Juan Carlos Lynch, nuevo presidente de arteBA: “Vamos camino a una feria con un costado más híbrido: entre lo presencial y lo virtual”

Juan Carlos Lynch, nuevo presidente de la Fundación arteBA

Ya está confirmado: Juan Carlos Lynch es el nuevo presidente de la Fundación arteBA, el espacio desde donde se organiza la feria de arte más importante del país.

Lynch reemplaza a Amalia Amoedo, quien renunció sorpresivamente hace una semana desde Uruguay a través de las redes sociales. Este no es el único cambio, ya que Ariel Sigal, quien había quedado al frente tras la salida de Amoedo, llevó adelante la transición y hoy, tras una reunión del Consejo de Administración, también presentó su renuncia. Entonces, en la vicepresidencia, fue nombrada Matilde Grobocopatel.

El nombramiento de Lynch marca un claro cambio en el rumbo de la feria que, este año, como el resto del mundo, debió atravesar una pandemia que la llevó a una edición virtual. En ese sentido, la experiencia de arteBa online y un futuro incierto, marcó que se debía tomar otra dirección y devino en el nombramiento de Lynch, quien tiene un perfil profesional diferente al de Amoedo.

Lynch es miembro del comité ejecutivo del Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires (MACBA), integrante del comité editorial de la revista internacional de cultura BeCult y coleccionista de arte, pero sobre todo un hombre con una extensa experiencia en en estrategia de comunicaciones, asuntos públicos, relaciones externas y manejo de crisis para empresas, gobiernos e instituciones, tareas que realiza desde su puesto como director general de la consultora norteamericana Newlink.

En diálogo con Infobae Cultura, Lynch se mostró “feliz por estar al frente de un desafío muy interesante”. Un desafío interesante y enorme, acepta, “después de un año durísimo en el arteBA no pudo hacer su feria clásica en 40 años”.

“Ellos (Amoedo y Sigal) se tuvieron que hacer cargo de una gestión en un contexto muy difícil, inesperado y cuando se terminó la feria virtual manifestaron que querían dejar sus cargos, por motivos personales. Amalia lo dejó primero y Ariel quedó al frente de la transición, hasta hoy a la mañana presentó su renuncia”.

“Nos toca imaginarnos cómo va a ser el futuro. Estamos en una organización muy fuerte, con mucho talento adentro y que es mirada desde el mundo por su gran capacidad para organizar ferias presenciales”, dijo.

-El mundo del arte en general ha cambiado y el escenario es aún incierto. ¿Cómo se imagina ese futuro?

-El desafío es imaginarnos cómo seremos tras la pandemia de Covid-19, eso no hay dudas. Es un desafío de todas las ferias del mundo, cómo se adaptarán en lo presencial y, a su vez, de qué manera se hace catch up con herramientas digitales. Vamos camino a una feria con un costado más híbrido.

-¿Va a cambiar el formato o solo será una potenciación de lo virtual?

-La feria arteBa tendrá su feria presencial y será muy grande, pero en función de lo que hemos aprendido este año tendrá un componente digital mucho más fuerte del que tuvimos años anteriores, que nos potenciará.

ArteBA tuvo una versió online en 2020

-Si tomamos a los museos europeos que reabrieron, por ejemplo, ya hay un cambio de paradigma en el comportamiento, esto que llaman “nueva normalidad”, con control de cantidad de público más allá de las medidas sanitizantes. Imagino que arteBA también irá por ese camino...

-Sí, va a haber medidas contra la pandemia como las que se están adoptando, pero no sabemos qué sucederá de acá a un tiempo. El contexto va a ser cambiante en la medida que todo avance. Hoy no tenés una vacuna, pero si ya inmunizaste a toda la gente, tenés otro escenario y las medias que tenés que tomar ahí son distintas. Hay que hacer un acompañamiento natural e ir adaptándose.

-Tu perfil es muy diferente al de Amoedo, en tu caso hay una relación mucho más fuerte con el mundo de las estrategias de la comunicación, el branding, etcétera. ¿Creés que este nuevo escenario tuve que ver con tu nombramiento?

-Sí, son perfiles diferentes, pero son contextos distintos. Ahora se necesitaba alguien que pudiera venir para trabajar en un proceso interno para imaginarse el futuro; más allá de mi relación con el arte, vengo del mundo del planeamiento estratégico, y eso era importante para ordenarse internamente. Voy a ser un facilitador en un proceso de análisis de lo que se viene para darle forma a esta nueva feria.

Luciana Tomás, Roberto Devorik, Matilde Grobocopatel, Jean-Louis Larivière (Adrián Escandar)

Además, Lynch, que es Académico de Número en la Academia Argentina de Artes y Ciencias de la Comunicación, resaltó el nombramiento de Matilde Grobocopatel, , accionista del Grupo Los Grobo y presidenta de la Fundación Los Grobo, quien “conoce como nadie el tercer sector, el de inversión social privada”.

“Es una empresaria del interior, y su experiencia nos ayudará a hacernos cada vez más federales, para promocionar y contribuir con el talento enorme que tenemos en el interior, con las galerías y otros sectores del arte”, dijo.

-En ese sentido, en los últimos años hubo un crecimiento muy grande del sistema del arte en el interior. No solo a través de las galerías y coleccionistas, sino también con el surgimiento de espacios como Mercado de Arte de Córdoba o la misionera Feria de Arte, por nombrar algunas, ¿cuál será la estrategia de arteBA en ese contexto?

-Estamos atentos muy atentos a esas movidas, que lograron más visibilidad por las herramientas digitales. Queremos integrar más al interior, la idea es trabajar en conjunto. Somos una organización importante, queremos cada vez más que las galerías puedan dar a conocer a sus artistas y ofrecemos una oportunidad interesante a los que están en el interior para darles un espacio que potencie su negocio. Las experiencias con Artsy y las charlas que realizamos en este año, tuvieron un carácter más federal, más global, en la que cualquiera puede participar.

Consultado sobre si habrá cambios con las galerías de otros países, Lynch comentó: “Hay un dicho norteamericano, ‘si no está roto, no lo arregles’. Lo que funciona bien vamos a mantenerlo, potenciarlo con lo que aprendimos. La Feria ha sido exitosa a la hora de convocar actores desde el orden internacional, y si pones en contacto a un colectivo de artistas del interior con gente de otros mercados, lo será aún más. A nosotros no nos asusta el futuro, nos entusiasma”.

