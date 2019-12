Comedia autoral de tono absurdo y por momentos surrealista, responsabilidad de su protagonista Natasha Lyonnes -surgida a la popularidad por su papel en Orange is the new black- acompañada en la escritura de guiones por la muy graciosa Amy Poehler (que, desafortunadamente, no aparece en pantalla) y Leslye Headland, que figura también como directora de 4 de los 8 episodios. Juntas, plasmaron una serie muy personal, rara, divertida y también dramática. Y lo mejor de todo es que lo combina con naturalidad.