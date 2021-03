La vida en podcast: los recomendados de marzo

Hay un tipo de podcast para cada persona. La pregunta entonces cae de madura y es “¿cuántos podcasts hay?”. La mayoría de los datos fiables están desactualizados, pero según Variety el motor de búsqueda de Google tiene registrados casi dos millones de podcasts. Hay más. El informe de mitad de año sobre el universo del podcast que presenta la plataforma especializada Voxnest, titulado State of the Podcast Universe Report muestra las tendencias en los segmentos de negocio, publicidad, escucha y contenido. Uno de los datos más interesantes revela que Colombia (3°), Argentina (4°), Brasil (5°), Chile (9°) y México (10°) están entre los 10 países con más rápido crecimiento de consumo de podcasts, durante los primeros cinco meses de 2020. Último dato del mismo estudio antes de ir a los bifes: en el mismo período, la cantidad de podcasts activos mensuales en español aumentó en un 94 %.

Discos Mon Oncle

La película de Jacques Tati inspira este podcast. El periodista cultural vasco Ricardo Aldarondo vuelca aquí todo su conocimiento y erudición -y buen gusto para elegir canciones- de más de 40 años de militancia indie en los medios de Euskal Herria. Cada programa es una delicia para paladares exigentes porque agrupa una serie de canciones de autores de alta, mediana y baja (los “de culto” o algo por el estilo) popularidad, cuya denominador común es la calidad y sensibilidad para hacer música dentro del gran paraguas protector de la cultura rock. Aldarondo es didáctico y preciso en los datos para saber qué responder a la pregunta “Oye, perdona, ¿qué es lo que está sonando?” -tal como se titula uno de los capítulos de este podcast muy, muy especializado.

La marea

Todos los días se escribe la historia del torrencial movimiento feminista argentino que desde 2015, con el contundente #NiUnaMenos como bandera a la victoria, puso en jaque el sistema patriarcal de la calle, la justicia, los medios y el poder político. Al punto de convertirse en punta de lanza y ejemplo para otros movimientos por el estilo en otros lugares del mundo, allí donde haya que dar esta pelea para reconocer igualdad de derechos y oportunidades de género. Las periodistas Ingrid Beck, Paula Rodríguez y Florencia Alcaraz, como parte activa del movimiento, relatan desde el lugar mismo de los hechos y en 5 episodios, “la cuarta ola del feminismo en la Argentina, desde la primera marcha de #NiUnaMenos en el 2015 hasta la legalización del aborto en 2020”.

El Hilo

Trailer "El Hilo"





No es fácil cubrir el volcán de noticias de un continente en permanente actividad, pero este podcast -nuevo lanzamiento narrativo de Radio Ambulante Estudios- se propone cubrir, contar y reseñar las historias que impactan a la región e incluso a la “filial” abierta y en pleno crecimiento sita en los Estados Unidos de habla hispana. Cada semana, los periodistas Eliezer Budasoff (ex director editorial de The New York Times en Español) y Silvia Viñas (parte del staff de Radio Ambulante) cuentan los hechos desde una perspectiva latinoamericana: el estilo ya es conocido por su marca de origen, aunque aquí se orienta mucho más a la información. Como tal, es un valioso testimonio del estado de las cosas en una época tan particular como la que nos toca vivir.

Campos Sustentables

El ingeniero agrónomo Nahuel Trípodi y la licenciada en Ciencias Ambientales Martina Chacón conducen este podcast que se propone, desde una lúcida perspectiva federal, problematizar y debatir temáticas relacionadas al ambiente, la cultura, la economía y la sociedad en zonas rurales y urbanas del inmenso territorio argentino. Hay mucho y bueno por entender a través suyo: qué es el desarrollo “sustentable”, cómo piensa el campo “dominante”; de qué va la “soberanía alimentaria” y qué implica el “acuerdo porcino” con China, causas y consecuencias de los incendios forestales y temas por el estilo son tratados con rigor y, lo que es más valorable, con nueva mirada que elude el discurso dominante.

Nos pasa

El podcast de Amnistía Internacional Argentina -que lleva la firma de la productora de contenidos de la UNTREF- explora temáticas de debate social en boga (lenguaje inclusivo, desigualdad de género por ejemplo) y propone un espacio de debate entre jóvenes, especialistas, activistas e influencers. El objetivo es estimular la reflexión en una generación constituída para empujar y llevar adelante grandes cambios -de los que hacen historia. Así es posible escuchar a un integrante de la Academia Argentina de Letras y una profesora magíster en Estudios de Políticas de Género que dialogan sobre el lenguaje inclusivo; o una sexóloga y un youtuber que hablan sobre las desigualdades en las relaciones heterosexuales.

Quemar un patrullero

En el micromundo de las redes sociales -que no es más que eso, por cierto- un capítulo en particular de este podcast, generó creciente repercusión. Era algo así como: “¿lo escuchaste?” Era, es, en referencia a un monólogo de 132 minutos del periodista y conductor Gustavo Olmedo (Clarín, Rock & Pop, Vórterix), quien cuenta desde una inusual honestidad brutal su ascenso y caída -y renacimiento posterior- dentro de cierto Olimpo de los medios de rock de la ciudad de Buenos Aires. “No puedo dormir, sueño recurrentemente con Pergolini”, confiesa el protagonista en el inicio de un relato visceral que invita a recorrer un laberinto de ambiciones, intrigas, desilusiones y depresiones de un profesional de mediana edad. Que se animó a contarlo con pelos y señales. Impactante.

Renegades: Born in the USA

Trailer "Renegades. Born in the USA" - La vida en podcast de marzo





Inevitable mencionarlo en una lista de destacados, justamente porque se trata de un “tanque” como si fuera una de Star Wars o un disco de Madonna. El podcast que comparten Barack Obama y Bruce Springsteen -nada menos- presenta el tipo de larga conversación, en tono íntimo y familiar, que cualquier ser humano influido por la cultura occidental quisiera oír de un ex presidente de la primera potencia militar y económica del mundo -el primero de ellos de raza afroamericana, para mayor entidad- y uno de los músicos de rock más influyentes de la historia, a quien no en vano apodan “El Jefe”. Raza, familia, política y otros grandes temas pasan por las palabras de dos carismáticos personajes de este tiempo. Hay que animarse, aunque sea un rato.

DianaUribe.fm

A pesar de que estudió filosofía y letras, Diana Uribe es quizás la divulgadora histórica más reconocida de Colombia. Durante casi dos décadas realizó un exitoso programa radial que integró la historia a la conversación diaria del país, gracias a un lenguaje sencillo y una narración emotiva. Ahora se integra al formato en boga con capítulos que abordan, en el mismo tono, temas que ella mismo detalla - “cultura, cine, viajes, paz, música”- y que sirven para “continuar la conversación que empezó en la radio hace 20 años”. Llevaría un generoso bloque de texto detallar los temas tratados, que van desde fascinantes relatos de viajes por Egipto, Malí, Japón e Islandia hasta un extendido repaso por los hechos salientes de la década del 20 en el siglo XX. Así de amplio y atractivo resultan tantos y tantos temas que definen historia y cultura de los seres humanos.

Ezequiel está en la hierba

El actor comediante Ezequiel Campa siempre tiene algo (ácido y gracioso) para decir. Y eso que bastante de él se aprecia por su magnífica parodia de una tipología social porteño-bonaerense zona Norte GBA, que se personifica en Dicky del Solar, el rugbier católico Opus Dei, conservador (vigilante medio argentino, arrojaría Andrés Calamaro) y estereotipado en su orgullo de clase, que es un hit de Youtube y demás redes sociales. Aquí no está Dicky porque el que habla es Ezequiel: desde su estudio casero cuenta sus cosas, habla con amigos y colegas, disecciona grandes nimiedades de la vida cotidiana, elabora pequeñas reflexiones sobre ciertos tics sociales de la argentinidad y se permite desmarcarse de la obligación de ser gracioso todo el tiempo. Íntimo.

Mundo NBA

La competencia de básquetbol más grande del mundo -un fascinante show deportivo global- necesita ser explicada en perspectiva y también a través de sus innumerables detalles técnicos y estadísticos, porque a no ser que se trate de un fan compulsivo (los hay, son unos cuantos en América latina) la complejidad del juego puede abrumar. Para entender un poco más de todo esto, los periodistas especializados argentinos Leandro Fernández, Juan Estévez, Agustín Aboy, Sergio Rabinal y Nacho Losilla informan, analizan, explican y opinan de los vaivenes -ahora por ejemplo- de la temporada 2021 que está en pleno desarrollo. Apto para entendidos, sugerido para curiosos.

