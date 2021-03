Psicoanálisis, feminismo, deseo y poder

“Psicoanálisis. De los lapsus fundacionales a los feminismos del siglo XXI” (Paidos), de Ana María Fernández

Este libro está precedido de una larga y conversada cocina. Hace tiempo que colaboradoras cercanas, jóvenes feministas, ex alumnas de diversos países, me impulsaban a emprender la tarea de reconstruir cómo se fue armando a lo largo de los años, mi modo de lectura de las tensiones Psicoanálisis-Feminismos.

Por motivos que creo se me escapan, no terminaba de decidirme a emprender la singular tarea de incursionar en mis propios archivos. Finalmente se fue entramando la selección de textos que trabajan en la deconstrucción de las lógicas patriarcales por las que el psicoanálisis, en cualquiera de sus corrientes, es hablado por la episteme moderna de la diferencia.

Todo partió de tomar el guante lanzado por los feminismos de los 60-70 que interpelaron a la academia con una interrogación: “Cómo es que la diferencia sexual ha devenido desigualdad social?

Ya en los primeros escritos de fines de los 70, principios de los 80 -¡textos que iba redescubriendo!- se empezaba a desplegar una operatoria que en un mismo movimiento con la tarea deconstructiva, habilitaba reformulaciones de la escucha clínica y aperturas a autores/as no sólo psicoanalíticos. Junto a las autoras feministas, también fui abrevando en otras lecturas filosóficas, políticas, etc. Redescubría que mi pensamiento –la caja de herramientas-se armó transdisciplinario desde un principio.

Si bien la escritura siempre tiene una dimensión de autoría singularísima, en mi caso quiero subrayar que estuvo acompañada de pertenencias fundacionales de mi pensamiento feminista: el Centro de Estudios de la Mujer, la cátedra de Introducción a los Estudios de Género, el Foro de Psicoanálisis y Género.

Sin duda, ha sido un modo de trabajo bastante disruptivo desde entonces… no sin costos, por supuesto, pero siempre acompañado por ese entre-algunas insustituible.

A veces digo que escribo porque no puedo dejar de hacerlo. Sigue habiendo aún hoy tanto que decir, que repensar, no sólo de las teorías que han invisibilizado las subalternidades de género, sino también insistir en las necesarias alianzas entre las distintas diferencias desigualadas. El entramado de capitalismo-patriarcado-estado produce y reproduce todo el tiempo desigualaciones, violentamientos, segregaciones cuando no ferocidades de todo tipo. Esto está ya cada vez más a la vista aun en las micropolíticas más minimales.

Ana María Fernández

Hay que seguir visibilizando-conceptualizando también las diversas modalidades de resistencia y composición de existenciarios que buscan la ampliación de libertades. Mujeres, varones en deconstrucción, diversidades sexuales, universos trans, mundos no binarios, etnias y clases sociales, grupos etarios, nuevas marginalidades, etc. que el pensamiento binario, en sus crueldades y violencias, sigue ocultando, violentando, matando.

Un gran empujón para la publicación de este nuevo libro también ha sido sin duda, el modo en que las jóvenes feministas de hoy, nos alojan y reconocen a “las históricas”. Me decidió a contar todo lo que pudiera, la historia de lo que he pensado, de lo que he vivido. Durante mucho tiempo entre-algunas, hoy en el entre-muchas.

El libro está dividido en siete períodos, de 1979 al 2019, año que fue el del trabajo más intenso ya que incluye textos actuales, hasta hoy inéditos, que ya se posicionan en un psicoanálisis postpatriarcal, posheteronormativo, pos… Cada período está precedido de algunas cuestiones de los debates de época y también trae algunas anécdotas de mi vida, que intentan poner de manifiesto cómo se fue armando, desde niña, mi personal-político.

A lo largo de sus capítulos he intentado desplegar no solo la importancia de la labor deconstructiva. Sino cómo ésta va ampliando, cada vez más, la posibilidad de -como diría Foucault- pensar de otro modo.

Asimismo, he tratado de empezar a construir otras categorías conceptuales que puedan dar cuenta de aquellos existenciarios que transitan por variados pasajes de la diferencia a las multiplicidades sexo-genéricas. Como también he tratado de escuchar desde otro lugar los abusos y crueldades patriarcales, resituar los estragos maternos, poner en visibilidad y en enunciado el llamativo silencio en la literatura psicoanalítica de los estragos paternos, etc. etc. Clínica de la clínica, le he llamado.

Desde el 2015 y el Ni Una Menos estamos asistiendo a una gran transformación de los feminismos. El feminismo-multitud lo he llamado y sus primeras conceptualizaciones ocupan los últimos capítulos del libro.

Para pensar los feminismos actuales -sus lógicas de la calle- he retomado conceptualizaciones previas del deseo-potencia. Nos mueve el deseo, dicen las más jóvenes de todos los modos imaginables. Es otra lógica la de sus multitudes.

Pienso que estamos en un cambio de paradigma, un cambio epistémico: de la lógica de la diferencia a las lógicas de las multiplicidades. Pero, esta fuerte marea que no cesa de inscribirse, a su paso -en sus cánticos, bailes y gritos libertarios- va transformando los modos de las vidas, los amores, las penurias, las corporalidades, las afirmaciones de sí, las políticas de la amistad.

Elegir la editorial Paidos también tiene su historia. En los 90, cuando las temáticas de género no tenían casi nada de prensa, Paidos publicó primero Las mujeres en la imaginación colectiva, compilación que realicé en 1989. Fue el primer libro colectivo de la cátedra de Introducción a los Estudios de Género, de la Facultad de Psicología de la UBA, espacio académico que habíamos inaugurado en 1987. Y en 1993 publica La mujer de la Ilusión, que pienso marcó un antes y un después en mis publicaciones.

Cuando mandé este nuevo libro a -ahora Paidos-Planeta- me encontré con el mismo interés y entusiasmo que en mi recuerdo atesoraba de la Paidos de entonces. En su momento habían estimado que el nuevo libro saldría para mediados del 2020. La pandemia obligó a este involuntario retraso.

Tiene formato libro y también e-book. En breve también estará en formato e-book la Mujer de la ilusión. Ahora, Psicoanálisis. De los lapsus fundacionales a los feminismos del siglo XXI está en la calle. Tendrá sus propios recorridos. Ha costado soltarlo, pero allá va.

