¿Y si cambio yo? ¿Cambiar? ¿Para qué? Si así estoy bien. Tan bien no estaré si me emborracho dos por tres y se me complica hasta para pagar el alquiler. Eso porque le doy lo que corresponde a mis hijos. Y más todavía. Además no me alcanza porque la uso para otras cosas. ¿Qué tiene de malo?, cada uno la gasta en lo que quiere.