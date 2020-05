Leer, ¿pero cuándo? Hay diferencias entre el momento preciado para la lectura analógica y para la lectura digital. Por ejemplo, “Antes de dormir”, “El fin de semana” y “Cuando me voy de vacaciones” son opciones donde gana el papel, mientras que en “Mientras espero que me atiendan”, “Cuando no encuentro nada para ver” y “En el trabajo” se impone el ebook. En cuanto al contenido, a los géneros de dichos libros, el informe sostiene que “los libros científicos y de divulgación científica (muchas veces vinculados a la edición gratuita) así como también los libros de no ficción (salud, arquitectura, economía, derecho) suelen ser al menos igual de preferidos para la lectura digital que en su edición de papel”.