En ese sentido, aparece en la novela 2001: Una odisea del espacio, de Arthur C. Clarke, aunque no en la adaptación cinematográfica de Stanley Kubrick. También es parte de la película de ciencia ficción Oblivion como en el thriller The In Crowd y en la comedia War on Everyone, entre otras referencias. Sin embargo, el homenaje más famoso se le realizó en Forrest Gump, en una escena en que Jenny vuelve a enfrentarse con la casa de su infancia y se arroja al suelo con la pose de “Christina”, aunque tomada desde otro ángulo.