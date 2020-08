Amalia Amoedo renunció a la presidencia de arteBA

Amalia Amoedo

La coleccionista y artista Amalia Amoedo, confirmó en su cuenta de Instagram que renunció a la presidencia de la feria arteBA. Al frente de la fundación, que organiza la feria de arte más importante del país, queda Ariel Sigal, vicepresidente, hasta que se confirme si él seguirá en la silla vacante o se buscará a un nuevo profesional.

El 26 de marzo de 2019, se anunció en conferencia de prensa que la nieta de la empresaria fallecida Amalia Lacroze Reyes de Fortabat sería la nueva presidenta de la feria a partir de la edición 2020, un cargo que nunca llegó a estrenar debido a la pandemia de coronavirus que obligó a suspender todos los eventos culturales en la ciudad.

“Sí, Amalia Amoedo -quien está ahora en Uruguay- renunció a la presidencia de arteBA por motivos personales pero sigue formando parte del Comité Internacional de la feria y trabajando como siempre a favor de la difusión y crecimiento del arte contemporáneo argentino”, confirmaron a Télam fuentes de fundación arteBA.

Ariel Sigal

“Por nuestra parte, no tenemos una urgencia en designar nuevas autoridades ya que el trabajo del board es super transversal. Además, continuamos trabajando para llevar a cabo acciones físicas y digitales que siguen apostando al arte argentino”, agregó la fuente.

Sigal, quien también asumió con Amodeo, es un reconocido coleccionista y proviene del mundo financiero. Fue directivo de JP Morgan y del Deutsche Bank en la ciudad de Nueva York, se desempeñó como presidente de la fundación solidaria Tzedaká y durante el gobierno de Maurico Macri fue jefe de gabinete del Ministerio de Hacienda.

El empresario y coleccionista Alec Oxenford, presidente de arteBA hasta la edición 2019, fue el encargado de anunciar en aquel entonces que Amalia Amoedo lo sucedería en el cargo, a partir de 2020, mientras que Ariel Sigal fue designado como vicepresidente.

La nieta de Amalita -anunciada como la primera mujer en presidir la histórica feria- no llegó a desempeñar sus tareas ya que arteBA 2020 no se pudo realizar en abril ante la pandemia del coronavirus que trastocó todos los planes, no sólo los del universo del arte contemporáneo.

