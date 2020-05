Un hombre de traje negro se para sobre una de las águilas de metal esculpidas por Kenneth Lynch en el Edificio Chrysler y salta. Podría ser un suicida, como aquel mito de 1929: cientos de ejecutivos saltando por las ventanas de los edificios de Wall Street tras el crack de la bolsa. Pero no lo es. Lleva unas antiparras y un reloj que, mientras cae, cifra para viajar en el tiempo. Es Will Smith, J, personaje de Hombres de negro III, que en aquella memorable escena de noventa segundos se inmortaliza el Chrysler. El vértigo de la caída no lo dan los efectos especiales, sino este rascacielos y sus 319 metros de altura. Cuando J está a punto de estrellarse contra el asfalto, un manto verde tiñe el suelo y, al fin, el viaje en el tiempo es efectuado. El reloj funcionó.