de presente entre el pasado y el futuro, y la oración en línea como una estructura que de manera muy sencilla nos hace entendernos como sujetos del tiempo, una letra atrás de otra, una palabra atrás de otra”.

A las 19.30, la librera Cecilia Fanti hará recomendaciones de títulos a demanda, recomendaciones que irán -como dice a esta agencia- “a donde los potenciales lectores quieran que vaya. La idea es repetir algo que se da mucho en la librería y es poder recomendar a demanda, este oficio del librero que trata de acercar una lectura que se estaba deseando. Naturalmente, eso es un poco caprichoso o arbitrario. En ese sentido, mi idea es poder recomendar tres o cuatro libros, sumar algunos infantiles, pero después seguir lo que pida el público y volverlo interactivo, un ida y vuelta”.

Como define Arrupe, esta edición se da “en un momento muy especial, y que genera muchísimos interrogantes en torno a los hábitos que hasta ahora eran aceptados. Hablamos de fiesta, en el sentido de reunión y de celebración compartida. Y proponemos agendar un día para dedicarnos a alimentar la curiosidad por los libros a partir del encuentro con otros lectores, pensando también que, en la vorágine de la vida diaria, a veces podemos perder conexión con la lectura como placer”.

