-Cuando leí esas primeras páginas mi cabeza dio vueltas. Me fascinó ese Perry Mason como sucio investigador privado, perseguido por un actor desnudo, sobreviviendo en una vieja granja paterna y veterano de la Primera Guerra Mundial, que tiene varios traumas ocultos, que no puede ver a su hijo y desperdicia su vida. Eso me sorprendió y dije: Este no es Perry Mason. No es lo que esperaba. Y eso fue lo que me cautivó del proyecto. Es un excelente trabajo de los guionistas, que pudieron realizar algo muy nuevo desde un personaje muy conocido.