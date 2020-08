Piden la renuncia del nuevo presidente de arteBA por posteos sexistas en sus redes sociales

Juan Carlos Lynch

A solo unos días de la designación de Juan Carlos Lynch al frente de la Fundación arteBA, posteos en la cuenta personal de Instagram del coleccionista y empresario despertaron las críticas de artistas y de la agrupación feminista Nosotras Proponemos, quienes piden su renuncia y un cambio en la mentalidad por parte del Comité de la Fundación al momento de realizar este tipo de designaciones.

Lynch fue confirmado el viernes en lugar de Amalia Amoedo, quien renunció luego de haber trasladado su domicilio a Uruguay durante la pandemia, lo que la inhabilitaba para ser la cabeza de la feria de arte más importante del país.

Infobae Cultura dialogó con una serie de artistas del colectivo para conocer su postura, así como también contactó a arteBa y a Lynch, quien respondió en su nombre y como representante del espacio artístico.

La primera en compartir las capturas en redes sociales fue la gestora cultural y escritora Estefanía Papescu. A partir de allí diferentes referentes del arte comenzaron a manifestar su indignación por los posteos del nuevo presidente y por la falta de “sensibilidad” de arteBa ante los reclamos sociales que se están desarrollando en todo el mundo en los últimos años.

Papescu, ex miembro de la agrupación Nosotras Proponemos, entró en contacto con colegas y ayudó a armar el comunicado del espacio en el que repudian “sus posteos en redes sociales con un alto nivel de sexismo, misoginia, racismo y gordofobia”.

Algunos de los posteos de Lynch que se viralizaron en redes sociales

“Tanto sus publicaciones como su designación son un retroceso para nuestras luchas contra las violencias, no nos representan como la comunidad que somos y queremos. Pedimos el sensato replanteo del Comité de la Fundación y que urgentemente se retire a juan Carlos Lynch de ese puesto”, sostuvieron en el escueto comunicado.

“Realizamos el comunicado inmediatamente después de ver las capturas, como comunidad artística feminista y de igual modo, si no fuese explícitamente feminista, una persona que dirige un cargo público para la comunidad artística o en general, con este tipo de posteos sexistas, gordofóbicos, racistas, no puede estar en tal cargo. La idea es proponer que se replantee el comité de la fundación esta designación, que deje su puesto”, dijo Papescu a Infobae Cultura.

Con respecto a la decisión del Comité, Papescu dijo: “Estaba Amalia Amoedo que era la primera presidenta mujer, que renunció y esta designación es un atraso. Deja muy a la vista el atraso en el pensamiento de la Fundación, porque no hay un chequeo, una comisión de género y si bien son empresarios todos los que manejan arteBA, no hay una conciencia de una comunidad a la que se están dirigiendo y la cual se tienen que adaptar, sobre todo con las problemáticas sociales actuales. Deja muy a la vista la ignorancia y un cierto atraso que no les puede ser permitido”.

La agrupación Nosotras Proponemos, que reúne a más de 2500 artistas del mundo y alrededor de 90 en el país, surgió en noviembre de 2017 en el marco de NiUnaMenos y el crimen de Micaela García. A través de 37 puntos expresan la falta de representación, igualdad y la injusticia, entre otros temas, que atraviesan las artistas. Entre sus intervenciones estuvieron las de apagar las luces del Bellas Artes y solo dejar encendidas aquellas que iluminaban las obras de mujeres -quedaron solo seis prendidas- y la intervención en el Malba Por qué gritas mujer, un poema de Susana Thénon en una performance un día después de la marcha del 8M de 2018.

El comunicado de "Nosotras Proponemos"

Infobae Cultura también se contacto con diferentes miembros de la agrupación, quienes eligieron no ser nombradas para mantener el espíritu colectivo del espacio y no individualizar el reclamo.

“Nos tomó por sorpresa. Luego de ver las capturas de pantalla, realizamos una asamblea para escuchar la voz de todas y en base a eso hicimos esta placa para demostrar nuestro desacuerdo. En la asamblea nos llamó la atención que no conocíamos a esta persona, qué relación tiene con el mundo del arte. Y después el debate tuvo que ver en hacer hincapié en todo lo que vimos en los posteos: una falta absoluta de respeto por las identidades y las subjetividades de cuerpos gordos, de mujeres principalmente. El tiene un obsesión por referirse al cuerpo de las mujeres”.

“Vemos también que hay una falta de sintonía total con todas las luchas que se vienen dando en el campo artístico, social y de la militancia. Una persona que asume un rol tan importante, de tanta exposición, y que de alguna manera es el presidente de una feria de arte, tiene que tener como cierta sensibilidad y esta persona no la tiene. Entendemos que todo el mundo está en proceso de construcción, pero sus posteos son absolutamente repudiables. Fue nuestra decisión manifestarnos en desacuerdo, que no vamos a tolerar este tipo de machismo, de misoginia, de violencia disfrazada de chiste. Porque él siempre posteaba estos chistes que esconden estas agresiones, estas violencias, y decidimos solicitar al Comité que nombra a estas personas que hagan una reflexión para ver a quiénes ponen como autoridades porque la comunidad artística no está para nada de acuerdo, y tampoco les conviene a ellos”, dijeron desde el espacio.

Juan Carlos Lynch, presidente de arteBA

Otra artista de la agrupación sumó: “Nos expresamos con claridad respecto de estas posturas y siempre lo haremos. ArteBA es un espacio privado pero muy significativo en nuestra dinámica comunitaria y aunque no es una institución pública creemos que nuestra opinión, como dadores totales de contenido de la feria, es importante. Esto se percibe como un retroceso no sólo para nosotras, sino en general para la comunidad artística por lo que vengo escuchando. Me parece importante señalar eso, el retroceso”.

Por su parte, Juan Carlos Lynch cerró su cuenta de Instagram con un comunicado: “Mi designación como presidente de arteBA me ha generado una enorme e inesperada sobreexposición, que me halaga y espero honrar, pero que me obliga a ser muy cuidadoso. Hay posteos que tienen que ver con temas personales y con mi familia y que es innecesario hacer públicos. Hay posteos que tienen sentido y contexto en un perfil personal de alguien sin compromisos y exposición pública, pero que ahora en este nuevo contexto pueden malinterpretarse e incluso resultar ofensivos. A partir de ahora voy a dejar de aceptar seguidores en este perfil. Toda mi actividad en Instagram se canalizará a través de la cuenta @juanquilynch. Los que estén interesados en las cosas que estaré posteando, pueden seguirla. Ya no voy a hacer posteos en esta cuenta, que volverá a estar activa recién cuando finalice mi gestión”.

El anuncio de Lynch del cierre de su cuenta

Infobae Cultura se comunicó con arteBA, quienes sin una comunicación oficial sobre el tema, realizaron el puente con Lynch para que exprese su postura: “Lo primero que decidimos junto a arteBA fue ponerlo en privado, abrir un nuevo perfil para canalizar mi actividad allí, porque la brutal sobreexposición hace que no esté bueno. Lo que molestó a otros, ya lo saqué de allí. Mi perfil siempre fue un perfil personal, de alguien que no es una celebridad, para amigos y familia. Hay parte de las cosas que hice allí, vistas en perspectivas, no fueron buenas y entiendo que a determinados grupos les duele. Estas cosas no reflejan mi visión del mundo, que está reflejada en otros posteos más serios que son las causas en las que me embarco. Cuando pasás de tener 300 seguidores a 3 mil la exposición es otra, sobre todo una organización muy poderosa como arteBA, que es como una especie de ministerio de cultura por el tipo de impacto que genera”.

“Mi visión del mundo está alejada de la cosificación, de la violencia, de la postergación histórica que las mujeres han sufrido. Hay causas con las que estoy comprometido desde hace muchos años. Pido disculpas a todo aquel que se haya sentido ofendido. Creo que todos los actores de la escena del arte tienen que trabajar en conjunto para salir adelante en este momento tan difícil”.

Y agregó: “Ninguno son posteos míos, sino sobre cosas que aparecieron. Por ejemplo, el que compartí sobre un estudio relacionado al escote de una mujer, escribo al lado ‘Será?‘. En su momento, lo entendí como una ironía crítica, hoy veo que es ofensivo. Hay ciertas ironías que vistas en perspectiva pueden resultar ofensivas para gente que está embanderada con estas causas, y que las sufren. No soy machista, ni gordofóbico, ni misógino, pero corresponde que me haga cargo”.

Lynch compartió posteos sobre las causas que apoya

Consultado sobre el contenido de otros posteos, Lynch comentó: “Uno no debería hacer en ningún lugar público nada que ofenda a otros, sobre todo en redes sociales, donde hay que ser muy cuidadoso porque lo que ‘parece una ironía’ es estúpidamente una canchereada. Y no hay que hacerlo porque puede herir a otros que tienen una agenda distinta. Soy una persona embanderado con la recuperación de los nietos, en la búsqueda de memoria, verdad y justicia, un montón de causas relacionadas a los derechos humanos, y otras que sí son comprenden mi forma de ver el mundo. Soy un gran defensor de la libertad y la igualdad. Tengo 4 hijas mujeres, difícilmente podría ser machista”.

“Uno hizo cosas sin intención de ofender y que no reflejan una visión de las cosas y a otros les dolió. Están justamente molestas y ofendidas, corresponde hacerse cargo, pedir disculpas, sacar esas cosas de allí y ponerme a disposición para dialogar. Estoy dispuesto a charlar con ella, darles esta misma explicación, escuchar lo que tengan que decir, hacernos un espacio para conversar sobre los temas que tienen que ver con la relación de estos grupos y arteBA. Las voy a convocar para dialogar. Es la única forma de explicarles personalmente mi error.”

“Mi gestión va a ser de diálogo con todos los sectores. Quiero una gestión de diálogo, no soy una persona del mundo del arte, sino una que viene a imaginarse cómo será la próxima feria para poder volver a lanzarnos con todos después de este año tan complicado, y ellas tienen que ser parte”, finalizó.

