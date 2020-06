Hay una especie de madurez de las sociedades y de las personas, y la vejez es un laboratorio de todo esto, la vejez que no existía antes, antes la gente acababa la madurez y empezaba a no servir para el trabajo, se moría. Yo dejé mi trabajo de arquitecto cuando se murió mi hija, trabajaba mucho pensando que tenía que dejar todo arreglado por ella, pero cuando murió pensé: ¿qué hago aquí pendiente de un constructor que va a hacer un edificio? Yo estaba a las puertas de la vejez, tenía años por delante, pero enseguida estaba la vejez ahí. Yo no sé qué va a salir de esta etapa fuera del lío. A esta etapa se puede llegar muy mal también, es decir, existe el viejo idiota, existe, y hay muchísimos, o sea también, sigue siendo válida con todo lo que he dicho, la inteligencia, pero la inteligencia solo funciona si la cultivas, o sea: a la vejez haz de llegar leído eh, como no llegues leído, ya es inútil empezar a leer en la vejez, esa es la otra historia, yo no tengo ninguna compasión de los viejos, muchas veces me vienen señoras de estas que hacen de gestoras de la tercera edad, de la tensión cultural a la tercera edad, pero la tercera edad no necesita ninguna tensión cultural si has leído, ahora claro, si eres un asno, que no ha leído nada, sí que necesitas tensión cultural, pero es inútil, porque a tu edad ya es inútil. ¡A un viejo que no ha leído es inútil leerle libros! No tiene sentido, ya no hay tiempo. La vida es muy dura, y cada uno es responsable de la suya, no de todo, pero de una gran parte. Y vienen: “Señor Margarit, no tenemos mucho dinero, pero queremos hacer un recital para…” No, hombre, no, y no es por falta de dinero, ¿ir a recitar poesía a ancianos que se aburren? Aunque me pague todo el oro del mundo no voy. Es el mismo personaje que te llega después de un recital y te dice: “Señor Margarit, muchas gracias, me ha traído una amiga, yo nunca había leído poesía, porque usted comprenderá que yo en mi vida no he tenido tiempo de leer poesía” Y yo respondo: ¿Ah, no ha tenido tiempo? Vale, vale. Una pregunta, usted alguna vez, o varias veces, habrá quedado con una amiga para ir a follar, y la ha llamado por teléfono y le ha dicho: perdona pero es que ¿no tengo tiempo? Entonces aparece la misma cara siempre, una cara babosa, que sonríe con su baba en la cara y dice siempre la misma frase: ¡hombre, esto! Y puntos suspensivos. Y entonces le digo, acaba usted de terminar con su tiempo, para mí en su vida, o sea, no me interesa usted a partir de ahora ni cinco minutos, déjeme tranquilo. Es el viejo idiota. Si vas a un vestuario de hombres te da unas muestras maravillosas. El otro día en uno, había un tipo vistiéndose o desvistiéndose y de repente, hablando con otro, lanza un grito: ¡bueno, al fin y al cabo lo mejor del mundo es un buen polvo! (Margarit alza la voz imitándolo y luego susurra): Tenía unos setenta y cinco años. Un tío que en un vestuario de un gimnasio pega este grito a los setenta y cinco años, ¿tú crees que hay que tenerle la más mínima atención? ¡Que le den, hombre, que le den!