In nomine patri, et filii, dice, y mira al bebé que es un varón regordete, que se chupa el dedo y observa las motas de polvo que se filtran por entre la luz de media tarde. El ademán lo hace en el aire, justo sobre el agua que ya está quieta en el recipiente, corta la nada con una cruz rápida, invisible. Sostenelo, le repite dos veces a la muchacha que intenta que no se note que tiene los brazos temblando. Sostenelo fuerte, y sumerge una mano en el agua, la sube como un cuenco repleto y deja caer la bendición sobre la frente del bebé que ahora llora, como un graznido que rompe la tarde en dos. El cura dice algo más que ella no llega a escuchar porque se concentra en sus extremidades, en la articulación del brazo con el antebrazo, en el hombro, en el calor que siente en las muñecas, la criatura le pesa horrores, tiene miedo de soltarlo y que caiga, justo frente al Padre Arturo, piensa.