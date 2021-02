La vida en podcast: los recomendados de febrero

La vida en podcast febrero

Febrero 2021 (pandemia parte II) trajo consigo en esta semana una noticia relevante para el negocio-podcast global. iHeartMedia, la compañía n° 1 de Estados Unidos en producción de podcasts a nivel mundial, anunció la compra de Triton Digital -emergente empresa de servicios y tecnología de audio digital, que opera en más de 50 países y enfatiza en la monetización de los contenidos a través de publicidad- por 230 millones de dólares. Sin entrar en detalles corporativos, la conclusión de esta movida remite la tendencia dominante en el negocio de las telecomunicaciones (la concentración) y la conversión de iHeart en la primera empresa del mercado que ofrece cuatro métodos de distribución: on demand, transmisión, radio digital y podcasting. En un sentido más amplio, el objetivo es maximizar ganancias publicitarias -money money, lo que le falta mayoritariamente a este formato todavía- para llegarle a una creciente cantidad de oyentes: en enero, 29 millones de personas solo en Estados Unidos escucharon “productos” de iHeart.

Vuelta a la tierra con la selección mensual, propia y distintiva de esta sección, este mes más que nunca se valoriza la palabra. Y el diálogo. Podcast en español, de América latina y España, que ofrecen charlas entre personas de distintas áreas temáticas, con variadas, disímiles historias de vida e incluso “éxito” profesional. Parte de la magia de este formato sin cortes comerciales, anuncios de hora-temperatura-humedad ni música estruendosa de “último momento”, aquí hay 10 podcast que invitan a escuchar.

¿Puedo Hablar!

¿Puedo Hablar!

Así cómo se lee, con signo de interrogación como apertura y de admiración como cierre. Uno de los fenómenos españoles del año. Presentado por Beatriz Cepeda, también conocida como “Perra de Satán”, y Enrique Aparicio -alias “Esnorquel”, integrante del grupo de rock indie Monterrosa- es lisa y llanamente una catarsis de la generación millenial. Entre sus invitados pasaron todas esas personas definidas como voces de “esta” generación en España: de Isa Calderón a Henar Álvarez, pasando por Samantha Hudson, Bob Pop, Valeria Vegas, Victoria Martín, Clara Morales, Eduardo Rubiño o Enfermera saturada. El cine, la música, el periodismo, la gordofobia, las enfermedades mentales, la lgtbfobia o la misoginia son temas recurrentes aquí, donde siempre se habla de experiencias en primera persona.

Diálogos sonoros

Diálogos Sonoros

Conducido por Juan Pablo “Astilla” Dominguez -trotamundos del medio musical porteño- este ciclo de conversaciones permite trazar un mapa sonoro y conceptual de por dónde va el negocio de la música en el siglo XXI. Pasan como invitados el Dj Hernán Cattaneo, el guitarrista y productor Juanchi Baleirón, el manager Alejandro Taranto (el “satánico Dr. Cadillac” de la canción, ex manager de LFC justamente), la cantante Lula Bertoldi, Lalo Mir y Norberto “Ruso” Verea. Todos obviamente tienen algo interesante para decir sobre su visión de este complejo mundo, en la era del streaming y con otros síntomas culturales de la época como inevitables condicionantes. No faltan las sabrosas historias que cada uno de los invitados tiene para contar.

Vidas prestadas

Vidas prestadas

Un programa de, sobre y por los libros, cuyo principal encanto reside en el uso de la palabra. Hay variadas secciones que permiten acercarse a ciertos clásicos ocultos, a nuevas voces, al mundo interior de los escritores y las escritores y también a las “obras de mujeres olvidadas”, los libros que se leen fuera de la Argentina y un especial criterio curatorial para reseñar novedades. Conduce Hinde Pomeraniec con su estilo ameno e ilustrado, siempre sazonado con buena música que oficia como perfecta compañía para hacer algo que -la conductora, sus invitados, los eventuales oyentes- gustan hacer: hablar de, sobre y por los libros. Invitados e invitadas en el estudio de Radio Nacional, otorgan un brillo extra al contenido: los diálogos siempre son sabrosos y con sustancia.

Humor en serio

Humor en serio - Podcast

Adrián Lakerman es guionista, columnista radial y creador-anfitrión del popular podcast Comedia. Esta vez inicia un nuevo camino con este ciclo de entrevistas que reflexiona -tema recurrente del presentador- sobre el oficio de hacer reír. Esta vez los protagonistas entrevistados son “ajenos” al ambiente de la comedia. Gente que no se dedica al humor como medio de vida (¿o sí?): entre otros y otras, la cantante de Miranda! Juliana Gattas, el escritor Martín Kohan, el actor Daniel Hendler y la periodista Noelia Barral Grigera. “El tema es inabarcable, pero hablar del humor es una excusa para hablar de la vida, la cultura, la situación social, el amor, la tragedia, esas cosas con cierto agregado que nos dan risa”, define su conductor. En ese intercambio de reflexiones y desde distintos puntos de vista profesionales, surge la riqueza de la conversación.

Tengo algo para decir

Tengo algo para decir - Podcast

La comediante Dalia Gutmann es graciosa, irreverente, provocadora y muy aguda en sus observaciones que bien pueden transformarse en un monólogo de stand up -especialidad de la casa-, un libro y por qué no, en diálogo descontracturados como los que aquí propone. En este desfile de personajes, comediantes como ella o no tanto, no puede faltar su marido Sebastian Wainraich -cruce picante- pero también brillan por su sagacidad Natalia Oreiro, la fotógrafa Alejandra López, la foodtuber Paulina Cocina, el productor Lino Patalano y el pícaro cantante Zambayonny. La soltura de Gutmann para liderar cada conversación con el bocadillo justo -otra especialidad de la casa- genera en cada sus invitados e invitadas, el buen ambiente propicio para dejarse llevar. Y decir algunas cosas que, tal vez quién sabe, no dirían en un medio masivo.

Hola! Qué tal, cómo estás?

Hola que tal como estas - Podcast

La popular canción de Las Pelotas inspiró y da nombre a esta aventura comunicacional del basquetbolista de élite Nicolas Laprovittola, acompañado por el periodista Germán Beder. Laprovittola -hijo de la dirigente política Margarita Stolbizer, dato de color- es un verdadero trotamundos del deporte profesional: jugó en la NBA para San Antonio Spurs, en Rusia y actualmente reside en España (integra el plantel del Real Madrid, nada menos). Pero además de todo eso, es un intuitivo entrevistador que propone “una charla telefónica entre amigos que se ponen al día sin temario fijo”. Así firma uno de los hits del podcast argentino de los últimos tiempos, que presenta invitados de la talla -literal- de sus compañeros basquetbolistas Manu Ginóbili, Fabricio Oberto y Andrés Nocioni, entre otros, la nadadora Delfina Pignatiello, el humorista Roberto Moldavsky y el jugador de fútbol Franco Soldano.

BB y Ronnie (en pandemia)

BB y Ronnie

Otro de “diálogos”, esta vez “sobre nada” (como Seinfeld). El locutor y conductor Bebe Sanzo junto al inclasificable comunicador Ronnie Arias -desde su refugio campestre en Uruguay- se embarcan en amenas conversaciones sobre variadas temáticas de la vida cotidiana. Amigos y compañeros desde algunos shows radiales de cultor de la por entonces exitosa FM Energy en los 90, los dos manejan el infaltable código de complicidad radial para estos casos. La curiosidad (y el encanto) de este contenido pasa por el contexto -el podcast nació en tiempos de pandemia y así continúa- y los graciosos relatos de la nueva vida rural que lleva Arias en la otra orilla del Río de la Plata: dejarse llevar por ellos, asegura satisfacción de oyente garantizada.

Ciudad de México

Ciudad de México

Conducido por el periodista y escritor 100 % chilango Jorge Pedro Uribe, este podcast -como su nombre lo indica- cuenta todo lo que tiene la fascinante y , francamente inabarcable capital de México, desde su historia, los patrimonios que atesora y esos rincones ocultos que escapan al ojo del eventual turista. En este tiempo de quietud forzada, permite viajar con cada relato hacia una de las grandes capitales del mundo. Con toda su experiencia y conocimiento, más la inquietud de un niño, el narrador recorre el DF “tocando timbres, platicando con quien se deja, consultando autores y saciando una curiosidad contagiosa” para dar vida a estos relatos de viaje. Qué bueno ser turista en Ciudad de México, parafraseando a la canción de Man Ray.

M - Mujeres que suenan

M - Mujeres que suenan

Un proyecto a cargo de ONU Mujeres y el proyecto urbano CityLab que busca ahondar en la vida e hitos de mujeres artistas en la música chilena y latinoamericana. Está conducido por la periodista y locutora Martina Orrego, y por él ya pasaron artistas como Cami, Li Saumet (Bomba Estéreo), Javiera Mena, Javiera Parra, Mon Laferte y Camila Moreno, entre otras, parte de una nueva generación de artistas con conciencia social y de género a la hora de crear música. Por eso aquí se encuentran, a través de amenos diálogos, variadas reflexiones sobre la experiencia de ser mujer en la industria musical, anécdotas e historias que inspiran, risas y relatos cargados de emoción.

Fiebre blanca

Fiebre blanca

La dupla conformada por Agustina Larrea y Tomás Balmaceda -autores del interesante libro Quién es la chica, sobre historias de canciones del rock argentino- reincide esta vez con una temática peculiar: la Antártida como surrealista escenografía para las aventuras humanas. He ahí el corpus del libro Antártida. Historias desconocidas e increíbles del continente blanco y el eje de este podcast de seis capítulos que propone un recorrido inmersivo por la región más extraña, inhóspita y con más secretos del planeta Tierra. El cirujano ruso que se operó a sí mismo de apendicitis, la carrera de expedicionarios noruegos y británicos por llegar primero y hasta una expedición nazi, emergen como atractivos relatos propios de una realidad casi casi paralela.





