Dávalos no entendía qué le veía esta yeguaza a su hijo. Hasta el principio de aquel verano, que la chica comenzara a flirtear con él, Edu jugaba a la pelota, se trepaba a los árboles, se despertaba a la madrugada para ir a la manga a caballo. Se vestía con camisas a cuadros metidas adentro del cinturón, bombachas de campo y alpargatas. Y de un día para el otro empezó a no salir del cuarto y, cuando lo hacía, se ponía una remera negra sin cuello, ajustada, que nadie sabía de dónde había sacado. Estaba siempre quietito y con unos modales delicados que a Dávalos lo habían dejado dudando. Encima tenía el pelo siempre mojado y con un jopo sobre la frente. Se le fue la duda la noche en que lo encontró en la pileta con la yeguaza y una botella de whisky. Edu parecía en trance, como una mosca contra un vidrio. Esa noche no le dijo nada porque había respirado aliviado. Pero la chica esta, que ahora se ataba el pelo negro con una colita en la nuca, se le había metido entre ceja y ceja. Era evidente que sabía que al abrir los brazos para atarse el pelo se le marcaban los pechos en el solero. Sin corpiño. Muy segura de sí misma, emanaba sexualidad, como una tarántula su veneno.